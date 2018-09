Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66c65f37-9b6e-4e85-9129-af20e1c5a021","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akkora üzlet lett napenergiába fektetni, hogy ezt még a kormány oligarchái sem hagyhatták ki. Azóta a szabályozás is a kezük alá játszik.","shortLead":"Akkora üzlet lett napenergiába fektetni, hogy ezt még a kormány oligarchái sem hagyhatták ki. Azóta a szabályozás is...","id":"20180919_Az_atomparti_kormany_kedvenc_uzletemberei_nyernek_nagyot_a_napenergian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c65f37-9b6e-4e85-9129-af20e1c5a021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af67c769-62e2-4869-86e0-d3bc69d0dcd2","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Az_atomparti_kormany_kedvenc_uzletemberei_nyernek_nagyot_a_napenergian","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:41","title":"Az atompárti kormány kedvenc üzletemberei nyernek nagyot a napenergián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5970ce1-60f9-4718-8e5c-0055f5814b3a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az e technikával élők máshogy reagálnak a negatív érzelmekre.","shortLead":"Az e technikával élők máshogy reagálnak a negatív érzelmekre.","id":"20180920_Ha_fel_az_elutasitastol_meditaljon_tobbet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5970ce1-60f9-4718-8e5c-0055f5814b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b1a6f8-dbf6-497a-9fe5-f4dfd68115b5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180920_Ha_fel_az_elutasitastol_meditaljon_tobbet","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:15","title":"Ha fél az elutasítástól, meditáljon többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szerencsejátékban utaztak, havonta több százmillió rubeles forgalmat bonyolítottak, de csak lebuktak.","shortLead":"Szerencsejátékban utaztak, havonta több százmillió rubeles forgalmat bonyolítottak, de csak lebuktak.","id":"20180919_Felszamoltak_az_egyik_legnagyobb_orosz_bunbandat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07e2235-d7af-4a1c-9427-2df828b5ba86","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Felszamoltak_az_egyik_legnagyobb_orosz_bunbandat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:19","title":"Felszámolták az egyik legnagyobb orosz bűnbandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy diákja talált rá, a professzor ellen eljárás indult engedély nélküli fegyverviselés miatt.","shortLead":"Egy diákja talált rá, a professzor ellen eljárás indult engedély nélküli fegyverviselés miatt.","id":"20180918_Az_egyetem_mosdojaban_lotte_meg_magat_egy_amerikai_professzor_hogy_Trump_ellen_tiltakozzon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04895542-4926-4c39-a7c8-429b519a5448","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Az_egyetem_mosdojaban_lotte_meg_magat_egy_amerikai_professzor_hogy_Trump_ellen_tiltakozzon","timestamp":"2018. szeptember. 18. 21:39","title":"Az egyetem mosdójában lőtte meg magát egy amerikai professzor, hogy Trump ellen tiltakozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Gábornét 368 millió forintnyi csalással gyanúsítják.","shortLead":"Sz. Gábornét 368 millió forintnyi csalással gyanúsítják.","id":"20180918_Elismerte_a_csengeri_orokosno_hogy_tobb_szazmillio_forintot_kapott_kolcson_de_azt_allitja_senkit_nem_akart_atverni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766eb8e5-c973-4ac9-90c5-2fee1c68bbd6","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Elismerte_a_csengeri_orokosno_hogy_tobb_szazmillio_forintot_kapott_kolcson_de_azt_allitja_senkit_nem_akart_atverni","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:57","title":"Elismerte a csengeri örökösnő, hogy több százmillió forintot kapott kölcsön, de azt állítja, senkit nem akart átverni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2016-ban kiadott Skeleton Tree és a rengeteg turné után a zenész most Los Angelesben van, és dalokat ír. ","shortLead":"A 2016-ban kiadott Skeleton Tree és a rengeteg turné után a zenész most Los Angelesben van, és dalokat ír. ","id":"20180919_Nick_Cave_uj_album_Nick_Cave_and_the_Bad_Seeds","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d5ffc5-ea29-466d-a66d-8b40e848f8b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Nick_Cave_uj_album_Nick_Cave_and_the_Bad_Seeds","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:18","title":"Rajongók, figyelem! Új albumon dolgozik Nick Cave","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427ca074-3db6-4cbd-82e5-4406a8fa0098","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árfolyamkockázat esetében nem elég, hogy általánosságban írt erről a bank a szerződésben - mondta ki a luxemburgi testület egy magyar ügyben.","shortLead":"Az árfolyamkockázat esetében nem elég, hogy általánosságban írt erről a bank a szerződésben - mondta ki a luxemburgi...","id":"20180920_Fontos_itelet_az_Europai_Birosagon_perelhetnek_a_devizahitelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=427ca074-3db6-4cbd-82e5-4406a8fa0098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa7307b-6087-4d73-8346-694d0ab02863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Fontos_itelet_az_Europai_Birosagon_perelhetnek_a_devizahitelesek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:30","title":"Fontos ítélet az Európai Bíróságon: perelhetnek a devizahitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem jó hír, hogy a szúnyogok révén bekerül a táplálékláncba.","shortLead":"Nem jó hír, hogy a szúnyogok révén bekerül a táplálékláncba.","id":"20180919_Meglepo_modon_szennyez_a_muanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d75b7b-6900-4d42-8f75-75b92ba1994b","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Meglepo_modon_szennyez_a_muanyag","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:56","title":"Meglepő módon szennyez a műanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]