Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 2018-ban csaknem 243 millió euró értékben exportált fegyvereket Törökországba.","shortLead":"Németország 2018-ban csaknem 243 millió euró értékben exportált fegyvereket Törökországba.","id":"20191012_Nemetorszag_befagyasztotta_a_torok_fegyverexportot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfb42ee-52e2-4ad2-a28b-39a60d911ddd","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Nemetorszag_befagyasztotta_a_torok_fegyverexportot","timestamp":"2019. október. 12. 19:13","title":"Németország befagyasztotta a török fegyverexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248fb556-cef9-468c-b7f5-2864a2eb6203","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motor vezetője a helyszínen elhunyt az utasa is megsérült.","shortLead":"A motor vezetője a helyszínen elhunyt az utasa is megsérült.","id":"20191012_Halalos_motorosbaleset_tortent_Pettendnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248fb556-cef9-468c-b7f5-2864a2eb6203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5c0b04-c0f9-455f-8693-a766150b049c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Halalos_motorosbaleset_tortent_Pettendnel","timestamp":"2019. október. 12. 14:31","title":"Halálos motorosbaleset történt Petténdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f9eca0-579e-4ae4-9d68-a7e86826ba6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak Hódmezővásárhelyen, Szombathelyen, Miskolcon és Szegeden magasabb a részvétel a budapestinél.","shortLead":"Csak Hódmezővásárhelyen, Szombathelyen, Miskolcon és Szegeden magasabb a részvétel a budapestinél.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_mar_60_szazalek_folotti_a_reszvetel_Debrecenben_a_legalacsonyabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f9eca0-579e-4ae4-9d68-a7e86826ba6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a51186-5732-46a1-8209-ca7a426a4ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_mar_60_szazalek_folotti_a_reszvetel_Debrecenben_a_legalacsonyabb","timestamp":"2019. október. 13. 17:55","title":"Hódmezővásárhelyen már 60 százalék fölötti a részvétel, Debrecenben a legalacsonyabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten az átlagnál magasabb a szavazási hajlandóság. ","shortLead":"Budapesten az átlagnál magasabb a szavazási hajlandóság. ","id":"20191013_472_szazalek_szavazott_fel_7ig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1523e0fb-8c22-45b0-b21d-31b28f4618aa","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_472_szazalek_szavazott_fel_7ig","timestamp":"2019. október. 13. 19:26","title":"47,2 százalék szavazott fél 7-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd57c76-cb0c-4cee-9636-4e3b8d5cd392","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 novemberi frissítőcsomagja a szokásostól eltérően már újraindítás nélkül kúszik majd fel a számítógépekre. Úgy tűnik, vége a rémálomszerű Windows-frissítések korának.","shortLead":"A Windows 10 novemberi frissítőcsomagja a szokásostól eltérően már újraindítás nélkül kúszik majd fel a számítógépekre...","id":"20191014_microsoft_windows_10_frissites_november_2019_update","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdd57c76-cb0c-4cee-9636-4e3b8d5cd392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860a5dc7-b30a-4774-80ea-eb5c8fbef2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_microsoft_windows_10_frissites_november_2019_update","timestamp":"2019. október. 14. 10:03","title":"Imádni fogja, amikor megkapja a következő Windows-frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e64cf43-d8ce-4e81-8f3c-b41235ad6f2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Zala megyei Lakhegyen jelöltek hiányában sem képviselő-, sem polgármester-választást nem tartanak vasárnap, a szavazatszámláló bizottság működni fog, és várja a 388 voksolót a megyei közgyűlés tagjainak választására.","shortLead":"Bár a Zala megyei Lakhegyen jelöltek hiányában sem képviselő-, sem polgármester-választást nem tartanak vasárnap...","id":"20191013_A_telepulesek_ahol_senki_sem_akart_polgarmester_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e64cf43-d8ce-4e81-8f3c-b41235ad6f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f687b9aa-76be-4311-8824-df9621e28747","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_telepulesek_ahol_senki_sem_akart_polgarmester_lenni","timestamp":"2019. október. 13. 08:57","title":"A települések, ahol senki sem akart polgármester lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ed5d2b-3a9c-4411-a517-9f00f86de23f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az önkormányzati választás után hosszú kampánymentes időszak köszönt be a magyar politikában. Orbán arra készül, hogy testhez igazítja alkotmányát, és nem mindegy számára, hogy ezt ellenzékének öntudatra ébredése vagy teljes megsemmisülése kíséri majd.","shortLead":"Az önkormányzati választás után hosszú kampánymentes időszak köszönt be a magyar politikában. Orbán arra készül...","id":"201941_a_valasztasok_masnapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60ed5d2b-3a9c-4411-a517-9f00f86de23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f180dfe-7e1e-45da-a6a1-4dee70b774b9","keywords":null,"link":"/360/201941_a_valasztasok_masnapjan","timestamp":"2019. október. 13. 08:15","title":"Véget ér a kampány, de nem biztos, hogy lesz benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25b6c04-73c7-4528-9e21-fd741f28c16e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sebastian Vettel indulhat a pole-ról a Japán Nagydíjon. ","shortLead":"Sebastian Vettel indulhat a pole-ról a Japán Nagydíjon. ","id":"20191013_Nagyon_nyomul_a_Ferrari_Szuzukaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b25b6c04-73c7-4528-9e21-fd741f28c16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53903b28-1af2-4848-a65f-1a39357acc20","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Nagyon_nyomul_a_Ferrari_Szuzukaban","timestamp":"2019. október. 13. 07:09","title":"Nagyon nyomul a Ferrari Szuzukában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]