Megszólalt a rendőrség a homokszigeti drograzziáról – az egyik előállított panaszt tesz

Nézzük a tényeket címmel tett közzé a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményt a police.hu-n a nemrégiben a gödi Homokszigeten történt razziával összefüggésben. A rendőrség azt állítja, hogy „valótlanságokat állít a hvg.hu egy Gödön történt rendőri intézkedésről”.

A július 19-i rajtaütésről a HVG a rendőrség hétfői szűkszavű közleménye mellett egy, a cikkben álnéven szereplő férfi személyes nyilatkozata felhasználásával számolt be – az illető maga is részt vett a gödi Homoszigeten megtartott bulin, ahol éjfél körül csapott le a rendőrség.

Mostani közleményében a rendőrség megismételte a cikkben is szereplő számokat, miszerint kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt 13 személyt állítottak elő, 10 esetben pedig a gyorsteszt is alátámasztotta a drogfogyasztást. Most azt is hozzátették:

a bulizó csapat több tagja italozás és táncolás közben, vagy egy kishajón beszélgetve, nyíltan fogyasztotta és kínálta másoknak a kábítószert, és ennek egy részét az intézkedés megkezdésekor megpróbálták elrejteni vagy a vízbe dobni”.

A rendőrség saját felvétele a drograzziáról a gödi Homokszigeten – éppen bilincselnek police.hu

A HVG kedd délelőtt küldött részletes kérdéssort a rendőrségnek, ám arra cikkünk szerdai megjelenéséig nem jött válasz. A csütörtök délután válaszként kiadott közlemény már úgy fogalmaz: „a hvg.hu újságírója egy sajátos hangvételű cikkben, a tényeket elferdítve próbálta negatív színben feltüntetni a rendőröket, burkoltan azt sugallva, hogy az intézkedés szabálytalan volt.”

Majd két, a cikkben szereplő olyan állítást cáfolt a rendőrség, amit a helyszínen eljárás alá vont és aztán a kábítószer-fogyasztás miatti eljárásban érintett 10 személy egyike nyilatkozott lapunknak, személyes élményeként. A bulin részt vevő férfi azt állította lapunknak, hogy bár együttműködő volt, másokkal együtt őt is órákig térdepeltették hátrabilincselt kézzel a helyszínen, mielőtt kihallgatásra szállították volna. Azt is állította, hogy ekkor mentőmellény nélkül ültették hátrabilincselt kézzel a motorcsónakba.

Együttműködtem, mégis órákig térdepeltettek hátrabilincselt kézzel, halálfélelmem volt – személyes beszámoló a rendőrség gödi drograzziájáról Soha, semmilyen bűncselekményt nem követett el, kábítószerrel nem kereskedett, a hatósággal pedig együttműködött az a férfi, akit tucatnyi másik bulizóval együtt a gödi Homokszigetről vittek el a drograzziát tartó rendőrök. A HVG-nek megszólaló férfi aránytalannak és indokolatlannak tartja az erőszakos, durva fellépést, és állítja: mentőmellény nélkül ültették hátrabilincselt kézzel a motorcsónakba.

A friss rendőrségi közlemény ezt tagadja, mint írják: a cikkben leírtakkal „ellentétben senki nem térdelt órákon keresztül megbilincselve, sőt bilincs nélkül sem. Az érintettek előállítása és szállítása a jogszabályokban előírtak szerint történt, sérülés senkin nem keletkezett. A szigetről a rendőrségi motorcsónakban mindenkiről levették a bilincset, úgy vitték őket a vízpartra, ahonnan a járőrök, autóval vitték tovább őket a rendőrség épületébe.”

Ami a bilincsben térdepeltetést illeti, annak hossza ugyan lehet vita tárgya, de a tényét videó is bizonyítja – ezt az esetről még a HVG előtt beszámoló Drogriporter tette közzé. Ezen jól látszik, hogy két ember is térdel hátrabilincselt kézzel. Amúgy a rendőrség saját videófelvételén is látszik bilincselés. A Drogriporter videófelvételén pedig láthatók térdeplő, megbilincselt emberek:

Képkocka a Drogriporter felvételéből Drogriporter

Ami pedig a motorcsónakos utazást illeti, arról a HVG-nek nyilatkozó érintett azt mondta: „Sétahajókázni megyünk, ezzel poénkodtak a rendőrök, de én például nem kaptam mentőmellényt, hátrabilicselt kézzel utaztam, éjszaka a sötétben, a hullámzó vizen, szóval konkrétan halálfélelmem volt.” Attól tartott, mi van, ha rosszul lesz, vagy baleset történik, léket kap vagy felborul a hajó, rajta pedig nincs mentőmellény, ráadásul összebilincselt kézzel esik a vízbe, ahol meg is fulladhat.

A rendőrségi közlemény ezt a fenti, megbilincselt hajós utaztatást is tagadta, de a mentőmellényről nem tett említést. Ugyanakkor a közlemény kitért rá, hogy „az eljárás alá vontak közül az intézkedés ellen sem élt panasszal egyikük sem… márpedig erre az intézkedés alá vontnak van joga, nem pedig az újságírónak.”

A HVG most ismét megkereste az eredeti cikkben szereplő forrását, aki jelezte, hogy panasszal fog élni az intézkedés ellen.