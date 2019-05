Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f369b55-4821-4e18-ab2f-d5f3e503bf57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz követni Kovács Ákos dalszerző úr gondolatmenetét abban a videóban, amit ő maga töltött fel a Youtube-csatornájára turnéstart Londonban címmel.","shortLead":"Nehéz követni Kovács Ákos dalszerző úr gondolatmenetét abban a videóban, amit ő maga töltött fel a Youtube-csatornájára...","id":"20190504_Akos_elment_Londonba_es_ott_Kazincbarcika_jutott_eszebe_es_Mozambik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f369b55-4821-4e18-ab2f-d5f3e503bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd66531a-6676-4206-8f98-f0bf691d5b0d","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Akos_elment_Londonba_es_ott_Kazincbarcika_jutott_eszebe_es_Mozambik","timestamp":"2019. május. 04. 13:13","title":"Ákos elment Londonba, és ott Kazincbarcika jutott eszébe meg Mozambik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Idén már négy újságírót öltek meg Mexikóban, a legújabb áldozat a kormányt bírálta műsorában és a helyi önkormányzat sikkasztási ügyeivel is foglalkozott. Épp a sajtószabadság napján ölték meg.\r

\r

","shortLead":"Idén már négy újságírót öltek meg Mexikóban, a legújabb áldozat a kormányt bírálta műsorában és a helyi önkormányzat...","id":"20190503_Ujabb_ujsagirot_lottek_le_Mexikoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5bc29f7-2e49-4f13-89cc-ddcd27eb50ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690dfb1f-6480-4f52-a4e2-f7bbcb0c22e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Ujabb_ujsagirot_lottek_le_Mexikoban","timestamp":"2019. május. 03. 21:42","title":"Újabb újságírót lőttek le Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c998b857-9cae-4480-b94a-c5e37f21e6ae","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Hatalmas visszhangot kapott az a projekt, amely az Instagramon dolgozza fel egy Auschwitzban megölt 13 éves magyar lány, Heyman Éva naplóját. Csakhogy ezt a szöveget nem Heyman Éva írta – állítja a kamasznaplók kutatásával foglalkozó társadalomkutató, Kunt Gergely. A történetnek pedig sokkal több, megfejtésre és kibeszélésre váró rétege van, ebből a naplóból ugyanis nem csak egy ember sorsa bomlik ki. ","shortLead":"Hatalmas visszhangot kapott az a projekt, amely az Instagramon dolgozza fel egy Auschwitzban megölt 13 éves magyar...","id":"20190503_holokauszt_instagram_heyman_eva_naplo_kunt_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c998b857-9cae-4480-b94a-c5e37f21e6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a44d4f-f529-4dd6-82c9-e9224a58a85a","keywords":null,"link":"/elet/20190503_holokauszt_instagram_heyman_eva_naplo_kunt_gergely","timestamp":"2019. május. 03. 20:00","title":"Melyik emoji illik a holokauszthoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c836ac-d2a5-406d-a105-cc218e5cf6f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boeing 737-es típusú gép fennmaradt a víz felszínén, mind a 136 utas túlélte a balesetet. A gépen amerikai katonák és honvédelmi minisztériumi dolgozók utaztak, a gép Guantanamóból érkezett.","shortLead":"A Boeing 737-es típusú gép fennmaradt a víz felszínén, mind a 136 utas túlélte a balesetet. A gépen amerikai katonák és...","id":"20190504_Folyoba_csuszott_egy_landolo_repulo_Floridaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c836ac-d2a5-406d-a105-cc218e5cf6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1fbaad-7682-4f53-8263-64d80291dd5a","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Folyoba_csuszott_egy_landolo_repulo_Floridaban","timestamp":"2019. május. 04. 08:23","title":"Folyóba csúszott egy landoló repülő Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2017 végén rakétázott utoljára Észak-Korea.","shortLead":"2017 végén rakétázott utoljára Észak-Korea.","id":"20190504_EszakKorea_tobb_raketatt_is_kilott_a_Japantenger_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c017d2-b8fe-4bac-a448-89bbb7d99206","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_EszakKorea_tobb_raketatt_is_kilott_a_Japantenger_fele","timestamp":"2019. május. 04. 08:34","title":"Észak-Korea több rakétát is kilőtt a Japán-tenger felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dfaa75-1974-44a6-8a91-aa927576e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első magyarországi koncertjét adja a kolumbiai szupersztár, Juanes.","shortLead":"Első magyarországi koncertjét adja a kolumbiai szupersztár, Juanes.","id":"20190503_Juanes_koncert_Budapest_Park","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03dfaa75-1974-44a6-8a91-aa927576e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e277ed-7081-4d1a-bf44-ccb76086e90f","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_Juanes_koncert_Budapest_Park","timestamp":"2019. május. 03. 10:48","title":"Emlékszik még a Tengo La Camisa Negra című dalra? Júliusban élőben bulizhat rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1c911c-5fb8-4916-a3a6-904a0b5069ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az úttörő mérnöki munkának köszönhetően egészen hihetetlen gépötletek is valóra váltak, legyen szó különleges szállítóhajókról, szuperteherautókról, vagy a világ leggyorsabb vonatáról. A Spektrum legújabb sorozata a legkülönlegesebb mérnöki találmányokat mutatja be.","shortLead":"Az úttörő mérnöki munkának köszönhetően egészen hihetetlen gépötletek is valóra váltak, legyen szó különleges...","id":"20190504_olajfuro_torony_szallitasa_spektrum_a_gepek_forradalma_mernoki_talalmanyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1c911c-5fb8-4916-a3a6-904a0b5069ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260cdf6b-3ca2-4cd3-a7a1-fbd0ab103537","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_olajfuro_torony_szallitasa_spektrum_a_gepek_forradalma_mernoki_talalmanyok","timestamp":"2019. május. 04. 08:03","title":"Mégis hogy pakolnak arrébb egy olajfúró tornyot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert a Barátság vezetéken nem érkezik orosz olaj, mióta szennyezést találtak benne. Ahogy Magyarország, Csehország és Lengyelország is felszabadította stratégiai olajtartaléka egy részét.","shortLead":"Csehországban az egyik olajfinomító már olajtartalékai végén jár, hamarosan a kormányhoz kell fordulnia, mert...","id":"20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444516c8-0593-477e-a797-dfac45508c0e","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_A_szomszedban_mar_az_autosokat_nyugtatgatjak_a_szennyezett_orosz_olaj_miatt","timestamp":"2019. május. 04. 16:31","title":"A szomszédban már az autósokat nyugtatgatják a szennyezett orosz olaj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]