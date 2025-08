Richter-vezér: „Magyarországon nincsen hátszél, az állam kínai versenytársat támogat”

„Az utóbbi időszakban nagy zaj jön Amerikából” – mondta Orbán Gábor a Richter vezérigazgatója a vállalat szerdai sajtótájékoztatóján, amit azután tartottak, hogy kijött a cég első féléves, illetve második negyedéves eredményeinek jelentése. Orbán ezzel többek között arra a hírre célzott, miszerint Donald Trump amerikai elnök kedden 250 százalékos vámot jelentett be bizonyos gyógyszeripari termékekre. Ugyan a bejelentés szerint fokozatosan emelnék a vámokat, nem egyből vetnék ki a teljes sarcot, a bejelentés a vezérigazgató szerint aggodalomra ad okot a gyógyszeripari szereplők számára.

A Richter vezérigazgatója ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy már a mostani 15 százalékos vámtarifa is eléggé fáj a gyógyszeriparnak. Arra a kérdésre, hogy milyen B-tervvel készül a cég, ha mégis bevezetnék a 250 százalékos vámot, Orbán azt hangsúlyozta, hogy egyelőre nincsen erről végleges döntés, és reménykednek abban, hogy ahogyan korábban is, most sem vezetnek be végül olyan drasztikus vámokat, mint amekkorákat elsőre belengettek. Ha mégis emelnék a terheket, akkor szerinte ettől egyértelműen romlik majd az európai gyógyszeripar versenyképessége. A vezérigazgató megjegyezte, hogy nem a mostani amerikai vám lenne az első lépést, ami csökkentené Európa versenyképességét, hiszen a már bevezetett globális minimumadó is hozzájárult ehhez, miután az USA kimaradt abból.

Felmerült a kérdés, hogy a magyar állam mit tudna tenni annak érdekében, hogy a hazai gyógyszeripart jobban támogassák, hiszen Szijjártó Péter külügyminiszter is azt ígérte korábban, hogy a kormány a jövőben minden támogatást meg fog adni ahhoz, hogy a szektor a világ élvonalába tartozzon. A Richter vezérigazgatója elmondta, hogy hálásak amiért a magyar kormánnyal stratégiai partnerségben vannak, azonban megjegyezte azt is, hogy közben olyan állami döntések születtek, amelyeket nehéz összeegyeztetni Szijjártó kijelentésével.

Példaként hozta, hogy Gödöllőn állami támogatással épül kínai gyógyszergyár. A projektet néhány nappal ezelőtt nyilvánították nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, amelybe a magyar állam 7,5 milliárd forinttal száll be és azt ígérik, hogy 150 új munkahelyet teremt majd. Igen ám, de a Richterben attól tartanak, hogy tőlük fogják a biotechnológiában jártas szakembereket átcsábítani. „Vagy tőlünk visznek el 150 embert, vagy Kínából hoznak ennyit, mindkét eset rossz” – minősítette a helyzetet a Richter vezérigazgatója, aki szerint érthetetlen, hogy abban a helyzetben, amikor Európa egésze marad le a Kínával és Amerikával folytatott versenyben, akkor a magyar állam egy ilyen versenytársat támogat.

Kifejezetten kértük a kormányt, hogy ne tegye ezt, ennek ellenére gyakorlatilag egy kínai cég európai bázisát teremtik meg éppen

– tette hozzá Orbán Gábor.

A globális és hazai nehézségekre a maguk módszereivel próbál a Richter úrrá lenni, de egyértelműen kimondható Orbán szerint, hogy nincsen hátszelük a magyar állam részéről. Emellett a vezérigazgató szerint a gazdasági helyzet sem a legideálisabb Magyarországon: a költségvetés kimerült, uniós pénzek pedig nincsenek.

Visszatérve az amerikai vámokra, Orbán elmondta, egyelőre azt látják, hogyha megvalósulnak a vámok, akkor az a fizikai szállításokat lehetetlenítené el, ám így sem tervezik átvinni a komplett gyártást az USA-ba. Abban már inkább lát lehetőséget, hogy a gyártási folyamatokat úgy szervezzék ki amerikai partnereknek, hogy a végén a termék amerikainak minősüljön.

A Richter vezetője arról is beszélt, hogy földrajzilag mindenhol kiegyensúlyozott növekedést tapasztaltak, ez alól kivételt Ukrajna képez, ahol „egyértelműen látszik, hogy kifogyott a lábunk alól a talaj, a piaci részesedésünk és árbevételünk csökkent”. Orbán ezt azzal magyarázza, hogy az utóbbi időben jelentősen romlottak a Richter ukrajnai tevékenységének feltételei, hiszen felmerült, hogy felfüggesztik az ottani engedélyeiket, ami végül nem történt meg, de a piac úgy értelmezte, hogy igen, ezért visszaesett a rendelésállományuk. Ezen kívül ellátási nehézségeket tapasztaltak a generikus gyógyszereknél, előfordult, hogy nem tudtak mindent legyártani, a kulcskészítmények tekintetében (ez a top 50 generikus gyógyszert jelentené) alternatív beszállítókkal való szerződésben gondolkodnak, hogy ne legyen akadozás az ellátási láncban.

Mennyi az annyi?

Ami pedig a számokat illeti, a szerda reggel kiadott jelentés alapján a Richter a várakozásoknak megfelelő bevételnövekedést ért el. A cég konszolidált árbevétele az első fél évben 465,5 milliárd forint lett, 10,9 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Az adózott eredmény 2025. első fél évben 120 milliárd forint volt, ami az árfolyamnyereségek hiánya miatt 13 százalékkal alacsonyabb az előző évinél.

A részleteket nézve kiderül:

A gyógyszergyártás árbevétele csaknem minden régióban nőtt, 11 százalékkal 458 milliárd forintra, árfolyamhatás nélkül 8 százalékos volt a bővülés.

A General Medicines (generikus gyógyszerek) üzletág bevételnövekedése lassulást mutatott a második negyedévben, amit a magas bázis és a gyengébb volumenek befolyásoltak, annak ellenére, hogy az árfolyamhatás és az árazás kedvező volt. Így az árfolyamhatások kiszűrésével a növekedés az első félévben 5 százalék volt éves összevetésben, a bevétel 130,8 milliárd forint lett.

A CNS (neuropszichiátriai) üzletág bevételei 14 százalékkal nőttek 124,4 milliárd forintra. A jelentésben kiemelték, hogy a növekedés fő hajtóereje a negyedévben a Vraylar eladások folyamatos kétszámjegyű növekedése volt.

A nőgyógyászati üzletág bevételei 12,9 százalékkal 168,7 milliárd forintra nőttek.

A biotechnológiai üzletág bevételei továbbra is kétszámjegyű növekedést mutatnak, 11 százalékkal 29,4 milliárd forintra nőtt a bevétel.

Orbán Gábor vezérigazgató a jelentésben kiemelte, az erős második negyedévnek köszönhetően az eredményeik az éves előrejelzésnek megfelelően alakulnak: idén a várakozásaik szerint az árfolyamhatások kiszűrésével körülbelül 10 százalékos növekedést várnak a bevételekben.

Ami a gyógyszerfejlesztéseket illeti, Orbán Gábor elmondta, hogy a nőgyógyászat terén, azon belül az endometriózissal kapcsolatban kutatásfejlesztési tevékenységet indítottak el tavaly Belgiumban. Ezen kívül nagy potenciálként tekint Orbán arra, hogy a cég be tudott kapcsolódni a fogyást segítő szerek fejlesztésébe, reményeik szerint 2030-tól fognak tudni gyártani szemaglutid injekciót.