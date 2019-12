Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri iskolában a tanárját megkéselő fiatal édesapja meglátogatta a kórházban a késelés áldozatát, és egy órán át együtt sírtak - mondta az RTL Klub híradójának a diák ügyvédje.","shortLead":"A győri iskolában a tanárját megkéselő fiatal édesapja meglátogatta a kórházban a késelés áldozatát, és egy órán át...","id":"20191208_Meglatogatta_a_korhazban_fekvo_megkeselt_tanarnot_a_tamado_edesapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc20e41-bab6-4230-8349-b1071d76a2ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Meglatogatta_a_korhazban_fekvo_megkeselt_tanarnot_a_tamado_edesapja","timestamp":"2019. december. 08. 09:26","title":"Meglátogatta a kórházban fekvő megkéselt tanárnőt a támadó édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Teátrumi Társaság egyetért azzal, hogy közös finanszírozás esetén Kásler Miklós beleszólhasson az igazgató kinevezésébe vagy leváltásába.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság egyetért azzal, hogy közös finanszírozás esetén Kásler Miklós beleszólhasson az igazgató...","id":"20191208_Vidnyanszky_tarsasaga_szerint_meg_jobb_is_lehet_a_helyzet_az_uj_torvennyel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dacf85-336a-4aac-8754-377bbf702f62","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Vidnyanszky_tarsasaga_szerint_meg_jobb_is_lehet_a_helyzet_az_uj_torvennyel","timestamp":"2019. december. 08. 17:13","title":"Vidnyánszky társasága szerint még jobb is lehet a helyzet az új színháztörvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint többek között pártja sikerei késztették a kormánypártot az alaptörvény-módosításra.","shortLead":"A politikus szerint többek között pártja sikerei késztették a kormánypártot az alaptörvény-módosításra.","id":"20191207_Szabo_Timea_Lex_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe874080-695b-4692-9798-c59c098e3046","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Szabo_Timea_Lex_parbeszed","timestamp":"2019. december. 07. 18:16","title":"Szabó Tímea: az önkormányzati választásokon kapott pofon miatt tákolta a Fidesz a lex-Párbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani Érd környékén.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani Érd környékén.","id":"20191209_Negy_auto_karambolozott_az_M7es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cda91cd-403a-4b85-82cd-20e78088a3df","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Negy_auto_karambolozott_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. december. 09. 08:04","title":"Négy autó karambolozott az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42bc07e-38ac-4665-908f-190303bd3519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az agrártárca pontosította saját államtitkára szavait.","shortLead":"Az agrártárca pontosította saját államtitkára szavait.","id":"20191207_chipsado_eltorlese_cafolat_agrarminiszterium_zsigo_robert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d42bc07e-38ac-4665-908f-190303bd3519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e60c301-91dd-47b1-9919-4a2fdb92955d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_chipsado_eltorlese_cafolat_agrarminiszterium_zsigo_robert","timestamp":"2019. december. 07. 13:30","title":"Nincs is napirenden, úgyhogy marad a chipsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29907ee8-7faa-41ac-9986-aee68ce53d14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kincses Gyula vezette Magyar Orvosi Kamara Horváth Ildikó államtitkárnál járt.","shortLead":"A Kincses Gyula vezette Magyar Orvosi Kamara Horváth Ildikó államtitkárnál járt.","id":"20191207_Az_orvosi_kamara_uj_vezetese_jelezte_az_allamtitkarnak_kemenyebbek_lesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29907ee8-7faa-41ac-9986-aee68ce53d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cb3bad-8251-4466-88d7-6b21f0640a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Az_orvosi_kamara_uj_vezetese_jelezte_az_allamtitkarnak_kemenyebbek_lesznek","timestamp":"2019. december. 07. 09:49","title":"Az orvosi kamara új vezetése jelezte az államtitkárnak: keményebbek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki akárcsak egy évvel ezelőtt azt mondja, hogy a Qualcomm mindent megtesz az Apple sikere érdekében, finoman fogalmazva is kinevették volna. Most viszont épp a Qualcomm elnöke erősítette meg, hogy prioritás számukra az 5G-s iPhone.","shortLead":"Ha valaki akárcsak egy évvel ezelőtt azt mondja, hogy a Qualcomm mindent megtesz az Apple sikere érdekében, finoman...","id":"20191207_cristiano_amon_qualcomm_elnok_az_apple_5g_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c9a62cc-b645-4beb-b4f9-bf914093a7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc041f1-fcce-4699-9db2-5eed9e35561c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_cristiano_amon_qualcomm_elnok_az_apple_5g_iphone","timestamp":"2019. december. 07. 16:03","title":"Sosem találná ki, mi lett prioritás a Qualcomm számára: az 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa9aefb-2d91-4831-b6a4-048e65d16ae6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mohóság, a természet iránti tisztelet hiánya, az önzés, a képzelethiány, az állandó versengés és a felelősségvállalásra való képtelenség miatt széthullóban van a világ. Ezért hiszem azt, hogy olyan történeteket kell mesélnem, amelyekben a világ egyetlen olyan élő szervezet, amely a szemünk előtt formálódik, s amelynek mindannyian kicsi, de ugyanakkor fontos részei vagyunk” – mondta az irodalmi Nobel-díj átvétele alkalmából mondott beszédében Olga Tokarczuk lengyel írónő. Sokat mondó, hogy a beszédet nem közvetítették élőben a lengyel közszolgálati médiumok, valószínűleg attól tartottak, az írónő bírálni fogja a varsói kormányzatot.\r

","shortLead":"A mohóság, a természet iránti tisztelet hiánya, az önzés, a képzelethiány, az állandó versengés és...","id":"20191208_Sulyos_valsagban_van_a_vilag_es_az_irodalom__veli_Olga_Tokarczuk_az_irodalmi_Nobeldij_kituntetettje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7aa9aefb-2d91-4831-b6a4-048e65d16ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b25e2b-0e30-462e-b791-d5d719dd2de5","keywords":null,"link":"/elet/20191208_Sulyos_valsagban_van_a_vilag_es_az_irodalom__veli_Olga_Tokarczuk_az_irodalmi_Nobeldij_kituntetettje","timestamp":"2019. december. 08. 11:09","title":"\"Az internet világában az emberiség olyan lett, mint egy olyan kórus, ahol csak szólisták vannak\" – erős beszédet mondott a Nobel-díjas Tokarczuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]