[{"available":true,"c_guid":"b6ee1154-43ff-4499-901e-7e01b0cc7279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Antonia Vai svéd–magyar dalszerző-énekesnő igencsak termékeny időszakot tudhat maga mögött – áprilisban jelentkezett Ghost című dalával, és az ahhoz készített kisfilmmel, most pedig újabb két dallal és egy videóval örvendezteti meg közönségét.","shortLead":"Antonia Vai svéd–magyar dalszerző-énekesnő igencsak termékeny időszakot tudhat maga mögött – áprilisban jelentkezett...","id":"20200730_Premier_Kalis_Song_Antonia_Vai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6ee1154-43ff-4499-901e-7e01b0cc7279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19faaec3-278f-4990-976d-21e96a7efacc","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Premier_Kalis_Song_Antonia_Vai","timestamp":"2020. július. 30. 09:00","title":"Premier: A női önkifejezésről és kiteljesedésről énekel új dalában Antonia Vai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca7e3b0-5f00-4bfb-b74e-3501e5c463a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két társát még mindig keresik a rendőrök.","shortLead":"Két társát még mindig keresik a rendőrök.","id":"20200729_Het_ev_utan_talaltak_meg_a_rendorok_a_hazi_orizetbol_megszoko_csalot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca7e3b0-5f00-4bfb-b74e-3501e5c463a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eadf611-c044-4dcb-a33f-910853a1d9d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Het_ev_utan_talaltak_meg_a_rendorok_a_hazi_orizetbol_megszoko_csalot","timestamp":"2020. július. 29. 07:39","title":"Hét év után találták meg a házi őrizetből megszökő csalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e7af6a-6e82-448b-a014-05ae60381c17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánynak nem szokása kommentálni a hasonló történéseket, nyíltan legalábbis nem. Most megtették.","shortLead":"A kormánynak nem szokása kommentálni a hasonló történéseket, nyíltan legalábbis nem. Most megtették.","id":"20200728_kormanykozeli_media_kormanymedia_gyurcsany_ferenc_domotor_csaba_index_kesma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13e7af6a-6e82-448b-a014-05ae60381c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedbe1ab-d3f2-4d57-999b-b8b888160ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_kormanykozeli_media_kormanymedia_gyurcsany_ferenc_domotor_csaba_index_kesma","timestamp":"2020. július. 28. 14:18","title":"A kormány az Index-ügyről: Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","shortLead":"A humorista szerint demokratának lenni annyi, mint nem félni: megijedni.","id":"20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc52d1-f3f1-47e3-9cf5-5e53545acca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdac648-94d4-417a-b234-1163f5bf4805","keywords":null,"link":"/elet/20200729_Bodocs_az_Indexrol_ha_nem_kene_rohognom_sirnak","timestamp":"2020. július. 29. 12:34","title":"Bödőcs az Indexről: „Ha nem kéne röhögnöm, sírnák”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új határozat megtiltja a táncot a rendezvényeken. Az étel- és italértékesítés, illetve -fogyasztás idejét is szabályoznák.\r

