Mi történik velem, miután felgyógyultam a koronavírusból?

Aki nem fertőz, az immunitási útlevelet kapna, és mentesülne a kijárási korlátozás alól. Ezt fontolgatja a brit kormány, és bár az ötlet egyelőre távol áll a megvalósítástól, valóban érdemes foglalkozni azzal, hogy ki tekinthető a koronavírus-fertőzésből kigyógyultnak, és mit engedhetnek meg maguknak ezek a szerencsések.

Az útlevél azon a feltételezésen alapulna, hogy aki túlesett a Covid–19 betegségen, az egyfelől védetté vált az újabb fertőzéstől, másfelől nem is fertőz meg másokat. Mint oly sok mindent, ezt sem lehet biztosan tudni az új betegségről, de nagyon valószínű, hogy így van. Azt a nagyon kevés hírt, amelyek szerint valakik rövid időn belül kétszer is megfertőződtek, a szakértők nagy többsége úgy magyarázza, hogy a tesztek nem teljesen megbízhatóak. Más kérdés, hogy a gyógyultak nem szorulnak-e további kezelésre. Erről még keveset tudni, de például hongkongi orvosok arról számoltak be, hogy több páciens gyengébb, további terápiára szoruló tüdővel keveredett ki a betegségből.

Ami az immunitást illeti, a fertőző betegségek egy része után örökre vagy hosszabb időre védettség alakul ki, más kórokat viszont többször is el lehet kapni.