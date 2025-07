Antilopokat videóztak Mészáros cégének alcsúti telephelyén

Zebra után újabb egzotikus állatot kaptak lencsevégre Hatvanpuszta szomszédságában. A Gulyáságyú Média csütörtökön megosztott videóján ezúttal antilopok láthatók a birtokon, ami hivatalosan Mészáros Lőrinc egyik cégének telephelye. Ezt most már egy a birtok kerítésével párhuzamosan emelt, fejmagasságig érő földsánc is nehezítette, ami az útról bámészkodók elől nagyrészt kitakarja az állatokat.

A hatvanpusztai birtok körül először tavaly novemberben tűntek fel egzotikus állatok: a zebrákról akkor is a Gulyáságyú Média számolt be, de láttak ott egy gulyára való Ankole-Watusi marhát is. Kedden pedig az ezúttal „Pusztaverszáj” mellett demonstráló Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő fotózott bölényt.

Az antilopokat bemutató videó további érdekessége egy magasles, ami körül az afrikai állatok legelésznek, azt ugyanakkor nem tudni, az emelvényt vadászathoz használják-e.