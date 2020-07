Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9529a284-294f-4b4b-91fb-d149dc7d2519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszáz forintért lehet egy napig hajókázni a Dunakanyarban.","shortLead":"Ötszáz forintért lehet egy napig hajókázni a Dunakanyarban.","id":"20200723_mav_mahart_duanakanyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9529a284-294f-4b4b-91fb-d149dc7d2519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d9b4c9-36ef-4df9-a052-961b29190b4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_mav_mahart_duanakanyar","timestamp":"2020. július. 23. 18:10","title":"Már a MÁV-pénztárakban is lehet napijegyet venni a dunakanyari hajójáratra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31da100-0a4e-4e6f-94dc-c1a3e0f7c571","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a fonyódligeti ELTE-s gólyatáborban történt nemi erőszak elkövetője nem bocsátható feltételes szabadságra, mert fennállhat a bűnismétlés lehetősége.","shortLead":"A bíróság szerint a fonyódligeti ELTE-s gólyatáborban történt nemi erőszak elkövetője nem bocsátható feltételes...","id":"20200724_golyatabor_eroszak_felteteles_szabadlab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e31da100-0a4e-4e6f-94dc-c1a3e0f7c571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681e00f-042a-456d-94cb-c10f8122c431","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_golyatabor_eroszak_felteteles_szabadlab","timestamp":"2020. július. 24. 13:34","title":"Nem szabadulhat még a gólyatábori erőszakoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f144fc-32a4-4905-8186-ca0b2fb5f5e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Napi negyven kilogrammnyi zöldséget termesztenek és ezer vásárlót szolgálnak ki a farm közvetlen közelében.","shortLead":"Napi negyven kilogrammnyi zöldséget termesztenek és ezer vásárlót szolgálnak ki a farm közvetlen közelében.","id":"20200724_Egy_lezart_metroallomast_alakitottak_at_organikus_farmma_DelKoreaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5f144fc-32a4-4905-8186-ca0b2fb5f5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6892d3d-cebd-4bb4-b07b-122a5280bbe5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200724_Egy_lezart_metroallomast_alakitottak_at_organikus_farmma_DelKoreaban","timestamp":"2020. július. 24. 13:55","title":"Organikus farmmá alakították a metróállomást Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200724_Aggodunk_es_szoritunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d8f30f-fc6c-4763-befd-c4352c33e48d","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Aggodunk_es_szoritunk","timestamp":"2020. július. 24. 14:33","title":"Aggódunk és szorítunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folyamatosak a tüntetések a bolgár kormány ellen. ","shortLead":"Folyamatosak a tüntetések a bolgár kormány ellen. ","id":"20200723_Miniszterelnok_maradt_a_pisztoly_es_egy_koteg_penz_mellett_alvo_Bojko_Boriszov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c79f1b1-a4b0-4d75-97d1-8ff47a186e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff9f1c8-8519-47c7-9acf-1e66e0b6ca50","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Miniszterelnok_maradt_a_pisztoly_es_egy_koteg_penz_mellett_alvo_Bojko_Boriszov","timestamp":"2020. július. 23. 14:35","title":"Miniszterelnök maradt Bojko Boriszov","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha túrázni vagy kempingezni indulunk, az időjárás fontos része lesz az életünknek. A Túrázók és kempingezők könyve című kiadvány többek között az időjárás felhők segítségével való beazonosításában is segít.","shortLead":"Ha túrázni vagy kempingezni indulunk, az időjárás fontos része lesz az életünknek. A Túrázók és kempingezők könyve című...","id":"20200724_Melyik_felho_milyen_idojarasra_utal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1a22cd-f6b6-42ca-aaf7-e447fc8dd7c0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200724_Melyik_felho_milyen_idojarasra_utal","timestamp":"2020. július. 24. 15:55","title":"Melyik felhő milyen időjárásra utal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c42c375-8bc0-4aa4-a39c-35be80196199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De a Marvel még nem lépett, úgyhogy az is lehet, hogy a képnek semmi köze a poszterhez.","shortLead":"De a Marvel még nem lépett, úgyhogy az is lehet, hogy a képnek semmi köze a poszterhez.","id":"20200724_Orokkevalokposzter_Marvel_film","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c42c375-8bc0-4aa4-a39c-35be80196199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48df8883-7401-4791-ba23-9f65f63f057c","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Orokkevalokposzter_Marvel_film","timestamp":"2020. július. 24. 16:05","title":"Kiszivároghatott az első hivatalos Örökkévalók-poszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee2d0b0-6620-4ff2-8be3-7717bb7629c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a koraszülésnek egyértelmű környezeti okai vannak. ","shortLead":"A kutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a koraszülésnek egyértelmű környezeti okai vannak. ","id":"20200724_Nagy_esellyel_koraszulott_babanak_adnak_eletet_a_gazegetes_kozeleben_elo_anyak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee2d0b0-6620-4ff2-8be3-7717bb7629c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017f16ae-b81d-4c11-ba2c-c0e33b0bf9d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200724_Nagy_esellyel_koraszulott_babanak_adnak_eletet_a_gazegetes_kozeleben_elo_anyak","timestamp":"2020. július. 24. 11:25","title":"Nagyobb eséllyel adnak életet koraszülött babáknak a gázégetők közelében élő anyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]