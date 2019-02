Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc96bbce-da5a-4d54-83ce-e30470596607","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd bútorgyártó cég ezúttal egy jól ismert gyerekjátékot gondolt újra, amivel tehermentesíteni szeretné a környezetet.","shortLead":"A svéd bútorgyártó cég ezúttal egy jól ismert gyerekjátékot gondolt újra, amivel tehermentesíteni szeretné...","id":"20190219_ikea_good_ship_szemetszedo_hajo_folyo_london_hubbub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc96bbce-da5a-4d54-83ce-e30470596607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4ff61-6522-48fc-a913-61e2514306e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_ikea_good_ship_szemetszedo_hajo_folyo_london_hubbub","timestamp":"2019. február. 19. 13:03","title":"Az IKEA felnagyított egy játékhajót, azzal szedné a szemetet a folyókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc454d9-e9b2-4a73-8626-28dca5151846","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt jól értelmezte a rendszer, hogy aki ’16/17-ben született, annak közeleg az óvodakezdés, csak az év első számjegyeit nézték el.","shortLead":"Azt jól értelmezte a rendszer, hogy aki ’16/17-ben született, annak közeleg az óvodakezdés, csak az év első számjegyeit...","id":"20190220_Raszolt_a_hivatal_egy_102_eves_ferfira_hogy_iratkozzon_be_az_ovodaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cc454d9-e9b2-4a73-8626-28dca5151846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c9e36d-d70f-4fd5-87fc-a73f47d98a2c","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Raszolt_a_hivatal_egy_102_eves_ferfira_hogy_iratkozzon_be_az_ovodaba","timestamp":"2019. február. 20. 17:22","title":"Rászólt a hivatal egy 102 éves férfira, hogy iratkozzon be az óvodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több visszaélés történt a Nemzeti Közművek (NKM) földgázszolgáltatójára hivatkozva az utóbbi időszakban: a csalók szükségtelen műszaki beavatkozások elvégzésére kötnek szerződést az NKM ügyfeleivel, majd nem teljesítik a megbízást – közölte a társaság az MTI-vel szerdán.","shortLead":"Több visszaélés történt a Nemzeti Közművek (NKM) földgázszolgáltatójára hivatkozva az utóbbi időszakban: a csalók...","id":"20190220_Csalok_eltek_vissza_a_Nemzeti_Kozmuvek_nevevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6bc1ce0-9df0-4e14-ac85-415795a64aa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190220_Csalok_eltek_vissza_a_Nemzeti_Kozmuvek_nevevel","timestamp":"2019. február. 20. 10:45","title":"Csalók éltek vissza a Nemzeti Közművek nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótmagánvádat nyújtanak be az ellenzéki országgyűlési képviselők, miután a Legfőbb Ügyészség elutasította panaszaikat az MTVA-székháznál tavaly decemberben történtek ügyében.","shortLead":"Pótmagánvádat nyújtanak be az ellenzéki országgyűlési képviselők, miután a Legfőbb Ügyészség elutasította panaszaikat...","id":"20190220_Szelek_potmaganvadat_nyujtanak_be_miutan_az_ugyeszseg_elutasitotta_a_panaszaikat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529427b4-51c4-4e82-a924-f040ca8d2427","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Szelek_potmaganvadat_nyujtanak_be_miutan_az_ugyeszseg_elutasitotta_a_panaszaikat","timestamp":"2019. február. 20. 14:01","title":"Szélék pótmagánvádat nyújtanak be, miután az ügyészség elutasította a panaszaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hét évre ítélték másodfokon a férfit, aki szexuális viszonyt folytatott az élettársa lányával. Rablás miatt kapták el, akkor találták meg a telefonján a felvételeket.","shortLead":"Hét évre ítélték másodfokon a férfit, aki szexuális viszonyt folytatott az élettársa lányával. Rablás miatt kapták el...","id":"20190219_Eliteltek_a_ferfit_aki_megeroszakolta_az_elettarsa_13_eves_lanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bf8ab5-0d82-4514-82f0-71a72994e0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Eliteltek_a_ferfit_aki_megeroszakolta_az_elettarsa_13_eves_lanyat","timestamp":"2019. február. 19. 09:03","title":"Elítélték a férfit, aki megerőszakolta az élettársa 13 éves lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e2837f-56fb-4214-b973-9113a2b89ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak egy kicsit kellett volna titokban tartani az idei év vélhetően legizgalmasabb Samsung-mobilját, de a szerda esti premier előtt két (renderelt) sajtóképnek látszó felvétel is kiszivárgott a Galaxy Foldról.","shortLead":"Már csak egy kicsit kellett volna titokban tartani az idei év vélhetően legizgalmasabb Samsung-mobilját, de a szerda...","id":"20190220_samsung_galaxy_fold_bejelentes_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27e2837f-56fb-4214-b973-9113a2b89ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980433d1-2e55-4275-a267-b262e17302f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_fold_bejelentes_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. február. 20. 18:38","title":"Képek: Órákkal a bemutató előtt kiszivároghatott a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30120b5e-2fc1-4bee-a600-e380b41a9b11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Wallace Smith Broecker amerikai geofizikus 87 éves volt. ","shortLead":"Wallace Smith Broecker amerikai geofizikus 87 éves volt. ","id":"20190219_globalis_felmelegedes_wallace_smith_broecker_geofizikus_gyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30120b5e-2fc1-4bee-a600-e380b41a9b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87784fd-ef45-4d87-bdb0-b6c4fc8c9b22","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_globalis_felmelegedes_wallace_smith_broecker_geofizikus_gyasz","timestamp":"2019. február. 19. 11:35","title":"Meghalt a tudós, aki először figyelmeztetett a globális felmelegedés lehetőségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu végignézte, hány képviselőnek nincs nyelvvizsgája. Orbán Viktor is köztük van, akinél a parlamenti adatlapon az szerepel, tárgyalási szinten beszél angolul.","shortLead":"A 24.hu végignézte, hány képviselőnek nincs nyelvvizsgája. Orbán Viktor is köztük van, akinél a parlamenti adatlapon...","id":"20190219_fidesz_kdnp_felveteli_nyelvvizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6590403-867e-43aa-9ba3-a96895fe9241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e834f5-2f59-464d-be62-d23016e6d964","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_fidesz_kdnp_felveteli_nyelvvizsga","timestamp":"2019. február. 19. 16:07","title":"A Fidesz és a KDNP képviselőinek zömét föl sem vennék az egyetemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]