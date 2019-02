Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","shortLead":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","id":"20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64564f16-cd42-419e-a94f-37f7a3b5e4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","timestamp":"2019. február. 13. 10:26","title":"A Renault letartóztatott vezére visszaadja versailles-i esküvőjének árát, amit a cége fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e699b1-3c1c-4abf-a7b1-d2992a862e56","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dreher a prémium kategória felé tör, ennek keretében változtattak a receptúrán.","shortLead":"A Dreher a prémium kategória felé tör, ennek keretében változtattak a receptúrán.","id":"20190212_Teljesen_megvaltozik_az_egyik_legkedveltebb_magyar_sor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e699b1-3c1c-4abf-a7b1-d2992a862e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9508f118-aa73-4cba-b2a9-c5b57f3cf4d4","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Teljesen_megvaltozik_az_egyik_legkedveltebb_magyar_sor","timestamp":"2019. február. 12. 15:12","title":"Teljesen megváltozik az egyik legkedveltebb magyar sör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár 21 ezer forintot is fizethet, aki képtelen megregulázni hangos házikedvencét. ","shortLead":"Akár 21 ezer forintot is fizethet, aki képtelen megregulázni hangos házikedvencét. ","id":"20190212_Penzbirsag_jar_a_tul_sokat_ugato_kutyak_gazdainak_egy_francia_faluban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207d3220-c187-4e54-9afd-7156ab25bba8","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Penzbirsag_jar_a_tul_sokat_ugato_kutyak_gazdainak_egy_francia_faluban","timestamp":"2019. február. 12. 18:38","title":"Pénzbírság jár a túl sokat ugató kutyák gazdáinak egy francia faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"Mohai V.Lajos","category":"kultura","description":"Tandori Dezső meghalt 80 éves korában. A „szabálytalan költőre” a HVG 1998-ban megjelent cikkével emlékezünk, amely Tandori Dezső Kossuth-díjának az apropóján született.","shortLead":"Tandori Dezső meghalt 80 éves korában. A „szabálytalan költőre” a HVG 1998-ban megjelent cikkével emlékezünk, amely...","id":"20190213_Tandori_Dezso_Kossuthdija_a_clown_delutanja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f708713-4dbc-4cbe-9645-c2a6fa8e7090","keywords":null,"link":"/kultura/20190213_Tandori_Dezso_Kossuthdija_a_clown_delutanja","timestamp":"2019. február. 13. 16:10","title":"Tandori Dezső Kossuth-díja: a clown délutánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aed9dce-235b-4b2e-8acd-7e75b8a2ae04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bajban vannak azok a falvak, ahol a közmunkások hasznos foglalkoztatása miatt vállalkozni kezdett az önkormányzat: az embereket mára felszívta a piac, nincs munkaerő – derül ki a Népszava alsóbogáti riportjából.","shortLead":"Bajban vannak azok a falvak, ahol a közmunkások hasznos foglalkoztatása miatt vállalkozni kezdett az önkormányzat...","id":"20190213_Nem_maradt_aki_dolgozzon_atok_is_lehet_ha_elfogynak_a_kozmunkasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aed9dce-235b-4b2e-8acd-7e75b8a2ae04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c641fb36-97ab-4595-a143-6f250714ef39","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Nem_maradt_aki_dolgozzon_atok_is_lehet_ha_elfogynak_a_kozmunkasok","timestamp":"2019. február. 13. 11:38","title":"\"Nem maradt, aki dolgozzon\" – átok is lehet, ha elfogynak a közmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány egy bérelt irodában működik, és öt főt foglalkoztat. ","shortLead":"A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány egy bérelt irodában működik, és öt főt foglalkoztat. ","id":"20190213_Evi_masfel_milliardot_kap_a_kormanytol_Ader_alapitvanya_amit_egy_volt_allamtitkar_igazgat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7a2a88-82ea-40f9-ba6e-9af6789b2390","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Evi_masfel_milliardot_kap_a_kormanytol_Ader_alapitvanya_amit_egy_volt_allamtitkar_igazgat","timestamp":"2019. február. 13. 20:51","title":"Volt államtitkár igazgatja Áder alapítványát, ami évi másfél milliárdot kap a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közben már több mint ötszázan meghaltak a mostani járványban.","shortLead":"Közben már több mint ötszázan meghaltak a mostani járványban.","id":"20190212_Szexert_cserebe_adtak_az_ebola_elleni_oltast_Kongoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98bd76d-f279-4c25-9133-cb504b7ecbbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938c7f8b-6acc-4b68-9a2e-578aa17c8333","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Szexert_cserebe_adtak_az_ebola_elleni_oltast_Kongoban","timestamp":"2019. február. 12. 09:06","title":"Szexért cserébe adták az ebola elleni oltást Kongóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e94b4bc-52ec-4d5c-9cc6-bd632e6ae97f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Budapesten érezhető volt az oroszok miatti feszültség, a szlovák fővárosban inkább gazdasági kérdések kerültek szóba. ","shortLead":"Budapesten érezhető volt az oroszok miatti feszültség, a szlovák fővárosban inkább gazdasági kérdések kerültek szóba. ","id":"20190212_Sem_a_civileket_sem_a_Huawei_nem_kerult_elo_Pompeo_pozsonyi_latogatasan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e94b4bc-52ec-4d5c-9cc6-bd632e6ae97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4779807e-83c4-4c3d-b3aa-27be31f5b20b","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Sem_a_civileket_sem_a_Huawei_nem_kerult_elo_Pompeo_pozsonyi_latogatasan","timestamp":"2019. február. 12. 14:56","title":"Sem a civilek, sem a Huawei nem került elő Pompeo pozsonyi látogatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]