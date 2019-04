Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f62d98e1-7220-4c1c-b1a6-59cda56790e9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Igazgatói pozíciót kaphat az olasz kapuslegenda. ","shortLead":"Igazgatói pozíciót kaphat az olasz kapuslegenda. ","id":"20190426_Buffon_visszaterhet_a_Juventushoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f62d98e1-7220-4c1c-b1a6-59cda56790e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49323359-37ea-4d80-9329-df505346b193","keywords":null,"link":"/sport/20190426_Buffon_visszaterhet_a_Juventushoz","timestamp":"2019. április. 26. 06:18","title":"Buffon visszatérhet a Juventushoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Keményen támadták Márki-Zay Pétert a fideszesek a vásárhelyi közgyűlésen ahelyett, hogy a nekik fontos Trianon-emlékműről, vagy Lázár János vadászházához vezető közútról döntöttek volna. Az informatikai cégek szerződéseit követelték, amelyeket a polgármester szerint meg is kaphattak volna, ha nem vonulnak ki a közgyűlésről.","shortLead":"Keményen támadták Márki-Zay Pétert a fideszesek a vásárhelyi közgyűlésen ahelyett, hogy a nekik fontos...","id":"20190426_Ongolok_sorozatat_lottek_a_fideszesek_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1e34a8-84dd-47ff-bcd8-74720bf1b486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Ongolok_sorozatat_lottek_a_fideszesek_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. április. 26. 12:32","title":"Megint megpróbáltak belerúgni a fideszesek Márki-Zay Péterbe Hódmezővásárhelyen, elhibázhatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áradások és az azok miatt kialakuló földcsuszamlások sűrűn lakott térségeket érintettek.","shortLead":"Az áradások és az azok miatt kialakuló földcsuszamlások sűrűn lakott térségeket érintettek.","id":"20190425_Tobb_mint_70en_meghaltak_a_heves_esozesek_miatt_DelAfrikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618e0196-1e62-4828-89a1-6cacba7824fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Tobb_mint_70en_meghaltak_a_heves_esozesek_miatt_DelAfrikaban","timestamp":"2019. április. 25. 21:35","title":"Több mint hetvenen meghaltak a heves esőzések miatt Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett gondozóival a múlt hétvégén a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő Virunga Nemzeti Parkban. A képet már megmutattuk néhány napja, most kiderült az is, milyen körülmények között készült.","shortLead":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett...","id":"20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c29a7-ff6d-49d7-96cc-dec538487a5e","keywords":null,"link":"/elet/20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","timestamp":"2019. április. 26. 14:24","title":"A gorillák mindent eldobtak, amikor meglátták, hogy szelfi készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac257e3-a141-4624-bdf0-50b2630813eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Irving több a második világháború főbb, a nácikhoz és a zsidók üldöztetéséhez köthető helyszínt akart meglátogatni Lengyelországban és a balti államokban.","shortLead":"David Irving több a második világháború főbb, a nácikhoz és a zsidók üldöztetéséhez köthető helyszínt akart...","id":"20190424_Litvania_inkabb_kitiltotta_az_utazgatni_keszulo_holokauszttagado_brit_torteneszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac257e3-a141-4624-bdf0-50b2630813eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f245b8b-f96e-4ee7-9e75-c0d0428daa5a","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Litvania_inkabb_kitiltotta_az_utazgatni_keszulo_holokauszttagado_brit_torteneszt","timestamp":"2019. április. 24. 21:29","title":"Litvánia inkább kitiltotta az utazgatni készülő holokauszttagadó brit történészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók terveznek olyan beszédfelismerő szoftvert, amivel már korai fázisában fel lehetne ismerni a demenciát. ","shortLead":"Magyar kutatók terveznek olyan beszédfelismerő szoftvert, amivel már korai fázisában fel lehetne ismerni a demenciát. ","id":"20190425_demencia_beszedfelismero_szoftver_magyar_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794ad6c8-e38f-42b6-a40d-1c2ff07e29af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_demencia_beszedfelismero_szoftver_magyar_kutatok","timestamp":"2019. április. 25. 16:03","title":"Magyar kutatók találtak ki valamit, amivel könnyebben felismerhető lehet a demencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az élénkülés a befektetők figyelmét a lakáspiac felé fordította, ugyanakkor egyre többet kell fizetni egy ingatlan megvásárlásáért. Ebben a helyzetben érdemes még vásárolni, akár lakáshitellel kiegészítve? A várható hozamok és kockázatok elemzése segítséget nyújthat a kérdés megválaszolásában.","shortLead":"Az élénkülés a befektetők figyelmét a lakáspiac felé fordította, ugyanakkor egyre többet kell fizetni egy ingatlan...","id":"20190425_Ilyen_eszement_arak_mellett_meg_mindig_jo_befektetes_az_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c5a1b3-0589-48ab-9a4d-3e5a4696f0a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190425_Ilyen_eszement_arak_mellett_meg_mindig_jo_befektetes_az_ingatlan","timestamp":"2019. április. 25. 14:15","title":"Ilyen eszement árak mellett még mindig jó befektetés az ingatlan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60c9f0b-46b6-4670-bd12-6bf1df752f95","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Vajon művészet-e a mesterséges intelligencia által létrehozott Rembrandt-festmény? És ha igen, mennyiben tekinthető önálló műalkotásnak? Illetve ha így is gondoljuk, jogi értelemben a mű kinek a szellemi terméke? A robotművészé vagy annak megalkotójáé? A Magyar Telekom innovációs rendezvénysorozatának kerekasztal beszélgetésén jártunk. ","shortLead":"Vajon művészet-e a mesterséges intelligencia által létrehozott Rembrandt-festmény? És ha igen, mennyiben tekinthető...","id":"20190425_telekom_most_mesterseges_intelligencia_muveszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60c9f0b-46b6-4670-bd12-6bf1df752f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230139a-cd64-4e3f-9444-ec3f207ad526","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_telekom_most_mesterseges_intelligencia_muveszet","timestamp":"2019. április. 25. 17:30","title":"A gép a jövő sztárművésze?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]