Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","shortLead":"A hat férfit a ferencvárosi rendőrök kerítették kézre. ","id":"20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91616198-5dcf-47f7-a3b4-43977a8ff28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be9ff0d-eaa2-4e8c-8dd4-dac70c235484","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_magyar_szlovak_eb_selejtezo_verekedes_elfogas_szlovak_drukkerek","timestamp":"2019. október. 03. 11:23","title":"Szlovák drukkereket verő magyar szurkolókat fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Nemcsak az európai exportőrök, de az amerikai fogyasztók is dühösek Donald Trump amerikai elnök új büntetővámjai miatt.","shortLead":"Nemcsak az európai exportőrök, de az amerikai fogyasztók is dühösek Donald Trump amerikai elnök új büntetővámjai miatt.","id":"20191004_Europa_kiakadt_az_USA_nem_orul_Kina_pedig_dorzsolheti_a_tenyeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d39b39e-4918-4c91-98bd-808512516821","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_Europa_kiakadt_az_USA_nem_orul_Kina_pedig_dorzsolheti_a_tenyeret","timestamp":"2019. október. 04. 15:45","title":"Európa kiakadt, az USA nem örül, Kína pedig dörzsölheti a tenyerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4aa9b1-7534-4269-85da-f764d7c006b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó egy olyan jogszabályra hivatkozik, amely még a brit gyarmati időkből származik.","shortLead":"A kormányzó egy olyan jogszabályra hivatkozik, amely még a brit gyarmati időkből származik.","id":"20191004_hongkong_tuntetes_maszk_jogszabaly_carrie_lam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b4aa9b1-7534-4269-85da-f764d7c006b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05cf519-a4ea-4a0a-8693-197d645a3b0e","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_hongkong_tuntetes_maszk_jogszabaly_carrie_lam","timestamp":"2019. október. 04. 10:21","title":"Megtiltották a hongkongi tüntetőknek, hogy maszkot viseljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4977250f-cdaa-4b0e-ba23-aacbc0ea1ea3","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"Egy muszlim-magyar kapcsolat nemcsak a szerelemről, hanem a kultúrák találkozásáról és összecsiszolódásáról is szól. Ilona, az Egyesült Arab Emírségekben élő magyar nő azt mondja, a kívülállóknak általában két dolog jut eszükbe róla: vagy gazdag lehet, vagy elnyomott feleség. Pedig a helyzet ennél sokkal emberibb és hétköznapibb. A hidzsábot már magától értetődően hordja Abu-Dzabiban, Budapesten, a migránsellenes plakátok között viszont gyakran elfogja a düh.","shortLead":"Egy muszlim-magyar kapcsolat nemcsak a szerelemről, hanem a kultúrák találkozásáról és összecsiszolódásáról is szól...","id":"20191004_egyesult_arab_emirsegek_muszlimok_arabok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4977250f-cdaa-4b0e-ba23-aacbc0ea1ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276f4308-fb8e-4e1c-a059-bc1ec7c8032a","keywords":null,"link":"/elet/20191004_egyesult_arab_emirsegek_muszlimok_arabok","timestamp":"2019. október. 04. 20:00","title":"„Arról, hogy a magyarok hogyan viszonyulnak az arabokhoz, nem igazán szoktunk beszélni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5b9603-9c6e-4521-bf1f-973a60dfd904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A posztot megosztó Facebook-oldal másfél évig csak vicces tartalmakat és zenés videókat rakott ki, aztán egy hete valami megváltozott.","shortLead":"A posztot megosztó Facebook-oldal másfél évig csak vicces tartalmakat és zenés videókat rakott ki, aztán egy hete...","id":"20191003_Baranyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5b9603-9c6e-4521-bf1f-973a60dfd904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b758548-86e8-4eb0-82fb-a9218ad5ced2","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Baranyi","timestamp":"2019. október. 03. 11:03","title":"Facebookon terjedő kamuposzttal próbálják lejáratni Baranyi Krisztinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c2e6c1-973d-4217-85fd-a10d6902cb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire ideér, már nem lesz hurrikán, rendkívüli időjárási jelenségre nem kell készülni.","shortLead":"Mire ideér, már nem lesz hurrikán, rendkívüli időjárási jelenségre nem kell készülni.","id":"20191004_lorenzo_hurrikan_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7c2e6c1-973d-4217-85fd-a10d6902cb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82cd481-8994-4da4-ac33-32c7bbb6a25d","keywords":null,"link":"/elet/20191004_lorenzo_hurrikan_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. október. 04. 15:09","title":"Magyarországra is eljön a megszelídült Lorenzo hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8edf014-baee-4089-924a-760558553db6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Viking hajózási társaság rendet tesz, nem tartja jónak, hogy egy cégben többféle tevékenységet végeznek.","shortLead":"A Viking hajózási társaság rendet tesz, nem tartja jónak, hogy egy cégben többféle tevékenységet végeznek.","id":"201940_river_dock_danube_valtoztat_aviking_hajozasi_tarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8edf014-baee-4089-924a-760558553db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e2060a-eaef-4c04-a5d0-2a6bcb11ca14","keywords":null,"link":"/360/201940_river_dock_danube_valtoztat_aviking_hajozasi_tarsasag","timestamp":"2019. október. 04. 11:01","title":"A Hableánynak ütköző hajó tulajdonosa új üzletbe fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102","c_author":"Fehér Legal & Tax","category":"brandcontent","description":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k) köszönhetik. Magyarországon is számos olyan uniós országból érkező kkv befektető van jelen, amely nem kis mértékben járul hozzá a származási országa GDP-jének növeléséhez. Adódik tehát a kérdés: a magyar kkv-k Magyarország számára mikor válnak majd ilyen téren is nemzetgazdasági tényezővé? Mikor lesznek a nemzetközi porondon olyan sikeresek, mint nyugat-európai társaik? ","shortLead":"Az Európai Unió alapító államai gazdasági sikereiket nagy mértékben a kis- és közepes vállalkozásaiknak (kkv-k...","id":"20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b822c81-9273-4be2-91a6-a21ae495e102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fb3ede-a883-4978-b590-e29f358a8b55","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190802_Ugras_az_ismeretlenbe_igy_tudnak_ervenyesulni_a_magyar_vallalkozasok_kulfoldon","timestamp":"2019. október. 03. 16:30","title":"Ugrás az ismeretlenbe: így tudnak érvényesülni a magyar vállalkozások külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]