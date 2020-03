Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c235f93-1f44-49cc-b514-f1547069d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiindulási alapnak tekinthető Quadrifoglio Verdénél erősebb és könnyebb az olasz gyártó sportszedánja. ","shortLead":"A kiindulási alapnak tekinthető Quadrifoglio Verdénél erősebb és könnyebb az olasz gyártó sportszedánja. ","id":"20200303_2020_eddigi_legizgalmasabb_ujdonsaga_itt_a_szupersportos_alfa_romeo_giulia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c235f93-1f44-49cc-b514-f1547069d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f91985-6f4c-4240-b7f8-e974898c7c72","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_2020_eddigi_legizgalmasabb_ujdonsaga_itt_a_szupersportos_alfa_romeo_giulia","timestamp":"2020. március. 03. 09:21","title":"2020 eddigi legizgalmasabb újdonsága: itt a szupersportos új Alfa Romeo Giulia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szentendreiek szavaztak az új hídról, itt a szuperkedd, veszélyben a foci-Eb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A szentendreiek szavaztak az új hídról, itt a szuperkedd, veszélyben a foci-Eb. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200303_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020d8e5d-f4b0-488b-ad34-fa6dd708fb2d","keywords":null,"link":"/360/20200303_Radar360","timestamp":"2020. március. 03. 08:00","title":"Radar360: Volt iskolája üzent Orbánnak, Thunberget megtisztelte az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bb2200-8f69-4387-86cd-d0cacf3ad92f","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandcontent","description":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét. Az elmúlt 25 évben lezajlott technológiai fejlődés teljesen átírta az életünket. Az extrém módon felgyorsult világ, az információ elérhetősége és sokasága, illetve az információáramlás sebessége hatalmas igénybevételt jelent az ember számára. ","shortLead":"Mindannyian testközelből érezzük korunk technológiai forradalmának, a digitális transzformációnak elképesztő erejét...","id":"20200302_Motivalhate_a_stressz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00bb2200-8f69-4387-86cd-d0cacf3ad92f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4566213-94d1-438e-8ee5-c7c9dba6f409","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200302_Motivalhate_a_stressz","timestamp":"2020. március. 02. 16:49","title":"Motiválhat-e a stressz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy kicsit újragondolta a Messenger alkalmazást, és ettől nemcsak egyszerűsödött a kinézete, de eltűntek belőle a játékok és a chatbotok is.","shortLead":"A Facebook egy kicsit újragondolta a Messenger alkalmazást, és ettől nemcsak egyszerűsödött a kinézete, de eltűntek...","id":"20200302_facebook_messenger_gombok_hova_tuntek_chatbot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f89ec83-4da6-4dd3-a7ac-22a8b9c59d53","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_messenger_gombok_hova_tuntek_chatbot","timestamp":"2020. március. 02. 09:03","title":"Önnél megváltozott már a Facebook Messenger? Meg fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU sürgősségi munkacsoportot hozott létre a vírus terjedése miatt.","shortLead":"Az EU sürgősségi munkacsoportot hozott létre a vírus terjedése miatt.","id":"20200302_Koronavirus_megemeltek_a_jarvany_miatt_az_EUban_a_riasztasi_szintet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fff26155-f1a5-4a55-b329-db31c22bf8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a503dc-bf0f-4c3d-9a6f-f1382668b4c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Koronavirus_megemeltek_a_jarvany_miatt_az_EUban_a_riasztasi_szintet","timestamp":"2020. március. 02. 13:08","title":"Koronavírus: megemelték az EU-ban a riasztási szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tavaszi idő mellett zivatarokra is számítani kell.","shortLead":"A tavaszi idő mellett zivatarokra is számítani kell.","id":"20200302_Kedden_akar_20_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022e396f-805a-4feb-9b0a-518cd01a34d8","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Kedden_akar_20_fok_is_lehet","timestamp":"2020. március. 02. 15:31","title":"Kedden akár 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b145fa-9720-41c0-858d-4e47830e6d69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi kultusz és a kritika elnyomása vált uralkodóvá – ezzel magyarázza a Jobbik Vas megyei alelnöke a helyi szervezet megszüntetését.","shortLead":"Személyi kultusz és a kritika elnyomása vált uralkodóvá – ezzel magyarázza a Jobbik Vas megyei alelnöke a helyi...","id":"20200303_Megszunik_a_Vas_megyei_Jobbik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42b145fa-9720-41c0-858d-4e47830e6d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e20b37-9c65-4030-b405-0698879b1cfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Megszunik_a_Vas_megyei_Jobbik","timestamp":"2020. március. 03. 10:40","title":"Megszűnik a Vas megyei Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f34008-2f91-4f98-9225-9d55803376d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még egy okot találtak a kutatók, miért kell megállítani a klímaváltozást: rengeteg homokos tengerpart tűnhet el miatta.","shortLead":"Még egy okot találtak a kutatók, miért kell megállítani a klímaváltozást: rengeteg homokos tengerpart tűnhet el miatta.","id":"20200303_homokos_tengerpart_klimavaltozas_hatasa_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f34008-2f91-4f98-9225-9d55803376d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2539056d-3254-40e5-b893-9c9b6edf7028","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_homokos_tengerpart_klimavaltozas_hatasa_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. március. 03. 11:03","title":"A homokos tengerpartok fele eltűnhet 2100-ra a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]