A gőg íve: két oxfordi tudós Orbán példáján mutatja be, hogyan válnak látnoki képességű politikusok autokratákká

Orbán a demokratából autokratává válás egyik prototípusa – így mutatja be az Oxfordi Egyetem két tanára azt a pályát, amelyet a magyar kormányfő járt be, miután messzire tekintő politikusból a tekintélyuralom hirdetője lett. Trang Chu, illetve Tim Morris a független, nonprofit honlapok hálózataként működő The Conversation nevű oldalon tette közzé elemzését.