Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48a2ad04-7087-45c9-9437-f516d494c6f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell sok tízmilliókat elkölteni egy ilyen szörnyetegre, ha van 7 millióért is.","shortLead":"Nem kell sok tízmilliókat elkölteni egy ilyen szörnyetegre, ha van 7 millióért is.","id":"20190121_Ilyen_a_joarasitott_6x6os_monstrum_Mercedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48a2ad04-7087-45c9-9437-f516d494c6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091c8968-2f3f-4b87-b391-f58a2f379f80","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_Ilyen_a_joarasitott_6x6os_monstrum_Mercedes","timestamp":"2019. január. 21. 14:25","title":"Ilyen a jóárasított 6x6-os monstrum Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5035df54-d388-40e5-b58e-fa6eaf100040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pert indít, és a weboldalán elérhetővé teszi a számláit a Momentum, amelynek állami támogatását megvonta a Magyar Államkincstár. És várja a Fideszt, hogy ugyanígy járjon el.","shortLead":"Pert indít, és a weboldalán elérhetővé teszi a számláit a Momentum, amelynek állami támogatását megvonta a Magyar...","id":"20190121_Momentum_Varjuk_a_Fidesz_hasonloan_reszletes_kampanyelszamolasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5035df54-d388-40e5-b58e-fa6eaf100040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dc1337-2098-4191-af42-f6c9af5d7a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Momentum_Varjuk_a_Fidesz_hasonloan_reszletes_kampanyelszamolasat","timestamp":"2019. január. 21. 16:49","title":"Momentum: \"Várjuk a Fidesz hasonlóan részletes kampányelszámolását\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edb0258-9b52-4991-9863-be5459ed98ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 15-én kormányellenes tüntetők egy kis csoportja szánkókat rongált a Kossuth téren, amik a nemzet karácsonyfáját vették körül. Ezt követően kezdett gyűjtésbe a Momentum.","shortLead":"December 15-én kormányellenes tüntetők egy kis csoportja szánkókat rongált a Kossuth téren, amik a nemzet...","id":"20190121_Szankokat_osztott_a_Momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1edb0258-9b52-4991-9863-be5459ed98ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e861278b-8a51-45f1-9df3-f566ecd814af","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Szankokat_osztott_a_Momentum","timestamp":"2019. január. 21. 08:49","title":"Szánkókat osztott a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d387e3-9a58-43c1-96c6-54f76f721127","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A halálos agytumor sejtjeit megtámadó nanorészecskéket alkottak spanyol tudósok: behatolnak a tumorba és a gyógyszereket közvetlenül a rákos sejtekbe irányítják.","shortLead":"A halálos agytumor sejtjeit megtámadó nanorészecskéket alkottak spanyol tudósok: behatolnak a tumorba és...","id":"201901120_agytumor_glioblastoma_nanoreszecskek_cimus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91d387e3-9a58-43c1-96c6-54f76f721127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a39249-abbf-4bcf-9d85-e3897db722c4","keywords":null,"link":"/tudomany/201901120_agytumor_glioblastoma_nanoreszecskek_cimus","timestamp":"2019. január. 20. 08:03","title":"Nanorészecskékkel támadtak az agytumorra spanyol tudósok, és úgy néz ki, hogy eredményesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","shortLead":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","id":"20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c403f16-c04f-4864-9393-cd1144b0554d","keywords":null,"link":"/sport/20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 22. 05:00","title":"Elődöntőbe jutottak Babosék az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3814e1d1-d230-48a5-8af1-0e30f439eda1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság vétót emel a német Siemens AG és francia konkurense, az Alstom SA vasúti üzletágainak egyesülésére - közölte a Reuters jól értesült forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Az Európai Bizottság vétót emel a német Siemens AG és francia konkurense, az Alstom SA vasúti üzletágainak egyesülésére...","id":"20190120_Az_Europai_Bizottsag_megvetozza_a_Siemens_es_az_Alstom_vasuti_uzletaganak_egyesuleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3814e1d1-d230-48a5-8af1-0e30f439eda1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1927a-84de-45dd-956d-f1b71272825a","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Az_Europai_Bizottsag_megvetozza_a_Siemens_es_az_Alstom_vasuti_uzletaganak_egyesuleset","timestamp":"2019. január. 20. 11:20","title":"Az Európai Bizottság megvétozza a Siemens és az Alstom vasúti üzletágának egyesülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331fbd18-e9b9-4458-ab5f-5c419878ef2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei még saját maga számára is nagyon magasra tette a mércét a 2018 márciusában bemutatott P20 Pro készülékkel. A kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs most arra volt kíváncsi, ehhez képest mit tud a Mate 20 Pro.","shortLead":"A Huawei még saját maga számára is nagyon magasra tette a mércét a 2018 márciusában bemutatott P20 Pro készülékkel...","id":"20190121_huawei_mate_20_pro_foto_video_kamera_teszt_dxolabs_dxomark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=331fbd18-e9b9-4458-ab5f-5c419878ef2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a448c154-ea03-40a0-b5a6-f7e6f43afdd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_huawei_mate_20_pro_foto_video_kamera_teszt_dxolabs_dxomark","timestamp":"2019. január. 21. 17:33","title":"Megmérték, pontosan mennyire csinál jó képeket (és videókat) a Huawei Mate 20 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bocsánatkérésre kötelezte a bíróság, de polgári engedetlenséget fog alkalmazni, az iratot letétbe helyezi egy közjegyzőnél, és addig nem hozza nyilvánosságra, ameddig az országgyűlési képviselő nem kér bocsánatot Orbán Viktor miniszterelnöktől, és nem határolódik el az O1G logótól.","shortLead":"Bocsánatkérésre kötelezte a bíróság, de polgári engedetlenséget fog alkalmazni, az iratot letétbe helyezi...","id":"20190121_Bayer_Zsolt_megirta_a_bocsanatkerest_de_nem_adja_oda_Hadhazy_Akosnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f05f5c-e77d-4228-b115-1a0a0f4d0875","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Bayer_Zsolt_megirta_a_bocsanatkerest_de_nem_adja_oda_Hadhazy_Akosnak","timestamp":"2019. január. 21. 08:35","title":"Bayer Zsolt megírta a bocsánatkérést, de nem adja oda Hadházy Ákosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]