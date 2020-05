Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"004e22ea-550b-45eb-b363-8e818248d292","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"1965-ben lett az \"ellenzék ügyvédje\", a Nagy Imre-per felülvizsgálati eljárásában ő képviselte az elítélteket, irányította a Soros Alapítványt, perelte az MSZMP-t. A HVG 1990 májusában készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"1965-ben lett az \"ellenzék ügyvédje\", a Nagy Imre-per felülvizsgálati eljárásában ő képviselte az elítélteket...","id":"20200527_Rendszervaltok30__Dornbach_Alajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=004e22ea-550b-45eb-b363-8e818248d292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d2a793-92cb-47ac-b79a-49fb5ae67f28","keywords":null,"link":"/360/20200527_Rendszervaltok30__Dornbach_Alajos","timestamp":"2020. május. 27. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Dornbach Alajos: Politikai ügyekben soha egyetlen fillért sem fogadtam el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A külföldieknek sugárzó német közszolgálati médium, a Deutsche Welle összeállítása „Összeesküvés” felcímmel – végig veszi, miként lett Soros Györgyből az első számú közellenség idehaza, ahogyan azt Orbán Viktor meg is hirdette.","shortLead":"A külföldieknek sugárzó német közszolgálati médium, a Deutsche Welle összeállítása „Összeesküvés” felcímmel – végig...","id":"20200529_Lapszemle_Soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0019db9a-b1ed-467a-ac64-4811578ac089","keywords":null,"link":"/360/20200529_Lapszemle_Soros","timestamp":"2020. május. 29. 07:30","title":"Deutsche Welle: Egy összeesküvés-elmélet került politikai rangra Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki pedig elmegy, szabálysértést követ el a hatóság szerint. Az eseményt a Mi Hazánk szervezi az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székházához.","shortLead":"Aki pedig elmegy, szabálysértést követ el a hatóság szerint. Az eseményt a Mi Hazánk szervezi az Országos Roma...","id":"20200527_deak_teri_keseles_gyilkossag_megemlekezes_mi_hazank_jarvany_gyulekezesi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bfaf7c-c5f9-4ba5-87ad-6a00d00172ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_deak_teri_keseles_gyilkossag_megemlekezes_mi_hazank_jarvany_gyulekezesi_torveny","timestamp":"2020. május. 27. 20:13","title":"A rendőrség szerint a járvány miatt tilos részt venni a Deák téri gyilkosság megemlékezésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Balatonkenesén történt a tragédia, mind az öt áldozat a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Balatonkenesén történt a tragédia, mind az öt áldozat a helyszínen életét vesztette.","id":"20200528_Oten_meghaltak_egy_balesetben_kisbusz_es_teherauto_utkozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f32568-38e8-452f-b392-d6875c998b58","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Oten_meghaltak_egy_balesetben_kisbusz_es_teherauto_utkozott","timestamp":"2020. május. 28. 07:44","title":"Öten meghaltak egy balesetben, kisbusz és teherautó ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Balkanyékat pénzmosás miatt is elítélték.","shortLead":"Balkanyékat pénzmosás miatt is elítélték.","id":"20200528_Adocsalas_miatt_borton_Franciaorszag_masodik_leghiresebb_magyar_parjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ddbe193-cfaf-45ce-b0d2-d725a509f42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6381549-cf21-401f-8f41-ae51ea4de0fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Adocsalas_miatt_borton_Franciaorszag_masodik_leghiresebb_magyar_parjanak","timestamp":"2020. május. 28. 14:50","title":"Adócsalás miatt börtön Franciaország második leghíresebb magyar párjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb tüntetések a rendőri brutalitás miatt az Egyesült Államokban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb tüntetések a rendőri brutalitás miatt az Egyesült Államokban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200528_Radar360_Csuszik_a_tortenelmi_urkiloves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb364e7d-b8bf-4a5d-aed3-9790e62b4053","keywords":null,"link":"/360/20200528_Radar360_Csuszik_a_tortenelmi_urkiloves","timestamp":"2020. május. 28. 08:00","title":"Radar360: Csúszik a történelmi űrkilövés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba94865e-fc79-47b1-80b0-51325b015314","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202022_dumalnak_oltanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba94865e-fc79-47b1-80b0-51325b015314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238a98be-07d9-446b-98db-60f131e6ef74","keywords":null,"link":"/itthon/202022_dumalnak_oltanak","timestamp":"2020. május. 28. 09:25","title":"Dobszay János: Dumálnak, oltanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Varga-Damm Andrea nemrég még elnöknek indult volna, Sneider Tamás pedig egykori pártvezérként gondolta úgy, inkább függetlenként folytatja. Egyesek szerint lehetnek még távozók, de Jakab Péter elnök nem velük, hanem a kormányváltással foglalkozna már.\r

","shortLead":"Varga-Damm Andrea nemrég még elnöknek indult volna, Sneider Tamás pedig egykori pártvezérként gondolta úgy, inkább...","id":"20200529_Kiment_a_mosdoba_majd_tavozott_Jobbikbol_frakciojabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a94b5d72-0202-40c3-95d5-d4d348ccd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b379b8-3d1f-4145-bd6b-14e07b3aace3","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Kiment_a_mosdoba_majd_tavozott_Jobbikbol_frakciojabol","timestamp":"2020. május. 29. 14:30","title":"Kiment a mosdóba, majd távozott a Jobbik frakciójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]