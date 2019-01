Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21573593-0ba6-418d-86eb-24c4637ab2e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Terrarium: Garden Idle egy kiváló mobiljáték, amelyben saját kis kertünk gondozása a feladat és persze új növények elültetése.","shortLead":"A Terrarium: Garden Idle egy kiváló mobiljáték, amelyben saját kis kertünk gondozása a feladat és persze új növények...","id":"20190129_ios_androidos_jatek_ingyen_terrarium_garden_idle_szobanovenyek_gondozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21573593-0ba6-418d-86eb-24c4637ab2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10122100-80ee-469f-8c5e-9790d0ff04f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_ios_androidos_jatek_ingyen_terrarium_garden_idle_szobanovenyek_gondozasa","timestamp":"2019. január. 30. 17:03","title":"Kedveli a növényeket? Mutatunk egy remek játékot, de vigyázzon, függővé teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta, milyen élete lehet Amerikában egy bevándorlónak. \r

\r

","shortLead":"A színészlegenda Andy Vajna temetésén vesz részt, és mond beszédet. Arról beszélt az RTL Klubnak, Vajna élete példázta...","id":"20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68c71259-9b1f-44da-a28c-04876db844f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457cfa2b-2e8b-4e24-b04a-fbedb53c835d","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Megerkezett_Arnold_Schwarzenegger_Budapestre","timestamp":"2019. január. 30. 19:32","title":"Megérkezett Arnold Schwarzenegger Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A macedón parlament képviselői törvénymódosításra tettek javaslatot annak érdekében, hogy megvonják Nikola Gruevszki bukott miniszterelnök fizetését.","shortLead":"A macedón parlament képviselői törvénymódosításra tettek javaslatot annak érdekében, hogy megvonják Nikola Gruevszki...","id":"20190129_Elvehetik_Gruevszki_fizeteset_Macedoniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aae3d6-ef70-429d-841a-ca77414cba00","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Elvehetik_Gruevszki_fizeteset_Macedoniaban","timestamp":"2019. január. 29. 10:33","title":"Elvehetik Gruevszki fizetését Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Most először sikerült bizonyítani, hogy hasnyálmirigyrákos pácienseknél nemcsak a szervezet más szöveteinek mikrobiomjában tapasztalható változás, hanem a nyelv esetében is. ","shortLead":"Most először sikerült bizonyítani, hogy hasnyálmirigyrákos pácienseknél nemcsak a szervezet más szöveteinek...","id":"20190130_nyelv_bakterium_hasnyalmirigyrak_diagnozis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa6ab2e-2720-4c31-865b-df861968da90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_nyelv_bakterium_hasnyalmirigyrak_diagnozis","timestamp":"2019. január. 30. 18:03","title":"A nyelven lévő baktériumok segíthetik a hasnyálmirigyrák korai diagnózisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56100d84-d859-4100-94ae-bc93080ae601","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A tűzoltók szabadítottak ki egy háztartási alkalmazottat egy milliárdos bankár manhattani házából, amelynek liftjében ragadt egész hétvégére. Kiszáradt, de túlélte.","shortLead":"A tűzoltók szabadítottak ki egy háztartási alkalmazottat egy milliárdos bankár manhattani házából, amelynek liftjében...","id":"20190129_Egesz_hetvegere_beszorult_egy_takaritono_a_liftbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56100d84-d859-4100-94ae-bc93080ae601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a3cfdc-c73f-46d7-a7b2-f51bf6d90a85","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Egesz_hetvegere_beszorult_egy_takaritono_a_liftbe","timestamp":"2019. január. 29. 09:22","title":"Egész hétvégére beszorult egy takarítónő a liftbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3738a551-3bd3-4d72-81ce-19bae767f0dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tizedik lett a világbajnokságon, így csak hatalmas szerencsével juthat ki az olimpiai selejtezőtornára a magyar férfi kézilabda-válogatott, amelynek társ-szövetségikapitánya, Vladan Matics a DIGI Sport Reggeli Start című műsorának vendége volt. A szakvezető – aki Csoknyai Istvánnal együtt irányította a csapatot – kemény véleményt mondott a kézilabdázás magyarországi helyzetéről.\r

","shortLead":"Tizedik lett a világbajnokságon, így csak hatalmas szerencsével juthat ki az olimpiai selejtezőtornára a magyar férfi...","id":"20190128_kezilabda_vb_vladan_matics_csoknyai_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3738a551-3bd3-4d72-81ce-19bae767f0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bda073c-d547-4353-b875-71c8c5fc57b1","keywords":null,"link":"/sport/20190128_kezilabda_vb_vladan_matics_csoknyai_istvan","timestamp":"2019. január. 28. 21:30","title":"Kézilabda-kapitány: Ha el kell vinni a balhét, hát elviszem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6090ad-2185-421a-b4bd-cd9ae3a5b191","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ nagy táncművészeit követve a Brooklyn Academy of Music színpadán játssza a magyar társulat egyik darabját.","shortLead":"A világ nagy táncművészeit követve a Brooklyn Academy of Music színpadán játssza a magyar társulat egyik darabját.","id":"20190130_New_York_egyik_legnevesebb_szinhazaban_mutatkozik_be_a_Recirquel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6090ad-2185-421a-b4bd-cd9ae3a5b191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ed59b4-d9f4-461b-808e-431edb0e5b92","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_New_York_egyik_legnevesebb_szinhazaban_mutatkozik_be_a_Recirquel","timestamp":"2019. január. 30. 09:08","title":"New York egyik legnevesebb színházában mutatkozik be a Recirquel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e110f0-e0f3-41c9-acc9-f27cac1f0fb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jobb, ha van egy ilyen ügyes célszerszáma, ami pár száz autót simán letakarít egy óra alatt.","shortLead":"Jobb, ha van egy ilyen ügyes célszerszáma, ami pár száz autót simán letakarít egy óra alatt.","id":"20190129_autos_video_hotakaritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e110f0-e0f3-41c9-acc9-f27cac1f0fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6e541-a316-433d-91b1-7c829d830cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190129_autos_video_hotakaritas","timestamp":"2019. január. 30. 04:08","title":"Utál havat takarítani a kocsijáról? Mit szóljon, akinek 7000 autója van? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]