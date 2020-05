Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egymillió munkavállalót érint a béren kívüli juttatást érintő könnyítés.","shortLead":"Egymillió munkavállalót érint a béren kívüli juttatást érintő könnyítés.","id":"20200523_Ev_vegeig_meghosszabbitottak_a_SZEPkartya_adomentesseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13e710c-5e71-419a-9daf-413ade9cc6c3","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Ev_vegeig_meghosszabbitottak_a_SZEPkartya_adomentesseget","timestamp":"2020. május. 23. 14:12","title":"Év végéig meghosszabbították a SZÉP-kártya adómentességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3daff19-8b3e-4026-8688-a67053f9e132","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a több mint két évtizedes múltra visszatekintő, igen ritka 911 Turbót eddig szinte alig használták.","shortLead":"Ezt a több mint két évtizedes múltra visszatekintő, igen ritka 911 Turbót eddig szinte alig használták.","id":"20200525_idokapszula_elado_egy_23_eves_porsche_911_turbo_s_kevesebb_mint_900_kilometerrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3daff19-8b3e-4026-8688-a67053f9e132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8676c849-9f4a-445b-ad3a-6c91ba8f2671","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_idokapszula_elado_egy_23_eves_porsche_911_turbo_s_kevesebb_mint_900_kilometerrel","timestamp":"2020. május. 25. 06:41","title":"Időkapszula: eladó egy 23 éves Porsche kevesebb, mint 900 kilométerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3814c082-a8be-45d1-9534-904c992fcfda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben az európai vezetők keresik azokat az utakat, amelyek lehetővé teszik a koronavírus-járvány okozta válság utáni gazdasági talpraállást és a megélhetésüket vesztett emberek megsegítését, két európai fintech cég, a Loyaltek és a Paynovate elindította a Unity Card szolgáltatást. Az előre feltölthető kártyával a társadalom egyes rétegeit lehet támogatni, például alkalmas arra, hogy az önkormányzatok segítsék a járvány miatt bezárni kényszerült üzlettulajdonosokat, illetve vállalkozókat.","shortLead":"Miközben az európai vezetők keresik azokat az utakat, amelyek lehetővé teszik a koronavírus-járvány okozta válság utáni...","id":"20200523_Igy_lehet_celzottan_tamogatni_a_jarvany_miatt_veszelybe_kerulteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3814c082-a8be-45d1-9534-904c992fcfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb66e3fb-3089-4cee-bb95-6bcd21522124","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Igy_lehet_celzottan_tamogatni_a_jarvany_miatt_veszelybe_kerulteket","timestamp":"2020. május. 23. 19:37","title":"Célzott támogatás a járvány miatt veszélybe kerülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illető a rendőrség szerint megszegte a kijárási korlátozás szabályait és a közlekedési szabályokat is.","shortLead":"Az illető a rendőrség szerint megszegte a kijárási korlátozás szabályait és a közlekedési szabályokat is.","id":"20200524_750_ezer_forintos_buntetes_autos_tuntetes_resztvevo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55e5d7f-17ad-4648-96ca-9b4ea80665ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_750_ezer_forintos_buntetes_autos_tuntetes_resztvevo","timestamp":"2020. május. 24. 18:03","title":"750 ezer forintos büntetést szabtak ki az autós tüntetés egyik idős résztvevőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ázsia és Európa „lerohanása” után most az Újvilágban pusztít a Kínából indult koronavírus-járvány. Az USA-ban van a legtöbb beteg és Brazíliában nő a leggyorsabban a fertőzöttek és a halottak száma. A két ország élén olyan populista vezér áll, aki a legkritikusabb hetekben próbált úgy tenni, mintha nem is létezne a Covid-19 pandémia. Csakúgy, mint a megbetegedések számát tekintve ugyancsak az élbolyba tartozó Oroszország, ahol valószínűleg azért feltűnően alacsony a halottak száma, mert a hatalom trükközik a statisztikákkal.","shortLead":"Ázsia és Európa „lerohanása” után most az Újvilágban pusztít a Kínából indult koronavírus-járvány. Az USA-ban van...","id":"20200523_A_populizmus_csak_egy_ideig_segit__ez_is_kiderult_a_koronavirus_jarvanybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a3277bd-efb6-4320-80c8-c0eaa9dd42f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264d8120-812f-45ed-b28a-0405a8678a2f","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_A_populizmus_csak_egy_ideig_segit__ez_is_kiderult_a_koronavirus_jarvanybol","timestamp":"2020. május. 23. 14:00","title":"Most kiderült, hogy a populizmus csak egy ideig segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012fc618-359f-44d1-b13e-75259134e28f","c_author":"","category":"kkv","description":"Még a koronavírus-járvány előtt. Az Opel márka pont a járvány előtt lett nyereséges a csökkenő eladások ellenére is. ","shortLead":"Még a koronavírus-járvány előtt. Az Opel márka pont a járvány előtt lett nyereséges a csökkenő eladások ellenére is. ","id":"20200523_Szazmilliardos_osztalekot_vettek_ki_a_magyar_Opelgyarbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012fc618-359f-44d1-b13e-75259134e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e27100-e939-4aef-977f-704e4e68a404","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Szazmilliardos_osztalekot_vettek_ki_a_magyar_Opelgyarbol","timestamp":"2020. május. 23. 13:34","title":"Százmilliárdos osztalékot vettek ki a magyar Opel-gyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három ausztrál egyetem tudósai közös projektben fejlesztettek egy új megoldást, amellyel jelentősen növelhető az optikai kábelek adatátviteli sebessége. Mindez több iparágnak is új lökést adhat.","shortLead":"Három ausztrál egyetem tudósai közös projektben fejlesztettek egy új megoldást, amellyel jelentősen növelhető...","id":"20200524_ausztralia_internet_sebessege_adatatviteli_sebesseg_savszelesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40ea44a-1159-40f7-87b5-4cf48479de5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_ausztralia_internet_sebessege_adatatviteli_sebesseg_savszelesseg","timestamp":"2020. május. 24. 17:03","title":"Megnyomták a gombot az ausztrál tudósok, sosem volt még ilyen gyors az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9be98b7-43e6-4c4b-8ff7-bdd61cc8a8d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japán a kutatók 2011-ben egy különleges robotot mutattak be, amely azóta rengeteg változáson esett át. Lassan tényleg emberszerű lesz.","shortLead":"Japán a kutatók 2011-ben egy különleges robotot mutattak be, amely azóta rengeteg változáson esett át. Lassan tényleg...","id":"20200523_robot_affetto_fajdalom_oszakai_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9be98b7-43e6-4c4b-8ff7-bdd61cc8a8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30ad203-3772-4864-8d2b-b9d9f11980d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200523_robot_affetto_fajdalom_oszakai_egyetem","timestamp":"2020. május. 23. 10:03","title":"Van már olyan robot, amelyik érzi a fájdalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]