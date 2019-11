Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b12cb60e-3a9f-41fd-92b9-68d5401e09ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Iván tavaly szabadult feltételesen a 13 éves börtönbüntetéséből, a múlt héten viszont kerítés gyanúja miatt a rendőrök előállították. Ha jogerősen elítélik, akkor le kell ülnie a maradék 4,5 évet is.","shortLead":"Sz. Iván tavaly szabadult feltételesen a 13 éves börtönbüntetéséből, a múlt héten viszont kerítés gyanúja miatt...","id":"20191118_A_Cozmagyilkossag_egyik_resztvevojet_vihettek_be_kerites_miatt_a_rendorok_Enyingrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b12cb60e-3a9f-41fd-92b9-68d5401e09ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a24d5b-d935-4c40-a10d-a2d356c66fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_A_Cozmagyilkossag_egyik_resztvevojet_vihettek_be_kerites_miatt_a_rendorok_Enyingrol","timestamp":"2019. november. 18. 11:07","title":"A Cozma-gyilkosság egyik résztvevőjét kaphatták el prostituált futtatása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191117_Meghalt_egy_vaddal_utkozo_motoros_Felsoorsnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b39eb3a-b36a-4ab3-9729-b978d479d513","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Meghalt_egy_vaddal_utkozo_motoros_Felsoorsnel","timestamp":"2019. november. 17. 14:50","title":"Meghalt egy vaddal ütköző motoros Felsőörsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ee3057-dd9f-400b-ad63-c6b2bad03e17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lemondott az ügyvezető igazgató, elbocsátások is lesznek, szünetelnek az operaprodukciók, elmarad az együttműködés a genfi operaházzal, és egy, a Balti államokba tervezett turné is. ","shortLead":"Lemondott az ügyvezető igazgató, elbocsátások is lesznek, szünetelnek az operaprodukciók, elmarad az együttműködés...","id":"20191118_megszoritas_Budapesti_Fesztivalzenekar_taotamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60ee3057-dd9f-400b-ad63-c6b2bad03e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d14a7b0-077e-41e6-9c93-339804f8604c","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_megszoritas_Budapesti_Fesztivalzenekar_taotamogatas","timestamp":"2019. november. 18. 10:58","title":"Súlyos megszorítások a Budapesti Fesztiválzenekarnál a tao-támogatás megszűnése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e158ba4f-60a2-442e-b260-de3b0c4d3272","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közösségi oldal letiltotta egy tetováló képeit, aki mellráktúlélőknek készít új mellbimbókat. ","shortLead":"A közösségi oldal letiltotta egy tetováló képeit, aki mellráktúlélőknek készít új mellbimbókat. ","id":"20191116_Felfujhato_mell_tiltakozas_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e158ba4f-60a2-442e-b260-de3b0c4d3272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545daaaa-8ed0-4489-82a0-df5c105e1203","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Felfujhato_mell_tiltakozas_Facebook","timestamp":"2019. november. 16. 19:13","title":"Felfújható mellel tiltakoztak a Facebook ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt torlódásra kell számítani a gazdagréti lehajtónál.\r

\r

","shortLead":"A baleset miatt torlódásra kell számítani a gazdagréti lehajtónál.\r

\r

","id":"20191116_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M7es_bevezeto_szakaszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8680c190-7fd7-4a60-a152-1a408cd5099d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191116_Negy_auto_utkozott_ossze_az_M7es_bevezeto_szakaszam","timestamp":"2019. november. 16. 18:55","title":"Négy autó ütközött össze az M7-es bevezetőjénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a5f3a4-084d-4f4d-a9fc-c572f819d981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak mindenre, hanem \"mindenre is\" felkészül a nyílt forráskódú szoftverek kincsesbányájaként működő GitHub. A Linux és az Android forráskódját már lementették egy esetleges világvégére készülve, de folyamatosan konzerválják a többit is. Ha beüt a baj, ezek az információk talán segítenek az emberiségnek gyorsabban felállni.","shortLead":"Nem csak mindenre, hanem \"mindenre is\" felkészül a nyílt forráskódú szoftverek kincsesbányájaként működő GitHub...","id":"20191118_github_archive_program_spitzbergak_forraskod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37a5f3a4-084d-4f4d-a9fc-c572f819d981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d89828b-3888-4ee6-9768-5a3338a63c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_github_archive_program_spitzbergak_forraskod","timestamp":"2019. november. 18. 10:33","title":"A végítéletre készül a GitHub, 250 méter mélyre temetik a forráskódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c587a5ae-d108-4c01-ad3a-d49f8f9449bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyomnövények nem feltétlenül okoznak gondot, egy új kutatás szerint akár hasznosak is lehetnek.","shortLead":"A gyomnövények nem feltétlenül okoznak gondot, egy új kutatás szerint akár hasznosak is lehetnek.","id":"20191118_gyom_gyomnoveny_termes_termeshozam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c587a5ae-d108-4c01-ad3a-d49f8f9449bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c85f69-50fa-48db-a231-cc8944c94773","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_gyom_gyomnoveny_termes_termeshozam","timestamp":"2019. november. 18. 14:33","title":"Ön is mindig kiirtja a gyomokat? Lehet, hogy rosszul teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi intézményekben évente kétszer kötelező az irtás, de a téli időszakban hasonló esetek bárhol előfordulhatnak. ","shortLead":"Az egészségügyi intézményekben évente kétszer kötelező az irtás, de a téli időszakban hasonló esetek bárhol...","id":"20191116_Eger_szaladgalt_a_BajcsyZsilinszky_korhaz_fizetos_szobajaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a001524-0842-4593-a1a4-29fefc321981","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Eger_szaladgalt_a_BajcsyZsilinszky_korhaz_fizetos_szobajaban","timestamp":"2019. november. 16. 19:32","title":"Egér szaladgált a Bajcsy-Zsilinszky kórház fizetős szobájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]