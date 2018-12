Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indul.","shortLead":"Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indul.","id":"20181221_Az_unnepek_alatt_is_nyitva_lesznek_de_plusz_dijat_kerhetnek_az_ugyeletes_gyogyszertarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4ee476-ed1c-4b52-a840-36a75a4cc59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44cb920b-0b9a-4f92-8a19-055b31232443","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Az_unnepek_alatt_is_nyitva_lesznek_de_plusz_dijat_kerhetnek_az_ugyeletes_gyogyszertarak","timestamp":"2018. december. 21. 10:53","title":"Az ünnepek alatt is nyitva lesznek, de pluszdíjat kérhetnek az ügyeletes gyógyszertárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút készített a kultúrharc állásáról a Figyelő L. Simon Lászlóval, Békés Márton történésszel és Csejtei Dezső filozófussal. Elhangzik, hogy a Magyar Idők sorozata alacsony színvonalú, Prőhle Gergely \"likvidálása\" kártékony, és a jobbos sajtó is felelős, amiért nincs fideszes Esterházy.","shortLead":"Interjút készített a kultúrharc állásáról a Figyelő L. Simon Lászlóval, Békés Márton történésszel és Csejtei Dezső...","id":"20181221_L_Simon_kartekony_a_kulturharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8aa449de-368a-436b-bb8f-7dee2536637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4278b44a-878b-455a-9a8a-006025328257","keywords":null,"link":"/kultura/20181221_L_Simon_kartekony_a_kulturharc","timestamp":"2018. december. 21. 10:13","title":"L. Simon: Kártékony a kultúrharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13823dbe-d253-4948-943e-247cfb14da87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem küldte sehova, úgy jó, ahogy van.","shortLead":"Nem küldte sehova, úgy jó, ahogy van.","id":"20181221_A_kulonbirosagos_torvenyt_mar_szerdan_alairta_Ader","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13823dbe-d253-4948-943e-247cfb14da87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42575fd1-4bd6-4bf4-afee-65214835ab54","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_A_kulonbirosagos_torvenyt_mar_szerdan_alairta_Ader","timestamp":"2018. december. 21. 14:23","title":"A különbíróságos törvényt már szerdán aláírta Áder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f944ef2f-a010-43e1-8508-b2de9e65f7c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából készült 11-11: Memories Retold főleg látványvilága miatt szokatlan, ugyanis festményszerű képeken mutatja be az emberiség egyik legsötétebb időszakát. Ráadásul nagyszerű története van. ","shortLead":"Az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából készült 11-11: Memories Retold főleg látványvilága miatt...","id":"20181221_11_11_memories_retold_ps4_xbox_one_pc_haborus_jatek_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f944ef2f-a010-43e1-8508-b2de9e65f7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3b034-392a-4092-b2a5-9b0ac13d7021","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_11_11_memories_retold_ps4_xbox_one_pc_haborus_jatek_teszt","timestamp":"2018. december. 21. 15:03","title":"Nem mindennapi látvány: ebben a játékban átélheti a világháborút, szó szerint festői környezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól, jövő január másodikán reggelig nem kell fizteni. ","shortLead":"Szombattól, jövő január másodikán reggelig nem kell fizteni. ","id":"20181221_parkolas_unnepek_karacsony_uj_ev_2018_december","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cef1cc2-a011-4d94-af7f-cc2ddda04127","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_parkolas_unnepek_karacsony_uj_ev_2018_december","timestamp":"2018. december. 21. 07:44","title":"Egy hétig lesz most ingyen a parkolás a fővárosban - de vannak kivételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kegyetlenség bugyrai.","shortLead":"A kegyetlenség bugyrai.","id":"20181221_Ryan_Reynolds_porul_jart_a_beoltozos_karacsonyi_bulin_es_ezt_foto_bizonyitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7228d1ba-1f25-40ad-be4e-3cfe157a7a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19808b93-b186-4fa7-8330-b47e9d2e446c","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Ryan_Reynolds_porul_jart_a_beoltozos_karacsonyi_bulin_es_ezt_foto_bizonyitja","timestamp":"2018. december. 21. 12:34","title":"Ryan Reynolds pórul járt a beöltözős karácsonyi bulin, és ezt fotó bizonyítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15cb29d-677e-4308-8a8a-5203dfe6bd79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országossá vált a tiltakozás a túlóratörvény ellen, szombaton Érden is volt egy demonstráció. Egy helyi közösség azt írta ki a Facebookra, a fideszes polgármester kapcsoltatta le a közvilágítást. A városfejlesztés szerint nem.","shortLead":"Országossá vált a tiltakozás a túlóratörvény ellen, szombaton Érden is volt egy demonstráció. Egy helyi közösség azt...","id":"20181222_Tuntettek_Erd_foteren_lekapcsoltak_a_kozvilagitast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f15cb29d-677e-4308-8a8a-5203dfe6bd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2493a810-8dde-48f6-b19d-e8e04050f372","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Tuntettek_Erd_foteren_lekapcsoltak_a_kozvilagitast","timestamp":"2018. december. 22. 19:02","title":"Tüntettek Érd főterén, lekapcsolták a közvilágítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia nem állította meg, hanem felgyorsította az evolúciót – állapította meg Philipp Mitteröcker bécsi biológus.","shortLead":"A modern korban gyorsabban változtatta az embert az evolúció, mint korábban bármikor: az orvostudomány és a technológia...","id":"20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86566ea-1791-4435-8fe3-96c487e81a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_gyorsulo_evolucio_orvostudomany_technologia_philipp_mitterocker","timestamp":"2018. december. 21. 17:03","title":"„A felegyenesedett járás egyensúlyozó mutatvánnyá változtatta a szülést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]