Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A müncheniek három góllal nyertek a Chelsea otthonában, a Barcelona Nápolyban ikszelt.","shortLead":"A müncheniek három góllal nyertek a Chelsea otthonában, a Barcelona Nápolyban ikszelt.","id":"20200226_Bajnokok_Ligaja_a_Bayern_Munchen_fel_labbal_a_negyeddontoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85e80e47-2b9f-40a1-8987-7c9f159e38f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ae8ada-bda8-4e12-bee5-09ad00f01071","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Bajnokok_Ligaja_a_Bayern_Munchen_fel_labbal_a_negyeddontoben","timestamp":"2020. február. 26. 05:26","title":"Bajnokok Ligája: a Bayern München fél lábbal a negyeddöntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e2f1ff-e923-4b33-87d6-2b5344e441e1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Április végén választja meg a német kormánypárt új elnökét, aki Angela Merkel utódja lehet. ","shortLead":"Április végén választja meg a német kormánypárt új elnökét, aki Angela Merkel utódja lehet. ","id":"20200226_A_pizzakapcsolat_oldja_meg_a_CDU_valsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94e2f1ff-e923-4b33-87d6-2b5344e441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce39ada-46b3-4060-8a85-43f7bdc154ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_pizzakapcsolat_oldja_meg_a_CDU_valsagat","timestamp":"2020. február. 26. 14:51","title":"A pizzakapcsolat oldja meg a CDU válságát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6667cf-1451-476d-af43-c433346cd9b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy klasszikus, léghűtéses Porsche 911-es talán nem az az autó, amiről azt gondolnánk, ideális mindennapi használatra, és lehet, hogy így is van, de van, akit ez nem zavart sosem.","shortLead":"Egy klasszikus, léghűtéses Porsche 911-es talán nem az az autó, amiről azt gondolnánk, ideális mindennapi használatra...","id":"20200227_Sportkocsival_is_lehet_sokat_jarni_ebben_a_Porscheban_peldaul_1_253_584_kilometer_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e6667cf-1451-476d-af43-c433346cd9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bda76a-af8b-4473-a22e-adffda19c4ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_Sportkocsival_is_lehet_sokat_jarni_ebben_a_Porscheban_peldaul_1_253_584_kilometer_van","timestamp":"2020. február. 27. 11:12","title":"1 253 584 kilométer van ebben a Porschéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86110dd-57af-4d5b-aef3-2161212d609a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szövetségi „gyorssegélynek” köszönhetően átmenetileg Budapesten edzhetnek az olimpiára készülő egri úszók.\r

","shortLead":"Szövetségi „gyorssegélynek” köszönhetően átmenetileg Budapesten edzhetnek az olimpiára készülő egri úszók.\r

","id":"20200227_szilagyi_liliana_shane_tusup_budapest_eger_uszoda_koronavirus_edzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e86110dd-57af-4d5b-aef3-2161212d609a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f427af1-b149-4fdc-b175-b13a60218491","keywords":null,"link":"/sport/20200227_szilagyi_liliana_shane_tusup_budapest_eger_uszoda_koronavirus_edzes","timestamp":"2020. február. 27. 07:25","title":"Tusup csapata is Budapesten edzhet az egri uszodabezárás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabbd142-cd26-47e0-87a5-f65320664655","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Dékány Gyula valamivel több mint egy éve mesélt arról a küzdelemről, amelyet kollégáival a Parkinson- és az Alzheimer-kór elleni szer felfedezéséért különböző országokban folytatnak. A milliárdos üzlet megvalósulni látszik, a pénzügyi haszon azonban nem Magyarországé lesz.","shortLead":"Dékány Gyula valamivel több mint egy éve mesélt arról a küzdelemről, amelyet kollégáival a Parkinson- és...","id":"20200226_alzheimer_parkinson_biomolekula_dekany_gyula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aabbd142-cd26-47e0-87a5-f65320664655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb9441a-c2ca-4d59-936d-b36a1cff1f44","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_alzheimer_parkinson_biomolekula_dekany_gyula","timestamp":"2020. február. 26. 06:30","title":"Magyarok készítik, csecsemők kapják először az Alzheimer-kór elleni biomolekulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245850ad-9ae1-41eb-a396-a0c55558a291","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Békés megyei pósteleki kastélyromnál vesznek fel jeleneteket. ","shortLead":"A Békés megyei pósteleki kastélyromnál vesznek fel jeleneteket. ","id":"20200225_Bekes_megyeben_forgat_a_Netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=245850ad-9ae1-41eb-a396-a0c55558a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d32aa8-f058-4bd2-ad75-cdb14937e477","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_Bekes_megyeben_forgat_a_Netflix","timestamp":"2020. február. 25. 15:10","title":"Békés megyében forgat a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Májusban pedig az oktatási és kulturális szakbizottság képviselői érkeznek, akik a színháztörvényre és a NAT körüli vitákra is kíváncsiak lesznek. ","shortLead":"Májusban pedig az oktatási és kulturális szakbizottság képviselői érkeznek, akik a színháztörvényre és a NAT körüli...","id":"20200225_tenyfeltaro_delegacio_Magyarorszag_Europai_Parlament_LIBE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96f7e69-7b0b-4243-bb12-cecf99ea378e","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_tenyfeltaro_delegacio_Magyarorszag_Europai_Parlament_LIBE","timestamp":"2020. február. 25. 19:20","title":"Márciusban érkezik Magyarországra az EP tényfeltáró delegációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ae886-382e-41cd-ac75-c8f8db1cb68e","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Átadták a Kortárs Magyar Dráma díját.","shortLead":"Átadták a Kortárs Magyar Dráma díját.","id":"20200225_A_kibeszeletlen_mult_talalkozik_a_jelenkori_magyar_valosaggal_Kortars_Magyar_Drama_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=983ae886-382e-41cd-ac75-c8f8db1cb68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84116766-5069-4342-8e05-28a8bd9eeedf","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_A_kibeszeletlen_mult_talalkozik_a_jelenkori_magyar_valosaggal_Kortars_Magyar_Drama_dij","timestamp":"2020. február. 25. 15:50","title":"A kibeszéletlen múlt találkozik a jelenkori magyar valósággal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]