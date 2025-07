Meghalt a fekete humor királya, Tom Lehrer

97 éves korában, szombaton meghalt Tom Lehrer, aki zenei sikereinek csúcsán hátat fordított a rivaldafénynek és inkább életét a tudománynak szentelte.

Lehrer az ’50-es években szerzett magának hírnevet a kegyetlen humorú kupléival, amelyekben a korszak hidegháborús hisztériáján épp úgy tudott mulatni, mint a begyöpösödött társadalmi konvenciókon.

Az egyik jellegzetes dala volt például a We Will All Go Together When We Go (Amikor elmegyünk, együtt megyünk), ami akár a Dr. Strangelove betétdala is lehetett volna, hiszen egy kifejezetten vidám és könnyed hangulatú dalban Lehrer arról énekelt, hogy ha a fejünkre dobott atombomba velünk együtt viszi a barátainkat és a szomszédainkat is, akkor senki nem marad hátra gyászolni.

Tom Lehrer – We Will All Go Together When We Go Tom Lehrer on public domain (2020): https://tomlehrersongs.com/ http://www.amazon.com/Tom-Lehrer-Collection-CD-DVD/dp/B0039TD73G/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=music&qid=1284930177&sr=8-3 Use the above link and get the uninterrupted Lehrer TV-performance and The Tom Lehrer Collection from Amazon.com. http://www.shoutfactorystore.com/prod.aspx?pfid=5257149 If you live in the United States you can also buy the collection from Shout! Factory, using the above link.

Külön dalt szentelt a náci rakétaprogram atyjának, Wernher von Braunnak is, aki a második világháború rettegett V-típusú német rakétái után az amerikaiak holdraszállási projektjének is meghatározó figurája lett.

Tom Lehrer – Wernher von Braun Tom Lehrer on public domain (2020): https://tomlehrersongs.com/ https://www.amazon.com/Tom-Lehrer-Collection/dp/B0039TD73G Use the above link and get the uninterrupted Lehrer TV-performance and The Tom Lehrer Collection from Amazon.com. – – – Want to hear Lehrer’s INTRO? A HQ version was posted on the 40th anniversary of Apollo 11.

Persze Lehrer nem csak politikai témákról énekelt, dalaiban volt szó a tavaszi napsütésben, parkban üldögélve galambmérgezésől, a kisvárosi közösségek olyan értékes tagjairól, mint a jó öreg kábítószernepper, valamint a mazochizmus tangóba öntéséről is.

Tom Lehrer – Poisoning Pigeons In The Park Tom Lehrer on public domain (2020): https://tomlehrersongs.com/ http://www.amazon.com/Tom-Lehrer-Collection-CD-DVD/dp/B0039TD73G/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=music&qid=1284930177&sr=8-3 Use the above link and get the uninterrupted Lehrer TV-performance and The Tom Lehrer Collection from Amazon.com. – – – Recording date: September 11th 1967 Format: Ampex Quadruplex PAL 4:3 Status: A very rare recording Storage: Sony Digital Betacam Production and preservation: The Norwegian Broadcasting Corporation – the NRK, Norway.

Minden bizonnyal ő volt a legjobban meglepve, amikor kiderült, hogy ezek a dalai nagy sikert arattak és a lemezei több százezer példányban keltek el. Ugyanakkor megvolt benne a lelki erő ahhoz is, hogy mindennek hátat fordítson és életét inkább eredeti hivatásának, a matematikának szentelje. Igaz, már a zenei pályafutásában is megfigyelhető a matek, hiszen írt ő dalt Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij orosz matematikusról, meg a deriválásról is.

A visszavonulását élete folyamán többféleképpen is indokolta, ezek közül a legerősebb talán az volt, amikor kijelentette, hogy a politikai szatíra akkor szűnt meg, amikor Henry Kissinger megkapta a béke Nobel-díjat. Innentől kezdve Tom Lehrer lényegében a tudománynak élt és a Harvardon, valamint az M.I.T-n, valmaint a Kaliforniai Egyetemen oktatott. Még a 80-as évek elején arról beszélt egy interjúban, hogy addig szeretné megtartani a Massachusetts-i otthonát, amíg teljesen el nem zselésedik az agya, utána természetesen végképp átköltözik Kaliforniába.