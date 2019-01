Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem arra, amit teszek – mondta már többször Orbán Viktor. Most tanulmány készült, ami elemzi az ő, Merkel, Macron és Putyin beszédeit is. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Ne arra figyeljenek, amit mondok, hanem arra, amit teszek – mondta már többször Orbán Viktor. Most tanulmány készült...","id":"20190112_Fulke_Mit_tanulhatunk_Orban_beszedeibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912c08d1-36c3-4024-a831-9b985755eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Fulke_Mit_tanulhatunk_Orban_beszedeibol","timestamp":"2019. január. 12. 10:00","title":"Fülke: Mit tanulhatunk Orbán beszédeiből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dc3f4e-5cfc-45b6-a7ea-534270070d8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pikáns ügy: részben latin-amerikai származású kihívója lehet Donald Trumpnak 2020-ban, akinek ráadásul Castro a vezetékneve.","shortLead":"Pikáns ügy: részben latin-amerikai származású kihívója lehet Donald Trumpnak 2020-ban, akinek ráadásul Castro...","id":"20190112_Obama_volt_minisztere_nyomna_le_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6dc3f4e-5cfc-45b6-a7ea-534270070d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d7751e-8a24-4ddf-9bfc-cac26df1775c","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Obama_volt_minisztere_nyomna_le_Trumpot","timestamp":"2019. január. 12. 20:49","title":"Obama volt minisztere nyomná le Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szír férfit január 19-én helyezik feltételesen szabadlábra, és még aznap ki is utasítják az országból. ","shortLead":"A szír férfit január 19-én helyezik feltételesen szabadlábra, és még aznap ki is utasítják az országból. ","id":"20190111_Szabadon_engedik_a_roszkei_terrorper_vadlottjat_Ahmed_Ht","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281c69f2-b3fb-40de-8ca3-25849cf84b3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Szabadon_engedik_a_roszkei_terrorper_vadlottjat_Ahmed_Ht","timestamp":"2019. január. 11. 16:58","title":"Szabadon engedik a röszkei terrorper vádlottját, Ahmed H.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc73057-1a16-46c6-b125-164bbb66d56a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megálló teteje belefúródott a busz emeletének az elejébe.","shortLead":"A megálló teteje belefúródott a busz emeletének az elejébe.","id":"20190112_Belehajtott_a_megalloba_egy_emeletes_busz_Ottawaban_legalabb_negy_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fc73057-1a16-46c6-b125-164bbb66d56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6d2d3-9ace-42c7-93a5-d8d654ea38cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Belehajtott_a_megalloba_egy_emeletes_busz_Ottawaban_legalabb_negy_halott","timestamp":"2019. január. 12. 08:22","title":"Belehajtott a megállóba egy emeletes busz Ottawában, legalább négy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2015 óta tervezi-szervezi a kormány az 1971-es budapesti vadászati világkiállítás félcentenáriumára álmodott újabb vadászati világkiállítást. Beruházások sorozata indult és zajlik majd le több tízmilliárd forintból, miközben kiderült: hivatalosan nem is lesz majd világkiállítás az esemény.","shortLead":"2015 óta tervezi-szervezi a kormány az 1971-es budapesti vadászati világkiállítás félcentenáriumára álmodott újabb...","id":"20190111_Otvenmilliardba_kerul_Semjen_rendezvenyalma_de_megsem_minosul_majd_vilagkiallitasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52b9c4f-d4e3-44a4-9574-f0c347897033","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Otvenmilliardba_kerul_Semjen_rendezvenyalma_de_megsem_minosul_majd_vilagkiallitasnak","timestamp":"2019. január. 11. 14:30","title":"50 milliárdba kerül Semjén rendezvényálma, mégsem minősül majd világkiállításnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901d5933-af27-42fb-90b0-e19419557a0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintha egy Marsa induló kolónia lakósátra lenne.","shortLead":"Mintha egy Marsa induló kolónia lakósátra lenne.","id":"20190113_bmw_lakokocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=901d5933-af27-42fb-90b0-e19419557a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286d179d-5ba0-4f99-88f1-aacef0ee18f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190113_bmw_lakokocsi","timestamp":"2019. január. 13. 10:18","title":"Már lakókocsit is csinál a BMW. Persze a maga stílusában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","shortLead":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","id":"20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44bc029-8579-4b9d-8327-6baa3fe36cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","timestamp":"2019. január. 12. 19:20","title":"Élet és halál között a meglőtt hároméves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag egy apró hiba okozott fennakadást azoknál, akik bankszámlára kapják a nyugellátást. Aki pénteken nem kapta meg, csak hétfőn fogja.","shortLead":"Állítólag egy apró hiba okozott fennakadást azoknál, akik bankszámlára kapják a nyugellátást. Aki pénteken nem kapta...","id":"20190111_Beindult_a_nyugdijak_utalasa_de_meg_mindig_sokan_nem_kaptak_penzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c168f6-c3a9-4492-bf12-f6f78a89537b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Beindult_a_nyugdijak_utalasa_de_meg_mindig_sokan_nem_kaptak_penzt","timestamp":"2019. január. 11. 18:21","title":"Beindult a nyugdíjak utalása, de még mindig sokan nem kaptak pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]