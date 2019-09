Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül ki Rétvári Bence államtitkárnak Vadai Ágnes DK-s képviselő írásbeli kérdésére adott válaszából.\r

","shortLead":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül...","id":"20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c890fac2-5dff-41db-9d01-9e5d98244233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:14","title":"Az ukrán nyugdíjasok is megkapják a magyar rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b9f35d-b8c7-4c1d-b513-9aac0c2e69b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berlini Humboldt Egyetem kutatói patkányokkal végeztek kísérletet, hogy megnézzék, mennyire képesek az összetett gondolkodásra. Az állatok sokkal jobban szerepeltek a \"teszteken\", mint arra számítottak.","shortLead":"A berlini Humboldt Egyetem kutatói patkányokkal végeztek kísérletet, hogy megnézzék, mennyire képesek az összetett...","id":"20190913_patkany_kiserlet_bujocska_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0b9f35d-b8c7-4c1d-b513-9aac0c2e69b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dafb2db-cf49-426f-902b-b4057d12a7e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_patkany_kiserlet_bujocska_jatek","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:21","title":"Bújócskáznak a patkányok, és élvezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e303b23-bc88-4877-9c5c-9f3895c36981","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő úgy véli, egy művésznek semmilyen hatalomhoz nem lenne szabad dörgölőznie: elég, ha ő, meg a közeli barátai tudják, mit gondol. ","shortLead":"A színésznő úgy véli, egy művésznek semmilyen hatalomhoz nem lenne szabad dörgölőznie: elég, ha ő, meg a közeli barátai...","id":"20190912_Molnar_Piroska_Nem_hiszem_hogy_van_ember_aki_komolyan_venne_Kover_Laszlot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e303b23-bc88-4877-9c5c-9f3895c36981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c851235-75ce-4dc3-8336-a9fa59774b3e","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Molnar_Piroska_Nem_hiszem_hogy_van_ember_aki_komolyan_venne_Kover_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:30","title":"Molnár Piroska: Nem hiszem, hogy van ember, aki komolyan venné Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy német rádióállomás az autógyártó belső dokumentumaira hivatkozva azt állította, hogy még mindig manipulálják a Volkswagenek dízelmotorjainak működését. ","shortLead":"Egy német rádióállomás az autógyártó belső dokumentumaira hivatkozva azt állította, hogy még mindig manipulálják...","id":"20190912_A_nemet_hatosag_is_a_VW_melle_allt_nincs_megint_csaloszoftver_az_autoikban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6415885-66a4-4fd4-aa7c-74890b77bf81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_A_nemet_hatosag_is_a_VW_melle_allt_nincs_megint_csaloszoftver_az_autoikban","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:55","title":"A német hatóság is a VW mellé állt: nincs csalószoftver az autóikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették a no-deal Brexit lehetséges hatásait felmérő brit kormányzati dokumentumokat. Teljes lehet a káosz Nagy-Britanniában, ha az ebben vázolt forgatókönyv valósul meg.","shortLead":"Közzétették a no-deal Brexit lehetséges hatásait felmérő brit kormányzati dokumentumokat. Teljes lehet a káosz...","id":"20190912_Gyogyszer_es_elelmiszerhianyra_panikszeru_keszletezesre_keszul_a_brit_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f698da2-ee1a-4ed6-a1a3-b9f966696848","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Gyogyszer_es_elelmiszerhianyra_panikszeru_keszletezesre_keszul_a_brit_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:41","title":"Gyógyszer- és élelmiszerhiányra, pánikszerű készletezésre készül a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4c7f3e-63cb-4160-9142-82eb4c42657e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvillantotta az Intel, mivel szeretnék feldobni a 2020-as tokiói olimpia közvetítését. A kulcsszó: kiterjesztett valóság.","shortLead":"Megvillantotta az Intel, mivel szeretnék feldobni a 2020-as tokiói olimpia közvetítését. A kulcsszó: kiterjesztett...","id":"20190912_intel_processzor_2020_as_olimpia_tokio_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d4c7f3e-63cb-4160-9142-82eb4c42657e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0c7a64-9dcf-4dd1-a0ad-c98ba92f45cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_intel_processzor_2020_as_olimpia_tokio_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:03","title":"Látványos újítás jön a futóversenyeken, a 2020-as olimpián mutatják be – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Augusztusban civilekre cserélték a Honvédelmi Minisztérium néhány szakképzett katonatiszt vezetőjét, de most Benkő Tibor miniszter egyiküket visszahozta széles hatáskörű miniszteri biztosként.","shortLead":"Augusztusban civilekre cserélték a Honvédelmi Minisztérium néhány szakképzett katonatiszt vezetőjét, de most Benkő...","id":"20190912_honvedelmi_miniszter_benko_tibor_balogh_andras_jozsef_miniszteri_biztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a658df-2011-47be-98c2-6ec2335478e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67cfd742-482c-4ce9-bec6-df25732f4f67","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_honvedelmi_miniszter_benko_tibor_balogh_andras_jozsef_miniszteri_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:30","title":"A honvédelmi miniszter visszavág?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezért Las Vegasba költöztették az eseményt. Azt mondják, szupertitkos lesz.","shortLead":"Ezért Las Vegasba költöztették az eseményt. Azt mondják, szupertitkos lesz.","id":"20190912_Fesztivallal_unnepelnek_az_51es_korzet_idegenjeit_de_megijedtek_egy_lehetseges_humanitarius_katasztrofatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81b1e6b-4110-4391-ba3e-375a5ea0cdb1","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Fesztivallal_unnepelnek_az_51es_korzet_idegenjeit_de_megijedtek_egy_lehetseges_humanitarius_katasztrofatol","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:20","title":"Le akarták rohanni az 51-es körzetet, de megijedtek a humanitárius katasztrófától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]