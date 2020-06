Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint 436 ezren haltak meg világszerte koronavírusban.\r

","shortLead":"Eddig több mint 436 ezren haltak meg világszerte koronavírusban.\r

","id":"20200616_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59dcbf02-11eb-41c4-aba2-096f95106197","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. június. 16. 07:59","title":"Túllépte a nyolcmilliót a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74726c05-7223-4a6c-b683-8eea67147965","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem kímélték a zivatarok az országot, rengeteg kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz.","shortLead":"Nem kímélték a zivatarok az országot, rengeteg kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz.","id":"20200616_vihar_felhoszakadas_idojaras_kar_biztositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74726c05-7223-4a6c-b683-8eea67147965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d4ba87-b286-4b3b-a0cc-598a9f59e6cc","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_vihar_felhoszakadas_idojaras_kar_biztositas","timestamp":"2020. június. 16. 21:21","title":"Egyetlen hétvége alatt 1,5 milliárdos kárt okoztak a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kommentálta, hogy a Parlament megszavazta a veszélyhelyzet eltörlését.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebook-oldalán kommentálta, hogy a Parlament megszavazta a veszélyhelyzet eltörlését.","id":"20200616_Orban_diktatura_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8401b3e-8b7a-47ac-9ce0-962445c24eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Orban_diktatura_koronavirus_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. június. 16. 13:37","title":"Orbán: \"A diktatúrázók olcsón megúszhatják\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb helyen tűnt fel az Egyesült Államokban zajló antirasszista tüntetések legfontosabb három szava. A Google a két évvel ezelőtti felvételeket cserélte újakra.","shortLead":"Újabb helyen tűnt fel az Egyesült Államokban zajló antirasszista tüntetések legfontosabb három szava. A Google a két...","id":"20200616_google_terkep_street_view_black_lives_matter_plaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc1e3801-e93a-4ca9-95a8-0fa6edecffe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35dfa306-ed11-41c2-b9ff-91a915ff1227","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_google_terkep_street_view_black_lives_matter_plaza","timestamp":"2020. június. 16. 13:03","title":"A Google térképére és a Street View-ra is felkerült a Black Lives Matter Plaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Demokrata Párt szerint ennél többre lenne szükség.","shortLead":"A Demokrata Párt szerint ennél többre lenne szükség.","id":"20200617_donald_trump_rendorsegi_reform","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa4b4f0-b137-4ff2-a4e4-b9e0d717a696","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_donald_trump_rendorsegi_reform","timestamp":"2020. június. 17. 07:29","title":"Trump óvatos rendőrségi reformot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae93fe1d-a740-46ce-9df9-2593b780e97d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épületbe a szülők sem léphettek be. ","shortLead":"Az épületbe a szülők sem léphettek be. ","id":"20200616_Maszk_diak_bizonyitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae93fe1d-a740-46ce-9df9-2593b780e97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d99c1b0-e488-434a-b696-822cb6e1b85c","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Maszk_diak_bizonyitvany","timestamp":"2020. június. 16. 11:39","title":"Maszkban vették át a kisdiákok a bizonyítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendszeressé válik a szélsőséges időjárás, sőt ugyanarra a településre napokon keresztül többször is lecsaphat a vihar. ","shortLead":"Rendszeressé válik a szélsőséges időjárás, sőt ugyanarra a településre napokon keresztül többször is lecsaphat a vihar. ","id":"20200616_biztositok_viharkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750b530b-e931-4342-9dc1-3a2e87370e0f","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_biztositok_viharkar","timestamp":"2020. június. 16. 10:39","title":"Egy hónap alatt egymilliárd forintnyi kártérítést is fizethetnek a biztosítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39da229-7682-469f-9bb3-520435c633b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy nappal azután, hogy pozitív lett a Covid-19-tesztje, kórházba szállították Olena Zelenszkát, az ukrán államfő feleségét.","shortLead":"Négy nappal azután, hogy pozitív lett a Covid-19-tesztje, kórházba szállították Olena Zelenszkát, az ukrán államfő...","id":"20200616_Korhaz_koronavirus_ukran_first_lady","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c39da229-7682-469f-9bb3-520435c633b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2077c53d-3320-4c57-b7e4-41777faab1c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_Korhaz_koronavirus_ukran_first_lady","timestamp":"2020. június. 16. 11:31","title":"Koronavírussal vitték kórházba az ukrán elnök feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]