Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a7b67b1-9c36-4b42-a20e-95a2b539d232","c_author":"Szauer Péter","category":"360","description":"Miközben egyre több művészt foglalkoztat a klímakatasztrófa veszélye, egyes múzeumok már nem fogadnak el támogatást környezetszennyező cégektől. Londonban pedig már arra is ügyelnek, hogy az idei művészeti vásároknak kisebb legyen a karbonlábnyoma.","shortLead":"Miközben egyre több művészt foglalkoztat a klímakatasztrófa veszélye, egyes múzeumok már nem fogadnak el támogatást...","id":"201942__frieze19__fenntarthatosag__banksy_majom_kepviseloi__karbonlabnyomok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a7b67b1-9c36-4b42-a20e-95a2b539d232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a6ce72-2ea7-4d8e-a140-1539dbd927bd","keywords":null,"link":"/360/201942__frieze19__fenntarthatosag__banksy_majom_kepviseloi__karbonlabnyomok","timestamp":"2019. október. 19. 12:45","title":"A műtárgyakra költött milliárdok ellen is tiltakoznak a környezetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feljelentést kezdeményez a Zala Megyei Területi Választási Bizottság (ZMTVB), mert tanúvallomások szerint Szentpéterúron \"füves cigarettát\" kínáltak, illetve adhattak szavazatokért cserébe múlt vasárnap.","shortLead":"Feljelentést kezdeményez a Zala Megyei Területi Választási Bizottság (ZMTVB), mert tanúvallomások szerint...","id":"20191019_Ment_a_feljelentes_Kabitoszerert_vehettek_szavazatot_a_zalai_Szentpeteruron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b107fc3c-de75-4f34-90ea-dc2ec99801c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Ment_a_feljelentes_Kabitoszerert_vehettek_szavazatot_a_zalai_Szentpeteruron","timestamp":"2019. október. 19. 10:26","title":"Ment a feljelentés: Kábítószerért vehettek szavazatot a zalai Szentpéterúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51b8ceb-92b9-4d3a-b5cd-e3cee12e4eb0","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Mit csinálnak a gyerekek, amikor a szüleik azt hiszik, hogy azt ugye biztosan nem csinálják? Egy új magyar film egészen közelről megmutatja, hogy de igen, sőt: sokkal többet.","shortLead":"Mit csinálnak a gyerekek, amikor a szüleik azt hiszik, hogy azt ugye biztosan nem csinálják? Egy új magyar film egészen...","id":"201942__fomo__tinedzserparti__z_mint_falka__szemunk_fenyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f51b8ceb-92b9-4d3a-b5cd-e3cee12e4eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911cf4b4-11d0-4108-98cd-2189ef8c50f8","keywords":null,"link":"/360/201942__fomo__tinedzserparti__z_mint_falka__szemunk_fenyei","timestamp":"2019. október. 20. 16:00","title":"Már a Z generációnak is van magyar kultfilmje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vendégek között rengeteg sztár helyet kapott. ","shortLead":"A vendégek között rengeteg sztár helyet kapott. ","id":"20191020_Jennifer_Lawrence_ferjhez_ment","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c0e204-614d-4544-b384-847dd7428c5b","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Jennifer_Lawrence_ferjhez_ment","timestamp":"2019. október. 20. 11:59","title":"Jennifer Lawrence férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hétfőn kezdi meg őszi ülésszakát. A képviselők az első napirendi pontként a választás rendje elleni bűntettel gyanúsított DK-s Varju László mentelmi ügyéről tárgyalnak és döntenek.","shortLead":"Az Országgyűlés hétfőn kezdi meg őszi ülésszakát. A képviselők az első napirendi pontként a választás rendje elleni...","id":"20191021_Varju_Laszlo_mentelmi_eljarasaval_indul_a_Parlament_oszi_ulesszaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f38f64c-7bd9-4369-ade0-c7c79a3e2c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Varju_Laszlo_mentelmi_eljarasaval_indul_a_Parlament_oszi_ulesszaka","timestamp":"2019. október. 21. 05:27","title":"Varju László mentelmi eljárásával indul a Parlament őszi ülésszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Őrnagy utcánál történt a négyes-karambol.","shortLead":"Az Őrnagy utcánál történt a négyes-karambol.","id":"20191019_Negy_auto_utkozott_ossze_a_Kerepesi_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096521b7-b408-4759-8ee8-e101bd1a1fe6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Negy_auto_utkozott_ossze_a_Kerepesi_uton","timestamp":"2019. október. 19. 14:58","title":"Négy autó ütközött össze a Kerepesi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493ac5d1-f46f-44b6-98b6-2fb4c623424e","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az utóbbi hónapok hírei közt többször feltűnt egy aktív zajszűréssel is rendelkező AirPods érkezésének ígérete. Bár az Apple fejlettebb kiegészítője továbbra sem mutatta meg magát, van olyan alternatíva, amely ezt kínálja, sőt rá is tesz egy lapáttal. Csak aztán jön a hidegzuhany.","shortLead":"Az utóbbi hónapok hírei közt többször feltűnt egy aktív zajszűréssel is rendelkező AirPods érkezésének ígérete. Bár...","id":"20191019_sony_wf_1000_xm3_teszt_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_aktiv_zajszures","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=493ac5d1-f46f-44b6-98b6-2fb4c623424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b69789-9c54-44ad-858e-12b63c588981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_sony_wf_1000_xm3_teszt_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_aktiv_zajszures","timestamp":"2019. október. 19. 19:00","title":"A Sony új fülese pótolja az AirPods egyik nagy hiányosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","shortLead":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","id":"20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2052ed95-a97c-4985-ad86-05da38d4c2f5","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 20. 08:59","title":"Gazdaságvédelmi programot és újabb családtámogatásokat ígér a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]