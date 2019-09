Harmincas éveink közepe meghatározó lehet életünk hátralévő évtizedeire. A terhelésünk eddigre már elérheti a maximumot, és a cél nemcsak az, hogy ezt minél tovább fenn tudjuk tartani, hanem az is, hogy hosszú távon jó életminőséggel számolhassunk, és persze gondoljunk a családunk jövőjére is.

Harmincöt évesen sok szempontból csúcsformában vagyunk; magas szinten tudunk teljesíteni, fogékonyak vagyunk új megoldásokra, már van rutinunk, de van lendületünk is. Ugyanakkor jó, ha tudjuk, ez a tempó tartósan nem tartható fenn anélkül, hogy valamilyen hátrányt ne szenvednénk el. A fizikai és mentális jóllétünk ugyanis nem automatikusan áll elő, ezekért újra és újra meg kell dolgoznunk. Hogy mit tehetünk ennek érdekében, azt foglaltuk össze négy pontban.

1. FŐ AZ EGÉSZSÉG!

Aktív éveink kellős közepén, vagyis 35 és 50 éves kor között, fokozottan kell ügyelnünk az egészségünkre. A megelőzés ilyenkor is – mint minden életkorban – kulcsfontosságú. Ennek két jellemző módja az egészséges életmód és a rendszeres egészségi szűrés. A nőknél a méhnyakrák- és mellrákellenőrzés évente javasolt, amely a korai feltárás esetén akár teljes gyógyulást ígér. Ajánlott évente egyszer szakorvossal átnézetni anyajegyeinket is, ha sok van belőlük, akár félévente is. A férfiaknak 30-as éveikben háromévente érdemes teljeskörű kivizsgáláson részt venniük, különös tekintettel a szív- és érrendszeri betegségekre, mert ezek kockázati tényezői (koleszterindús étkezés, alkoholfogyasztás, dohányzás) már a 20-as éveiktől kezdve károsítják a szervezetet. Sajnos az ártatlannak tűnő, mindennapi tevékenységek is lehetnek kockázatosak, hiszen a túl sok ülőmunka komoly derék-, illetve gerincproblémákat okozhat. Létezik például olyan kutatás, mely szerint napi 1 óra ülőmunka akár károsabb lehet, mint egy szál cigaretta. Ennek megelőzése érdekében hasznos lehet olyan applikációk használata, amelyek figyelmeztetnek arra, hogy álljunk fel és mozgassuk át tagjainkat. Szintén segíthet az álló munkaállomás telepítése az asztalunkra, melynek segítségével, egy mozdulattal, a megfelelő magasságot beállítva, már nem csak ülőhelyzetben férhetünk hozzá a számítógépünkhöz.

A mozgás kiemelten fontos. Már egy napi 20 perces séta is sokban képes ellensúlyozni az egészségünket veszélyeztető tényezőket. Izgalmas kaland lehet például bármilyen táncfoglalkozásra járnunk, hiszen nem csupán a testünket mozgatjuk át, hanem a társas kapcsolataink fejlesztésének irányába is teszünk egy nagy lépést. Sőt, jó ideje kutatják, hogy a tánc javítja a szem-kéz koordinációt, illetve ami ettől fontosabb, olyan területeit stimulálja az agyunknak, melyek fejlesztik a memóriánkat, sőt, a mozgásszervi rendellenességben szenvedők koordinációs képességeit, továbbá beszédprodukcióját is.

2. GONDOSKODÁS A JÖVŐRŐL

Az egészségünk gondozása mellett jóllétünk érdekében elengedhetetlen a jövőnkről történő anyagi gondoskodás. „A pénzügyi tervezés nem hagyható figyelmen kívül, amikor az előttünk álló évtizedekre hozunk döntéseket” – mondja Homonnai Katalin, az Aegon Biztosító termékmenedzsere. „Egyrészt megtakarításokkal és befektetésekkel fel kell készülni azokra az életeseményekre, amelyek nagy összegű anyagi ráfordítást igényelhetnek a jövőben. Másrészt számot kell vetni azokkal a váratlan helyzetekkel is, amikor betegség vagy baleset miatt csökken a bevételünk. Az ilyen módon öngondoskodó ügyfelek zöme a 35-50 éves korosztályba tartozik, a számukra megfelelő konstrukciót pedig személyes tanácsadó bevonásával találják meg a leghatékonyabban. Az első beszélgetést követően a szakember elkészít egy megoldási javaslatot, és az ügyfél dönti el saját prioritásai, illetve pénztárcája alapján, hogy mely programot indítja el első lépésként. Az öngondoskodást minél fiatalabb korban érdemes elkezdeni, mert ekkor még alacsony áron juthatunk a védelemhez, s ez a szerződés akár egész aktív életünkben szolgál minket. A fiatal házaspárok többnyire első gyermekük születésekor kezdenek gondolkodni a következőkről: mennyibe is fog kerülni a lurkó taníttatása, az életben való elindítása? Hogyan éli túl a család, ha az egyik szülő meghal, vagy súlyosan megbetegszik? Ilyenkor köttetnek a hosszú távú megtakarítási programok, és a baj esetén komoly szolgáltatást nyújtó kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosítások. Az öngondoskodás nemcsak a jómódúak kiváltsága; az átlagos jövedelemmel rendelkezők is megtalálják a nekik megfelelő konstrukciókat. Alacsonyabb befizetésekkel is indíthatjuk a biztosításunkat, majd néhány év elteltével érdemes újra megvizsgálni, vajon tudunk-e továbblépni” – foglalja össze a szakértő.

A három leggyakoribb kritikus betegség (daganatos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, szívinfarktus) Magyarországon évente 160 000 embert érint, s természetesen nemcsak őket, hanem családjaikat is. Érdemes kiszámolni, hogy mennyi pénzbe kerül gyermekeink felnevelése, s életszínvonalunk fenntartásához mekkora összegű folyamatos jövedelemre van szükség. Ha váratlanul szembe kell néznünk egy súlyos egészségi problémával, azzal is számolnunk kell, hogy jelentősen csökken a családi kassza bevétele. A piacon számos olyan pénzügyi konstrukció létezik, amely védőhálót jelenthet hasonló helyzetben. Ha már családunkról is gondoskodunk, érdemes olyat keresni, amely a gyermekek szempontjait is figyelembe veszi. Az Aegon Vitál Max bevezetésekor kiemelt figyelem irányult a családokra. Ebben az új kockázati életbiztosításban mindkét szülő és a gyermekek számára is választható védelem. Családbarát megoldásként beépült az új Papa-Mama szolgáltatás, amely a kisgyermekeseknek jelent plusz kifizetést; ha egy egyévesnél fiatalabb gyermek elveszíti valamelyik szülőjét, akkor a szerződés szerinti haláleseti kifizetést a biztosító legalább 1 000 000, de legfeljebb 3 000 000 Ft-tal megemeli. A kiegészítő biztosítások köre is bővült, már 27 kiegészítő biztosítás választható a Vitál Max-hoz; többek között baleseti halálesetre vagy rokkantságra, kórházi napi térítésre, kritikus betegségek bekövetkeztére, keresőképtelenségre, gyermekek betegségeire, sérüléseire, kórházi vagy műtéti térítésére is találunk védelmet. Az Aegon Vitál Max biztosítás hűséges – 18 és 49 év közötti – ügyfelek számára bónuszt is ad; az ötödik évtől kezdve az aktuális biztosítási összeg (vagyis az a pénz, ami a biztosítási esemény bekövetkeztekor az ügyfelet megilleti) hat éven keresztül évente 5%-kal növekszik.

3. SZELLEMÜNKET IS TARTSUK KARBAN!

Az előrelátó, gyarkolatias megoldásokon túl fontos, hogy néha le kell tenni a gondokat, és el kell távolodni a mindennapi hatásoktól. Egy bulvárlap vagy egy valóságshow üres tekintetű befogadása nem feltétlenül szolgálja az építő jellegű kikapcsolódást, hiszen az agyunknak nem sok olyan területét stimulálja, amely a mentális, illetve intellektuális regenerálódás szempontjából hasznos lehet. A szépirodalom – sőt, a szórakoztató is! – viszont már sokkal jobb választás. Hiszen az unaloműzésen, illetve az esztétikai élvezet megszerzésén túl – pszichológiai és neurológiai kutatások alapján – az olvasás redukálja a magányosság érzését is, puhítja előítéleteinket, továbbá növeli az empatikus és azonosulási képességünket.

Fontos, hogy a munkánkon, a családunkon, a napi teendőinken kívül más, stresszmentes területeken is alkalmazzunk koncentrált figyelmet; legyen ez akár barkácsolás, képregénygyűjtés vagy horgászás. A hobbinkon keresztül elvárásmentes sikerélményeket szerezhetünk, emellett a hozzájuk kapcsolódó tudás megszerzése motivál és stimulál is.

4. STRESSZKEZELÉS

A stressz természetes dolog: a testünk – külső hatásokra – többféle hormont is termel. És nem csak akkor, amikor a fejünkön ugrál a főnök, vagy a gyerekünk miatt aggódunk. Bár a stressz pozitív is lehet, a tartós feszültség azonban álmatlanságot, szédülést, látszólag ok nélküli idegességet, depressziót, magas vérnyomást, sőt keringési betegségeket is okozhat. Ha felismertük a tüneteket, akkor szakemberhez kell fordulni. A tartós javulás érdekében fel kell tárni ennek a folyamatos állapotnak az okát is, és mindenképpen tenni kell a megszüntetése érdekében. Izgalmas alternatívája lehet például a stresszkezelésnek a jóga vagy a meditáció mellett az ASMR-videók fogyasztása. Az angol mozaikszó magyar nyelvű feloldása nagyjából „önkéntelen érzéki válasz” lehetne. A lényeg pedig, hogy hangi (suttogás, papírzörgés, kaparászás) és képi effektusokkal (ismétlődő, finom mozdulatok) nyugtatják meg az idegrendszerünket, fizikai kísérőjelenségei közé tartozik a kellemes bizsergés a fejbőrön, illetve a nyakszirten, egyes esetekben a lúdbőrzés. A műfaj produkciós palettáján az elmúlt pár évben megjelentek a magyar nyelvű videósok is.

Az oldalon elhelyezett tartalom az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre. A tartalom előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.