[{"available":true,"c_guid":"fe8c260e-f71a-4817-9dec-d76a94334dbe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy hét maradt átjelentkezni a választásra, ha valakinek a bejelentett tartózkodási helye más városban van, mint az állandó lakcíme.","shortLead":"Egy hét maradt átjelentkezni a választásra, ha valakinek a bejelentett tartózkodási helye más városban van, mint...","id":"20191002_Mar_17_ezren_jelentkeztek_at_mas_varosba_szavazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8c260e-f71a-4817-9dec-d76a94334dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23fdea2c-fd31-43b2-8c04-b2aad71951c0","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Mar_17_ezren_jelentkeztek_at_mas_varosba_szavazni","timestamp":"2019. október. 02. 05:54","title":"Már 17 ezren jelentkeztek át más városba szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5447253-d8ea-431e-9e27-55c65da433b0","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Megyeri Szabolcs cége a nagy válságban bedőlt, a zuglói önkormányzathoz ment, kitalálta a Virágzó Zugló programot, közben pedig elkezdte építeni a brandjét, blogol, videózik. HVG-portré.","shortLead":"Megyeri Szabolcs cége a nagy válságban bedőlt, a zuglói önkormányzathoz ment, kitalálta a Virágzó Zugló programot...","id":"201939_megyeri_szabolcs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5447253-d8ea-431e-9e27-55c65da433b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7311babe-739a-49f1-9e9c-80845f8b5ab9","keywords":null,"link":"/360/201939_megyeri_szabolcs","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:01","title":"A zuglói főkertész, aki mer beleszólni a közéletbe, éppúgy, mint Greta Thunberg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e32b87d-ac01-4192-bf6d-83b084bcf973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megye több településéről is viharkárok miatt érkezett bejelentés a tűzoltókhoz.","shortLead":"A megye több településéről is viharkárok miatt érkezett bejelentés a tűzoltókhoz.","id":"20190930_hidegfront_viharos_szel_nograd_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e32b87d-ac01-4192-bf6d-83b084bcf973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdb368c-949d-4fe0-94ce-e0aa5cc2cd7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_hidegfront_viharos_szel_nograd_megye","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:20","title":"Megjött a vihar: fákat tépett ki a szél Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","shortLead":"Ő maga is többgyermekes anya, így tudja, milyen nehéz helytállni mindkét fronton egyszerre. ","id":"20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7033d90-4aec-499f-9f91-5e5c7e58aea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed5d204-b280-4183-8b05-e9a2a32ee02f","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Baba_egyetemi_ora_jegyzeteles_tanar_eloadas","timestamp":"2019. október. 01. 16:00","title":"Csecsemővel a hátán tartott órát egy tanár, hogy a baba anyja nyugodtan jegyzetelhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden Hongkongban 30 metrómegállót lezárnak, többen úgy értelmezik, gyakorlatilag kihirdették a hadiállapotot a mai, extrém erőszakosnak ígérkező tüntetések előtt.



","shortLead":"Kedden Hongkongban 30 metrómegállót lezárnak, többen úgy értelmezik, gyakorlatilag kihirdették a hadiállapotot a mai...","id":"20191001_Brutalis_tuntetesre_szamitanak_ma_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a04810-612f-49d8-9e6f-9459702bd383","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Brutalis_tuntetesre_szamitanak_ma_Hongkongban","timestamp":"2019. október. 01. 10:48","title":"Brutális tüntetésre számítanak ma Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a008d860-e8d1-490e-b2b0-43e29f35e92e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Indiában leplezte le a Galaxy A-sorozat új tagját.","shortLead":"A Samsung Indiában leplezte le a Galaxy A-sorozat új tagját.","id":"20190930_samsung_galaxy_a70_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a008d860-e8d1-490e-b2b0-43e29f35e92e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864552f1-f1a2-4591-ae6e-55d8fa4d775d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_samsung_galaxy_a70_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:03","title":"64 megapixeles kamerával és hatalmas akkumulátorral itt a Samsung új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"3 milliárdos profit Mészáros és Tiborcz közös cégénél, éles lőszerrel tüzelnek Hongkongban, Greta a Terminátorral barátkozik. Ez a hvg360 képes hírösszefoglalója. ","shortLead":"3 milliárdos profit Mészáros és Tiborcz közös cégénél, éles lőszerrel tüzelnek Hongkongban, Greta a Terminátorral...","id":"20191001_Radar_360_Orban_30_ezret_igert_a_nyugdijasoknak_Tarlos_es_Karacsony_csortezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd017a9-38c1-4f6f-8551-01f0f2f99a3f","keywords":null,"link":"/360/20191001_Radar_360_Orban_30_ezret_igert_a_nyugdijasoknak_Tarlos_es_Karacsony_csortezik","timestamp":"2019. október. 01. 17:30","title":"Radar 360: Orbán 30 ezret ígért a nyugdíjasoknak, Tarlós és Karácsony csörtézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését viszont nemcsak magától az intézménytől veszik el, hanem részben a kultúráért felelős szaktárcától is.","shortLead":"Hiába lesz azonban kétszeres miniszteri biztos, nem kap kétszeres fizetést. Az Operaház beruházásainak intézését...","id":"20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bc229a8-50db-45e6-a431-c562ba82247c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039c276-9ce7-4b63-aa7b-74b9532a97f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ket_miniszternek_is_alarendeltek_Baan_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:44","title":"Két miniszternek is alárendelték Baán Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]