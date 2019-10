Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"","category":"vilag","description":"A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt nyerte a jövő heti lengyelországi parlamenti választásokat megelőző próbaválasztást, amelyet hagyományosan a közép-lengyelországi, mintegy tizenöt ezer lakosú Wieruszówban tartottak vasárnap.","shortLead":"A kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt nyerte a jövő heti lengyelországi parlamenti választásokat megelőző...","id":"20191006_A_Jog_es_Igazsagossag_nyerte_a_hagyomanyos_lengyelorszagi_probavalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e6e07-6ee0-4b26-816d-0cfcd60ad71d","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_A_Jog_es_Igazsagossag_nyerte_a_hagyomanyos_lengyelorszagi_probavalasztast","timestamp":"2019. október. 06. 21:44","title":"A Jog és Igazságosság nyerte a hagyományos lengyelországi próbaválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok a felvételek, amelyekről egy kiszivárogtató blog névtelen szerzője azt állítja, hogy a polgármester szerepel rajtuk prostituáltak társaságában. Üzent viszont valami mást Facebookon. ","shortLead":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok...","id":"20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd62526-b87b-45bd-9688-b7ace474a464","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","timestamp":"2019. október. 06. 09:57","title":"\"Kitartunk\" – családi fotóval üzent Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Találtunk egy luxemburgi dokumentumot, amelyből kiderült, kikkel dolgozott együtt az ügyvéd, akinek a neve első perctől fogva felbukkant Borkai Zsolt videós botrányában. A történet még 2012-ig nyúlik vissza, de megjelennek 2014-es fejlemények is, és nem utolsó sorban feltűnik egy másik igazgató, aki egyéb ügyleteivel a NER prominenseinek közelébe jutott. A cikk a hvg360.hu-n olvasható.","shortLead":"Találtunk egy luxemburgi dokumentumot, amelyből kiderült, kikkel dolgozott együtt az ügyvéd, akinek a neve első perctől...","id":"20191007_Hogy_fut_ossze_Luxemburgban_Borkai_haverja_es_egy_NERkozeli_ugyved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f071cc-7952-4eb4-9312-b2ec336219f8","keywords":null,"link":"/kkv/20191007_Hogy_fut_ossze_Luxemburgban_Borkai_haverja_es_egy_NERkozeli_ugyved","timestamp":"2019. október. 07. 18:03","title":"Hogy fut össze Luxemburgban Borkai haverja és egy NER-közeli ügyvéd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53b1445-c1c3-4d95-a105-599baa36f4f2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sejtkutatás területén elért eredményeiért két amerikai és egy brit tudós, William Kaelin, Gregg Semenza és Peter Ratcliffe kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.","shortLead":"A sejtkutatás területén elért eredményeiért két amerikai és egy brit tudós, William Kaelin, Gregg Semenza és Peter...","id":"20191007_sejtkutatas_orvosi_nobel_dij_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b53b1445-c1c3-4d95-a105-599baa36f4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8a6120-4c72-4e59-8e91-f3d957672498","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_sejtkutatas_orvosi_nobel_dij_2019","timestamp":"2019. október. 07. 11:58","title":"Sejtkutatásért ítélték oda az idei orvosi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome minden olyan tartalmat blokkol majd a neten, ahol az elhelyezett linkek megnyitása nem lenne biztonságos.","shortLead":"A Chrome minden olyan tartalmat blokkol majd a neten, ahol az elhelyezett linkek megnyitása nem lenne biztonságos.","id":"20191007_google_chrome_79_chrome_80_bongeszo_https_biztonsagos_internetezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b978fd3-8fba-42f7-ad99-39cd1538d354","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_google_chrome_79_chrome_80_bongeszo_https_biztonsagos_internetezes","timestamp":"2019. október. 07. 09:03","title":"Ha Chrome-ot használ, ne lepődjön meg, ha hamarosan váratlan letiltásokba fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megnézték, mi történik, ha telefonálás közben véletlenül elejtjük a Samsung összehajtható mobilját. Vagy ha kinyitják \"néhányszor\".","shortLead":"Megnézték, mi történik, ha telefonálás közben véletlenül elejtjük a Samsung összehajtható mobilját. Vagy ha kinyitják...","id":"20191007_samsung_galaxy_fold_okostelefon_ejtesteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15229f2a-a367-417b-a07d-1c7c30184c23","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_samsung_galaxy_fold_okostelefon_ejtesteszt","timestamp":"2019. október. 07. 12:03","title":"Hogy bírja a a Samsung telefonja, ha 120 000 alkalommal kinyitják? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9fef4a-7f55-47ba-a607-b412741e9923","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindezt persze csak lazán, ahogy azt tőle megszoktuk.","shortLead":"Mindezt persze csak lazán, ahogy azt tőle megszoktuk.","id":"20191007_Samuel_L_Jackson_beolvasott_Scorsesenek_a_Marvelfilmek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd9fef4a-7f55-47ba-a607-b412741e9923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78809158-2841-42ad-8e5e-462bd1d33ef9","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Samuel_L_Jackson_beolvasott_Scorsesenek_a_Marvelfilmek_miatt","timestamp":"2019. október. 07. 12:35","title":"Samuel L. Jackson beolvasott Scorsesének a Marvel-filmek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vidéki városok közül elsőként Komárom-Esztergom megye székhelyén lehet okostelefonnal buszjegyet vásárolni.","shortLead":"A vidéki városok közül elsőként Komárom-Esztergom megye székhelyén lehet okostelefonnal buszjegyet vásárolni.","id":"20191007_Tatabanyan_is_bevezettek_az_ejegyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84510952-1397-4609-968c-91a93e405ebe","keywords":null,"link":"/kkv/20191007_Tatabanyan_is_bevezettek_az_ejegyet","timestamp":"2019. október. 07. 17:15","title":"Tatabányán is bevezették az e-jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]