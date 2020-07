Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség egyáltalán nem nevetséges. Paradox módon azonban mégis a humor, a könnyedség segíthet az ilyen helyzetekben.","shortLead":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség...","id":"20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73f62a7-82f2-47b6-aae2-6efc5283ec0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","timestamp":"2020. július. 05. 19:15","title":"Hogyan segíthet a humor, ha elérjük határainkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Boeing dolgaira rálátó informátorok szerint a repülőgépgyártó vállalat már csak a meglévő rendeléseket teljesíti a 747-es típusra, melynek 2022-ben végleg leállíthatják a gyártását.","shortLead":"A Boeing dolgaira rálátó informátorok szerint a repülőgépgyártó vállalat már csak a meglévő rendeléseket teljesíti...","id":"20200706_boeing_747_jumbo_jet_gyartas_leallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a38dc3-b88e-4a0e-85e8-1f01720eb2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_boeing_747_jumbo_jet_gyartas_leallitas","timestamp":"2020. július. 06. 10:03","title":"50 év után leállíthatja a Boeing a 747-es, Jumbo Jet repülőgépek gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541ddb64-df24-45fe-9696-cc43103d491f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Méghozzá a gospelről. Az énekes a műsorban szülőföldje, Virginia híres gospelkórusait mutatja be nagybátyja, Ezekiel Williams püspök segítségével.","shortLead":"Méghozzá a gospelről. Az énekes a műsorban szülőföldje, Virginia híres gospelkórusait mutatja be nagybátyja, Ezekiel...","id":"20200706_Pharrell_Williams_sorozatot_keszit_a_Netflixnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=541ddb64-df24-45fe-9696-cc43103d491f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49762f72-949f-498e-a9f7-4c789549fa63","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Pharrell_Williams_sorozatot_keszit_a_Netflixnek","timestamp":"2020. július. 06. 10:08","title":"Pharrell Williams sorozatot készít a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4b728-792a-4fbf-8a45-48960d16865c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hangja az egyik legjobb lesz az öthengeressel. ","shortLead":"A hangja az egyik legjobb lesz az öthengeressel. ","id":"20200705_Audi_RS3_Nurburgring","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4b728-792a-4fbf-8a45-48960d16865c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2311e682-dbae-4efc-a94b-4ef6d9e8c33f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_Audi_RS3_Nurburgring","timestamp":"2020. július. 05. 11:20","title":"450 lóerős lehet az új Audi RS3? - Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja szerint muszáj lenne megerősíteni a közoktatást, hogy többen jussanak be az egyetemekre. Idén a tanári, ápolói szakokra jelentkeztek a legkevesebben.","shortLead":"Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja szerint muszáj lenne megerősíteni a közoktatást, hogy többen...","id":"20200705_SZTE_kancellajra_rekordkevesen_jelentkeztek_az_egyetemekre_az_emelt_szintu_kovetelmenyek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e5b6d6-09ba-41a5-92b3-36b65d99e132","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_SZTE_kancellajra_rekordkevesen_jelentkeztek_az_egyetemekre_az_emelt_szintu_kovetelmenyek_miatt","timestamp":"2020. július. 05. 11:59","title":"Rekordkevesen jelentkeztek az egyetemekre az emelt szintű követelmények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a09770c-b3d8-4180-98a7-677143130043","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A halálozások csökkentése érdekében összehangolja tevékenységét három magyarországi egyetem.","shortLead":"A halálozások csökkentése érdekében összehangolja tevékenységét három magyarországi egyetem.","id":"20200706_videki_egyetemek_halalozas_szivinfarktus_szivhalal_hasnyalmirigygyulladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a09770c-b3d8-4180-98a7-677143130043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c27052-7602-447f-9ced-7ac0083e5f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_videki_egyetemek_halalozas_szivinfarktus_szivhalal_hasnyalmirigygyulladas","timestamp":"2020. július. 06. 18:03","title":"Három vidéki egyetem szembeszáll a halállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8dc093e-99fe-4c95-9d64-5975e1dd59a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vagányabb külsővel, szerényebb fogyasztással és továbbfejlesztett biztonsági megoldásokkal támad a japán kisautó.","shortLead":"Vagányabb külsővel, szerényebb fogyasztással és továbbfejlesztett biztonsági megoldásokkal támad a japán kisautó.","id":"20200706_lelepleztek_a_felfrissitett_suzuki_swiftet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8dc093e-99fe-4c95-9d64-5975e1dd59a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece7d8b2-196a-4610-9db7-232f7cce82c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_lelepleztek_a_felfrissitett_suzuki_swiftet","timestamp":"2020. július. 06. 16:44","title":"Leleplezték a felfrissített Suzuki Swiftet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ce4054-dbfa-4d0b-b7fb-80e4c39fa145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan technológiával rendelkezik az újabb Sinkanszen-modell, amely egy földrengés során, áramszünet alatt is biztosítja a szerelvény működését. A japán szupervonat maximális sebessége 360 kilométer/h.","shortLead":"Olyan technológiával rendelkezik az újabb Sinkanszen-modell, amely egy földrengés során, áramszünet alatt is biztosítja...","id":"20200707_japan_szupervonat_sinkanszen_n700s","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8ce4054-dbfa-4d0b-b7fb-80e4c39fa145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b485a6-c124-4ee2-a46a-f71240d99f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_japan_szupervonat_sinkanszen_n700s","timestamp":"2020. július. 07. 08:33","title":"Az új japán szupervonatot egy földrengés sem képes megállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]