Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaffbb73-229a-4c02-891f-b84f853031d9","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A Gundel kapott megbízást arra, hogy a Budai Várba költöző Miniszterelnökség menzáját üzemeltesse – tudta meg a hvg.hu. Az exkluzív étterem megerősítette információnkat, de további részletet nem árulnak el, így azt sem, mibe kerül mindez. A zsíros falatnak számító megbízást tenderen nyerték el.","shortLead":"A Gundel kapott megbízást arra, hogy a Budai Várba költöző Miniszterelnökség menzáját üzemeltesse – tudta meg a hvg.hu...","id":"20190107_Luxusetterem_fog_fozni_Orban_Viktorra_a_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaffbb73-229a-4c02-891f-b84f853031d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a559d3-c189-4f5f-aa97-bacb0f8012a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Luxusetterem_fog_fozni_Orban_Viktorra_a_Varban","timestamp":"2019. január. 07. 12:51","title":"Luxusétterem fog főzni Orbán Viktorra a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c95410b-07da-4668-a423-d4a7eb559eb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint tavasszal vezetik be az új működési formát. A családi mezőgazdasági vállalkozás (csmv) a tervek szerint már jogi személyiség lenne.","shortLead":"Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint tavasszal vezetik be az új működési formát. A családi...","id":"20190107_Megszuntetne_az_agrarkamara_a_csaladi_gazdasagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c95410b-07da-4668-a423-d4a7eb559eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320dbd40-eed2-474d-b739-f9f3bc98bab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Megszuntetne_az_agrarkamara_a_csaladi_gazdasagokat","timestamp":"2019. január. 07. 14:02","title":"Megszüntetné az agrárkamara a családi gazdaságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230e31b1-99f8-4856-b2ca-816861d04914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Senki nem sérült meg.","shortLead":"Senki nem sérült meg.","id":"20190108_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M0son","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=230e31b1-99f8-4856-b2ca-816861d04914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21217287-76e6-4ffb-8cb8-19e8737b0d9d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Kamion_es_szemelyauto_utkozott_az_M0son","timestamp":"2019. január. 08. 18:53","title":"Kamion és személyautó ütközött az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt egy időre le is kell állítani a projektet.","shortLead":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt...","id":"20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae2a62-8527-449c-82a7-4f0d592c4e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","timestamp":"2019. január. 08. 17:03","title":"Le kell állítani a Csendes-óceán kipucolását, baj van a szemétszedő csővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint eddig ennyi helyről jelezték, hogy részt vesznek a január 19-ére tervezett országos megmozdulásban. ","shortLead":"Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint eddig ennyi helyről jelezték, hogy részt vesznek...","id":"20190107_16_varosban_mar_biztos_lesz_blokad_januar_19en","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed0d1b-4e36-48a0-9b85-135bcd705f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_16_varosban_mar_biztos_lesz_blokad_januar_19en","timestamp":"2019. január. 07. 17:08","title":"16 városban már biztos lesz blokád január 19-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kelenföldön a mennyezet egy része leszakadt, a Nyugatiban beázik -–mindkét helyen állványokat találunk. A kelenföldi jegypénztárt a metróhoz költöztetnék, a Nyugatit felújítanák, de még mindkettőre várni kell.","shortLead":"Kelenföldön a mennyezet egy része leszakadt, a Nyugatiban beázik -–mindkét helyen állványokat találunk. A kelenföldi...","id":"20190108_Kelenfold_es_a_Nyugati_allomasepulete_is_omladozik_a_megoldasra_meg_varni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3193f7f1-3245-4a31-a7d2-a0a06bb04d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c34500d-6e00-48ee-aa90-c37d0e0be10e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Kelenfold_es_a_Nyugati_allomasepulete_is_omladozik_a_megoldasra_meg_varni_kell","timestamp":"2019. január. 08. 19:53","title":"Kelenföld és a Nyugati állomásépülete is omladozik, a megoldásra még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem tudta, hogy a nő várandós, egészen addig, amíg vajúdni nem kezdett.","shortLead":"Senki nem tudta, hogy a nő várandós, egészen addig, amíg vajúdni nem kezdett.","id":"20190108_Letartoztattak_egy_arizonai_klinika_vezetojet_miutan_az_egyik_komaban_fekvo_paciens_teherbe_esett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b49a31-8c31-4bb3-a3bc-eabda9ff8262","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Letartoztattak_egy_arizonai_klinika_vezetojet_miutan_az_egyik_komaban_fekvo_paciens_teherbe_esett","timestamp":"2019. január. 08. 18:46","title":"Lemondott egy arizonai klinika vezetője, miután az egyik kómában fekvő páciens teherbe esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rohamosan csökken a felhasználható alapanyag mennyisége, ráadásul a klasszikus magyar gyümölcslevekhez szinte asztali minőségű termésre lenne szükség.","shortLead":"Rohamosan csökken a felhasználható alapanyag mennyisége, ráadásul a klasszikus magyar gyümölcslevekhez szinte asztali...","id":"20190108_Gondban_a_Sio_nem_lesz_mibol_gyumolcslevet_gyartani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae9240a-aa1e-4f75-8f87-fbe561145c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea8af4f-57ba-4fc3-bcdd-5310c206a1ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Gondban_a_Sio_nem_lesz_mibol_gyumolcslevet_gyartani","timestamp":"2019. január. 08. 10:27","title":"Gondban a Sió: nem lesz miből gyümölcslevet gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]