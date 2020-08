Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismerőse szúrta mellkason.","shortLead":"Ismerőse szúrta mellkason.","id":"20200827_keseles_alvo_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329acbb1-0e44-4ed0-bd37-7be9e0ab3f26","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_keseles_alvo_ferfi","timestamp":"2020. augusztus. 27. 08:32","title":"Alvó férfit késeltek meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, milyen tanulmányt kapott 277 millió forintért.","shortLead":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, milyen tanulmányt kapott 277 millió forintért.","id":"20200826_egeszsegugy_atalakitas_tanulmany_titkos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4115332-e4dc-43a8-bce6-1bdf102ef2ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_egeszsegugy_atalakitas_tanulmany_titkos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:25","title":"Tíz évig titkos az egészségügy átalakításáról megrendelt tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","shortLead":"Hazatérésük után négy hallgatónak lett pozitív a tesztje. ","id":"20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77cda1e9-b112-4d4d-abcf-66c0b33fe886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85dd007-f4be-4d4f-a0aa-b2f9b1c49310","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Corvinus_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:05","title":"A Corvinus gólyatáborában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac56111-d32a-4959-aabc-77a2016af444","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Szinte napra pontosan négy évvel azután, hogy az NFL-irányító Colin Kaepernick nem állt fel a himnuszhoz, az amerikai sportvilág együttes erővel küzd a rasszizmus ellen. A Black Lives Matter mozgalmat újra feltüzelte a Jacob Blake-et ért rendőri túlkapás, ami most könnyen a fő bajnokságok végéhez vezető bojkottot indíthat el.","shortLead":"Szinte napra pontosan négy évvel azután, hogy az NFL-irányító Colin Kaepernick nem állt fel a himnuszhoz, az amerikai...","id":"20200827_usa_black_lives_matter_bojkott_nba_nfl_mls","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac56111-d32a-4959-aabc-77a2016af444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f53b32-999f-420c-835f-79f6fa9e12a8","keywords":null,"link":"/sport/20200827_usa_black_lives_matter_bojkott_nba_nfl_mls","timestamp":"2020. augusztus. 27. 20:00","title":"Hét lövés, amely megbénította az amerikai sportéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki vezető még mindig kómában van. Feltehetőleg megmérgezték.","shortLead":"Az orosz ellenzéki vezető még mindig kómában van. Feltehetőleg megmérgezték.","id":"20200827_navalnij_mergezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c398a72-b6d1-4bb1-9351-bb03650dce77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76177563-cf3d-4cfc-a6f3-683cb7633170","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:20","title":"Navalnij állapota továbbra is súlyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat egy közeli ingatlan területéről szabadult el, egy férfit is megsebesített.","shortLead":"Az állat egy közeli ingatlan területéről szabadult el, egy férfit is megsebesített.","id":"20200827_veszprem_kos_holttest_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a3e694-b765-4db8-ab63-2e8fb4c18440","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_veszprem_kos_holttest_tamadas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:05","title":"Kos ölt meg egy nőt Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7805be9-98d8-4fc3-b349-b233b9b67e38","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Christopher Nolan legújabb filmjét szokatlan felhajtás övezte, hiszen gyakorlatilag nem kevesebb volt a tét, mint hogy sikerül-e vele visszacsábítani a nézőket a moziba. Megnéztük, és azt mondhatjuk: érdemes volt a Tenet miatt leülni a nagy vászon elé, de azért várjuk tovább az igazit.","shortLead":"Christopher Nolan legújabb filmjét szokatlan felhajtás övezte, hiszen gyakorlatilag nem kevesebb volt a tét, mint...","id":"20200826_Jon_megmenti_a_vilagot_es_meg_sem_tudjuk_a_nevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7805be9-98d8-4fc3-b349-b233b9b67e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2559a5a-22ae-48a9-93dd-c0e6fcf576dc","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Jon_megmenti_a_vilagot_es_meg_sem_tudjuk_a_nevet","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:51","title":"Jön, megmenti a világot, és meg sem tudjuk a nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","shortLead":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","id":"20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e962889-90eb-40a1-b16c-5fe89674d201","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:28","title":"Menczer Tamás megvédte Szijjártó Péter szerdai kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]