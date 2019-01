Trendfordulat idén nem lesz, a nagy modellpremierek majdnem fele szabadidő-autó lesz 2019-ben. Ezen nincs is mit csodálkozni, amikor minden harmadik eladott új autó SUV Európában. Egy másik fronton viszont zajlik az elektromos autók térfoglalása, de szerencsére a „régi világnak” még maradt néhány látványos nagy dobása jövőre is.

BMW M8

A BMW-rajongóknak közel két évtizedet kellett várniuk a 8-as széria feltámasztására, amire 2018-ban végül is sor került. Nyár elején jött ki a kupé változat, amit aztán ősszel a nyitható tetejű kivitel követett, és ez utóbbi az első olyan 8-as BMW, melyben akár a zabolátlan szél is borzolhatja a frizuránkat.

A mintegy 4,84 méter hosszú GT kategóriás sportautó jelenleg csak két motorral készül. A 840d xDrive 320 lóerős és 680 Nm-es gázolajos egységet vonultat fel, a csúcsot pedig egyelőre az 530 lóerős és 750 Nm-es produkcióra képes M850i xDrive jelenti.

A német tuningcégek közül az elmúlt hónapokban már több is előrukkolt 600 lóerő körüli 8-asokkal, és nyílt titok, hogy 2019 elején maga a gyártó is ki fog jönni egy komoly sportverzióval. Az M8 meghajtásáról egyelőre csak annyit árultak el a cég képviselői, hogy motorházteteje alatt egy magas fordulatszámú biturbó V8-as erőforrás található, melynek teljesítménye meghaladja a 600 lóerőt.

Az M8 menetteljesítmény adatai egyelőre ismeretlenek, az viszont teljesen biztos, hogy az új csúcsmodell 3,7 másodpercnél kevesebb idő alatt lő majd ki álló helyzetből 100-as tempóra. Ez ugyanis a jelenlegi csúcsmodell, az M850i xDrive szintideje. Összehasonlításképp, a 625 lóerős M5 Competition szedán 3,3 másodperc alatt képes 0-ról 100-ra gyorsítani.

Volkswagen Golf 8

Hiába még mindig az európai kontinens legnépszerűbb új autója, a 2012-ben kijött aktuális Volkswagen Golf felett mára egy picit már eljárt az idő. Ezzel természetesen a wolfsburgiak is tisztában vannak, és már jó ideje javában fejlesztik a nyolcadik generációs Golfot.

A kereskedésekbe várhatóan valamikor 2019 második felében megérkező új Golf az előzetes híradások alapján kicsit szélesebb és laposabb lesz az elődjénél, és sokak örömére annál valamivel markánsabb dizájnnal fog rendelkezni. Az új Golf az előzetes információk szerint kevesebbet fog fogyasztani, amiben fontos szerepe van egyrészt a javított aerodinamikának, az 50 kilogrammal csökkentett tömegnek, illetve az átdolgozott erőforrásoknak. Az EA 211 evo motorok közül az 1,5 literes példány már a mostani Golfban is elérhető, az új modellben azonban kisebb lökettérfogattal, kevesebb hengerrel és többféle teljesítményváltozatban is fel fognak bukkanni ezek az erőforrások. A csúcson pedig várhatóan egy 400 lóerős R sportmodell tanyázik majd.

Fedélzeti elektronika fronton a 2020-tól kombi változatban is elérhető 8-as Golf várhatóan utánamegy a nemrégiben debütált és általunk is alaposan letesztelt szupermodern A-osztályos Mercedesnek. Ennek jegyében az új VW-húzómodell várhatóan már alapáron teljesen digitális műszerfallal fog rendelkezni, amelyről szinte teljesen eltűnnek a hagyományos nyomógombok.

Volkswagen Arteon Shooting Brake

A merészen újító külsejű, érzelmeket felkorbácsoló autókat sokáig nem a Volkswagennél kellett keresni. Aztán napvilágot látott az Arteon, ami tulajdonképpen nem más, mint a korábbi Passat CC, illetve CC közvetlen utódmodellje. Egy minden hájjal megkent ötajtós kupé.

A normál Passatnál sokkal trendibb dizájnú – és nem mellesleg 5 centiméterrel nagyobb tengelytávolságú – remekül pakolható csomagterű Arteon olyan korrekt eladási mutatókat produkál, hogy iparági források szerint hamarosan érkezik belőle egy kombisra faragott új kivitel is. Nem kell megijedni, a puttonyos Arteon sem lesz egy unalmas használati tárgy, hiszen "személyében" nem egy normál kombihoz, hanem egy menő Shooting Brake-hez lesz szerencsénk.

A normál Arteonnál praktikusabb kivitelűnek ígérkező kombi Arteon motorházteteje alatt a VW-konszern már jól ismert négyhengeres benzines, illetve gázolajos erőforrásai kapnak helyet, minimum 150 lóerős, maximum 280 lóerős kivitelben. A legtakarékosabb dízel gyári átlagfogyasztása 4,5 liter alatt alakulhat, és jó esély van arra, hogy a típusból egy fejlett plugin hibrid változat is készülni fog. Ami hazánkban akár zöld rendszámot is kaphat.

Skoda Kosmiq

A világszerte tomboló divatterepjáró-őrületet a Skoda is igyekszik meglovagolni: első igazi SUV modellje a 2016-ban kijött Kodiaq volt, mely elérhető áron kínál méretes utasteret akár hét embernek is. Aztán egy évvel később megjött az eggyel kisebb méretkategóriában versenyző és variálható második üléssorral rendelkező Karoq. De a termékcsaládnak ezzel még koránt sincs vége.

Kínában nemrég mutatkozott be a sportosra, kupésra faragott Kodiaq GT, illetve a Karoq alá pozicionált Kamiq, illetve várhatóan 2019-ben hull majd le a lepel a csehek minden korábbinál kisebb divatterepjáróról, a Kosmiqról. Az elsősorban a Hyundai Kona és a Peugeot 2008 riválisának szánt újdonság ugyanarra a platformra épül mint a közelmúltban kijött Volkswagen T-Cross, illetve Seat Arona, dizájnja azonban a szokott módon el fog térni az említett német és spanyol testvérmodellekétől.

Az egyelőre titokzatos Kosmiq lesz a Skoda legolcsóbb divatterepjárója, mely ennek megfelelően kizárólag elsőkerék-hajtású változatban fog készülni. Motorok és váltók tekintetében nem számíthatunk különösebb meglepetésre, minden részegység a Volkswagen egyéb hasonló modelljeiből fog érkezni.

Volvo XC20

A Volvo 2015-ben dobta piacra a nagyméretű SUV-ok szegmensében versengő új XC90-et, amit 2017-ben követett az eggyel kisebb XC60, aztán pedig megérkezett a még kisebb XC40, ami 2018-ban villámgyorsan besöpörte az Év Autója-díjat. Az alapos tesztet követően mi is kijelentettük, hogy a Volvo XC40 megérdemelten zsebelte be a rangos díjat, és könnyen lehet, hogy hamarosan hasonló elismerésben részesül majd a svéd márka.

Mégpedig az XC40 kistestvérének köszönhetően, érkezőben ugyanis a 2016-ban debütált Audi Q2, illetve a nemrégiben kijött BMW X2 komoly kihívójának tekinthető Volvo XC20. Az újdonságról egyelőre kevés konkrétumot lehet tudni, az viszont már biztos, hogy az XC20 ugyanarra a CMA platformra épül, mint az XC40, és amelynek a méretét egyszerűen és szabadon tudja változtatni a gyártó.

Ezenkívül az is nyílt titok, hogy az XC20 olcsóbb lesz az XC40-nél. Utóbbi crossover 156 lóerős benzinmotorral szerelt T3-as alapmodellje jelenleg 8,69 millió forintba kerül hazánkban, a 150 lóerős D3-as dízel pedig minimum 9,54 millió forint ellenében vezethető haza.

Audi A3

Az ingolstadti újdonság érkezésének már itt volt az ideje. A pillanat most jött el, mert megérkezett a Volkswagen Group MQB architektúrájának második generációs változata is, amelyre az új VW Golf is épül majd. Az Audi esetében a mostani ötajtós hatchback még lassan hét éve mutatkozott be, és azóta sok minden megváltozott az autópiaci trendekben. Ennek megfelelően, mint hírlik, csak ötajtós változatban készül majd a továbbiakban az A3-as. Az újdonság motorcsaládját a jól ismert konszernmotorok adják: 1.0 literes háromhengeres, 1.5 literes és 2.0 literes TFSI benzines egységeket, valamint egy 2.0 literes TDI-egységet.

Mint hírlik, plug-in hibrid modell is várható az új A3-asból, de ez is egy frissített hajtáslánccal, ami közös lesz Volkswagen Passat GTE-vel. Érdekesség, hogy a teljesen elektromos kivitelt megtartja az Audi egy dedikált modell számára, vagyis nem feltétlen A3 e-tron néven jön az autó, amely 2021-ben érkezhet. Amíg ez nincs itt, az Audi Q4 SUV elektromos változat lesz a márka legkisebb elektromos járműve.

Audi RS6 Avant

Várhatóan a 2019-es Frankfurti Autószalonon fogják bemutatni a jelenlegi A6-os generáció jellemzően legbrutálisabb darabját, az Audi RS6 Avantot. Ebben már az új, duplaturbós, 4.0 literes V8-as erőforrás dolgozik majd, ami a Porsche Panamera Turbóban, valamint a Lamborghini Urusban is megtalálható. A várható teljesítmény 650 lóerő környékén lehet.

Mindez a versenytársak, a BMW M5 600 lóereje, illetve a Mercedes-Benz E63 S AMG 604 lóerejével szemben igen komoly előnynek tűnik. Az új RS6-os kombi – vagyis Avant – esetében 3,6 másodperces 0-100 km/h-s sprintteljesítménnyel kalkulálhatunk. Természetesen „quattro” összkerékhajtás mozgatja majd a kocsit, amely 80 kilóval könnyebb is, mint elődje, ezért egy tizedmásodperccel fürgébb az előbb említett sprintben, mint a jelenlegi legerősebb RS6-os.

BMW ix3

A BMW egyes fontos piacokon – Norvégia, Franciaország – már meg is nyitotta az előfoglalásokat új elektromos autójára, amely várhatóan valamikor 2019 közepétől kerülne forgalomba. Tudni lehet előre, hogy Kínában fogják gyártani, a BMW Brilliance Automotive révén, amely a bajorok ottani partnervállalata. A legfőbb riválisa az Audi e-tron, a Jaguar i-Pace és a Mercedes EQC lesznek.

Az iX3 teljesítménye 270 lóerő, az energiát egy 70 kWh kapacitású akkumulátorpakkból nyeri, amellyel egy feltöltéssel a WLTP tesztciklus szerint mintegy 400 kilométeres távolságot képes megtenni. A kocsiban már egy ötödik generációs BMW eDrive-hajtás lesz, amely azt jelenti, hogy az elektromos motor, a váltó és az elektronika egyetlen komponensbe van integrálva, ehhez társul az az új generációs akkumulátor. A karosszérián olyan egyedi jegyek különböztetik meg a sima X3-tól az elektromos járművet, mint a zárt BMW-vesék, a kék betétek és egyedi felnik, amelyek már BMW i-sorozatának jellegzetes részletei lettek.

Peugeot 208

Minden bizonnyal már az év elején, a márciusi Genfi Autószalonon látni fogjuk a DS3 Crossback-kel közös platformra épülő egyik legnépszerűbb francia városi autót, a Peugeot 208-ast. Fontos újdonsága éppen a mérete, ugyanis a hírek szerint a jelenlegi modellhez képest jelentősen nagyobb lesz, és átlépi a 4 méteres hosszt, amellyel lassan inkább a kompakt kategóriájú autók közé való. Az új Peugeot 208 formája természetesen nagyban követi a 2018-ban bemutatott és komoly visszhangot kiváltott Peugeot 508-as formavilágát.

Amit a technikai részleteiről tudni, hogy ötven kilogrammal könnyebb lesz átlagosan az elődjénél és talán 2020-tól egy teljesen elektromos változat is érkezhet belőle. Ez, ha minden igaz egy 50 kWh-os lítium-ion akkumulátoros autó lesz, amely körülbelül 115 lóerős elektromos motort használ. A hatótávolsága töltésenként 350-400 kilométer között lehet.

Most viszont a premier idején még csak a jól ismert 1.2 literes PureTech benzinesek lehetnek a motorpalettán: 68-130 lóerős tartománnyal, amely motorok egyébként hamarosan Szentgotthárdról is származik majd. Maga az új Peugeot 208-as pedig Szlovákiában készül majd, 2019 nyarától kezdve.

Mecedes-Benz GLB

Már tudjuk egy ideje, hogy a Mercedes készül egy újabb SUV-val, amolyan bébi-G-osztállyal, Mercedes GLB néven. A 2019-ben bemutatkozó modell az Audi Q2 és a BMW X1 alternatívája lesz egyértelműen és vélhetően centire hasonló árkategóriában. Az újdonság a Kecskeméten gyártott, egyébként szintén nagyon friss A-osztállyal osztozik platformját tekintve, és rendkívül hasonló belseje is lehet. Minden azt jelenti egyben, hogy megkapja az A-osztály nagyon modern, kiterjesztett valóságot használó, MBUX-nevű, tanulékony, fedélzeti információs és navigációs rendszerét is.

A motortérben is lesznek érdekességek, mert a Mercedesekben használt egyik legújabb motor a Renault-tól és a Nissantól származik, így a Mercedes GLB SUV ugyanazokat a motorokat fogja használni, mint mondjuk egy Renault Scenic és a Nissan Juke. Ez egy 1.33 literes benzines erőforrás, amivel elsőkerék-meghajtású GLB-kben találkozhatunk majd. A motorok szintjén persze nem újdonság a két nagyvállalat közi együttműködés, így például, a Mercedes A-osztályban lévő 1,5 literes dCi dízelmotor is a franciáktól való.

Melyik újdonság a legizgalmasabb? BMW M8 Volkswagen Golf 8 Volkswagen Arteon Shooting Brake Skoda Kosmiq Volvo XC20 Audi A3 Audi RS6 BMW ix3 Peugeot 208 Mecedes-Benz GLB Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.