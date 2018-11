Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érintőkijelzőt szerelhet következő generációs kontrollerére a Sony. A szabadalmat már be is jegyezték.","shortLead":"Érintőkijelzőt szerelhet következő generációs kontrollerére a Sony. A szabadalmat már be is jegyezték.","id":"20181117_sony_playstation_5_kontroller_erintokijelzo_dualshock_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd84999-cfc0-4cbf-8631-24f0bce9866d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_sony_playstation_5_kontroller_erintokijelzo_dualshock_4","timestamp":"2018. november. 17. 16:03","title":"Alakul az új PlayStation? A Sony levédetett egy érdekes kontrollert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vojiszlav Seselj a szélsőjobboldali Szerb Radikális Párt vezetője szerint a hozzá hű csetnikek bajonettjeinek védelmében érkezett a magyar határra Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő.

","shortLead":"Vojiszlav Seselj a szélsőjobboldali Szerb Radikális Párt vezetője szerint a hozzá hű csetnikek bajonettjeinek...","id":"20181116_Seselj_szerint_csetnik_bajonettek_vedelmeben_erkezett_Gruevszki_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f07bae4-702d-42c4-a8b4-0c411f4c219f","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Seselj_szerint_csetnik_bajonettek_vedelmeben_erkezett_Gruevszki_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 16. 12:06","title":"Seselj szerint csetnik bajonettek védelmében érkezett Gruevszki Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már eddig is több ezer hallgató bukta el állami ösztöndíjas helyét a magyar felsőoktatásban, de a kormány tovább szigorít.","shortLead":"Már eddig is több ezer hallgató bukta el állami ösztöndíjas helyét a magyar felsőoktatásban, de a kormány tovább...","id":"20181116_Nyolcezer_allami_osztondijasbol_csinalt_fizetos_hallgatot_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a192d11-b82a-4f1d-b922-e7667fc6b0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Nyolcezer_allami_osztondijasbol_csinalt_fizetos_hallgatot_a_kormany","timestamp":"2018. november. 16. 11:03","title":"Nyolcezer állami ösztöndíjasból csinált fizetős hallgatót a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kínával szemben, a térség védelmében Amerika új katonai támaszpontot fejleszt Ausztráliával együtt.","shortLead":"Kínával szemben, a térség védelmében Amerika új katonai támaszpontot fejleszt Ausztráliával együtt.","id":"20181117_Kina_agressziv_gazdasagi_terjeszkedeset_biralta_az_amerikai_alelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfcfda0-6d73-4f0f-b6c2-d22ec4e9d9ac","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_Kina_agressziv_gazdasagi_terjeszkedeset_biralta_az_amerikai_alelnok","timestamp":"2018. november. 17. 12:57","title":"Kína \"agresszív gazdasági terjeszkedését\" bírálta az amerikai alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja, hogy az Alkotmánybíróság elé vigye vitáját az őt ellenőrző szervvel. ","shortLead":"Az Alapvető Jogok Biztosához fordult az OBT működésével kapcsolatban az OBH elnöke. Handó Tünde az ombudsmantól várja...","id":"20181117_Hando_visszavag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030897f3-3b0d-4fc5-88fb-0c0c5e850c59","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Hando_visszavag","timestamp":"2018. november. 17. 15:20","title":"Handó visszavág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a565e1-9d49-41f4-b290-09d1180b9073","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több mint félezer vendéget fogadó szállodát magánberuházás keretén belül egy kis községbe tervezik úgy, hogy a szomszédban már van egy sporthotel.","shortLead":"A több mint félezer vendéget fogadó szállodát magánberuházás keretén belül egy kis községbe tervezik úgy...","id":"20181116_Ciprusi_ceg_huz_fel_egy_oriasi_sporthotelt_a_budai_hegyekben_kornyezeti_hatasvizsgalat_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13a565e1-9d49-41f4-b290-09d1180b9073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33af95ae-3ab3-4b8e-aae0-15657b85df5d","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Ciprusi_ceg_huz_fel_egy_oriasi_sporthotelt_a_budai_hegyekben_kornyezeti_hatasvizsgalat_nelkul","timestamp":"2018. november. 16. 11:29","title":"Ciprusi cég húz fel egy óriási sporthotelt a budai hegyekben környezeti hatásvizsgálat nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3728e0b-2be5-4f56-8d26-32d0e9dffc0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181117_Gulyas_Gergely_nem_volt_hajlando_Gruevszkirol_beszelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3728e0b-2be5-4f56-8d26-32d0e9dffc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d494b3-3e6b-43a1-aec2-300e6bf5f9af","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gulyas_Gergely_nem_volt_hajlando_Gruevszkirol_beszelni","timestamp":"2018. november. 17. 15:45","title":"Gulyás Gergely nem volt hajlandó Gruevszkiről beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1bbea7-5b61-4802-92e3-77065c779754","c_author":"Szabó Márta","category":"kkv","description":"Hamar megteszi második lépését is Olaszországban a Starbucks, de egyelőre marad a kockázatmentes terepen: még mindig a külföldiekre alapoz Itáliában.","shortLead":"Hamar megteszi második lépését is Olaszországban a Starbucks, de egyelőre marad a kockázatmentes terepen: még mindig...","id":"201842__a_starbucks_olaszorszagban__turistahatas__terjeszkedes__mas_kavehaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd1bbea7-5b61-4802-92e3-77065c779754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a73061-8627-41da-ae0e-9b222027f0cc","keywords":null,"link":"/kkv/201842__a_starbucks_olaszorszagban__turistahatas__terjeszkedes__mas_kavehaz","timestamp":"2018. november. 17. 12:30","title":"Kockázatos lépés volt, de bejött - így nyitott a Starbucks Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]