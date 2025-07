„Az MCC egy bélyeg, de nekünk ezt el kell viselni, mert megkapjuk az ellenszolgáltatást”

Honnan indult az MCC?

Az MCC-t Tombor András, a leginkább Habony Árpád hitelezőjeként ismertté vált vállalkozó alapította, eredeti célja a tehetséggondozás. Igazán akkor került előtérbe, amikor 2020-ban a kormány egy döntéssel több száz milliárd forint támogatást biztosított a fenntartó alapítványnak a Mol és a Richter Gedeon 10-10 százalékos részvénycsomagjának átadásán keresztül Az MCC környékén megtalálhatól a Fidesz szellemi hátországának szereplői, illetve nem ritkák a személyi és intézményi összefonódások sem. Szalai Zoltán például az MCC főigazgatója, a Mandiner-csoport lapigazgatója, a Mandiner hetilap főszerkesztője és a Kommentár folyóirat szerkesztője. Említhetjük Orbán Balázst is, aki egyszerre a miniszterelnök politikai igazgatója, az Országgyűlés tagja és az MCC-t fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke.A nagy mértékű állami vagyoni juttatás után akkor került újra reflektorfénybe az MCC, amikor kiderült, hogy felvásárolja a Libri könyvkiadó csoportot . Ennek apropóján anno a Telex cikksorozatban foglalkozott az MCC működésével, céljaival. A lap arra jutott, hogy bár az MCC valóban kormányközeli, és vezető gondolkodói előszeretettel írnak végcélként a kulturális hegemónia létrehozásáról, a magas színvonalú képzéseket nyújtó MCC tehetséggondozó – a közhiedelemmel ellentétben – nem nettó politikai agymosást végez. A MCC falain belül működő intézetek – ide tartozik például a Nézőponttal közösen alapított Ifjúságkutató Intézet vagy a Századvéggel közös Migrációkutató Intézet – egyértelműen jobboldaliak, a kormánnyal egyező ideológiát közvetítenek a (részben) szakmai rendezvényeik, kiadványaik által.Az évente megrendezésre kerülő MCC Feszt is jobbára ingyenes programokkal csábítja a látogatókat, ugyanakkor egyértelműen megjelenik a politika, természetesen a kormánynak kedves narratívával . A nyári rendezvénysorozatnak például rendszeres előadója Orbán Balázs és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Nagy mondások az MCC Feszten ritkán vannak, viszont az elmúlt év legfontosabb eseményeit – természetesen a kormány keretezésével – összefoglalják. Kétszer is fellépett már a rendezvényen Tucker Carlson hírhedt amerikai műsorvezető, aki még a konzervatív Fox Newsnak is vállalhatatlan lett. A fesztiválon több színpad is van, ahol a három nap alatt előadások, panelbeszélgetések zajlanak le, a tavalyi rendezvényen például négy fideszes polgármester nagy egyetértésben volt abban, hogy megválasztásuk után egyértelműen kevesebb lett a szemét városaik utcáin, és nőtt a közbiztonság.Emellett megjelennek szakmai beszélgetések, különböző kézműves foglalkozások és természetesen kint vannak az MCC „toborzói” is, akiknél a köz- és a felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő diákok tájékozódhatnak az MCC tehetséggondozó programjairól.Általános tapasztalat, hogy a fiatalokat megszólítani kívánó, a politikát nem agresszívan, de egyértelműen közvetítő rendezvényen az esti koncertek vonzzák a legnagyobb tömeget. Illetve a sok ingyenes program révén rengeteg „betévedő” is van. Kérdés, hogy amikor a közvélemény-kutatások a Fidesz hanyatlását mutatják a legtöbb, de főként a fiatal korcsoportokban, akkor egy ilyen rendezvény, ráadásul a politikai szezon egyik legnagyobb eseményének számító Tusványos után közvetlenül milyen embereket vonz, és milyen hatással lehet rájuk.