Török Gábor szerint hiba volna temetni a Fideszt, de a Tiszát is

A vágyvezérelt vélekedések kölcsönösen le- és alábecsülik a politikai ellenfelet – írta Facebook-oldalán Török Gábor politikai elemző, aki szerint hibát követ el, aki így áll a két meghatározó párt tevékenységének értékeléséhez.

„Való igaz, hogy a Fidesz továbbra is csak a politikai kommunikáció új formáiban keresi a helyzetének javítását, és az is igaz, hogy a miniszterelnök átpozicionálása (szokatlan interjúk, kommunikációs formák) kockázatos vállalkozás. Ugyanakkor érdemes észrevenni, hogy a Fidesz ezt a műveletet is a korábban megszokott tudatossággal és ismétlésszámmal végzi, minden hozzá kötődő felületet kihasználva” – fogalmazott.

Hozzátette: „Elemzési hibának tartom, ha nem vesszük észre ennek a gépezetnek az erejét csak azért, mert a véleményvezérek egy része számára mindez válságjelenségnek látszik. Egy olyan időszakban képes a Fidesz a cselekvés és a kezdeményezőkészség látszatát kelteni – legalább a saját szavazói számára –, amikor a kormányzás nem igazán ad lehetőséget erre”.

Ugyanígy hiba az elemző szerint a Tisza Párt tevékenységét alábecsülni. „Való igaz, hogy Magyar Péter újabb országjárása már kevésbé érdekes, az országos sajtóba alig-alig kerülnek be a hírei, és az is egyértelmű, hogy a nyár közepén nem lehet tömegeket megmozgatni. Ugyanakkor érdemes észrevenni, hogy Magyar Péter ezzel az eszközzel még így is minden nap emberek sokaságával találkozik, és ezek a személyes találkozások – amelyeket egyébként a közösségi médiában is meglepően sokan követnek – a leghatékonyabb módjai a szavazók megszólításának”.

Török Gábor szerint elemzési hiba, ha valaki nem veszi észre ennek a politikai munkának az erejét csak azért, mert „a véleményvezérek egy része számára mindez politikai tévútnak látszik”.

Hozzátette: egy olyan időszakban képes a Tisza folyamatosan a kampányüzemmód látszatát kelteni, amikor valójában sem a programját, sem a jelöltjeit (helyben és országosan) nem akarja még előhozni.