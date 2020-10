Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két alkalommal is emelni fogják 2021-ben a dohánytermékek jövedéki adóját, a legolcsóbb is drágább lesz, mint a mostani márkásabb cigaretták. ","shortLead":"Két alkalommal is emelni fogják 2021-ben a dohánytermékek jövedéki adóját, a legolcsóbb is drágább lesz, mint a mostani...","id":"20201015_dragulo_cigaretta_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d756d68-9afe-4c4b-afb9-ea93e2387048","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_dragulo_cigaretta_2021","timestamp":"2020. október. 15. 15:40","title":"1600 forint alatti cigaretta nem is lesz az adóemelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfit zsarolás bűntette és csalás vétsége miatt állították bíróság elé.\r

","shortLead":"Egy férfit zsarolás bűntette és csalás vétsége miatt állították bíróság elé.\r

","id":"20201015_szexvideo_zsarolas_alberlet_csalas_birosag_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d5189c-1122-45d7-a136-b5b842dceb7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_szexvideo_zsarolas_alberlet_csalas_birosag_itelet","timestamp":"2020. október. 15. 13:57","title":"Kamu szexvideóval zsarolt, nem létező lakást ajánlgatott, elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Freedom House legfrissebb jelentése szerint jó néhány ország kormánya arra használta a koronavírus-járványt, hogy még több embert korlátozzon a szólásszabadságában.","shortLead":"Az amerikai Freedom House legfrissebb jelentése szerint jó néhány ország kormánya arra használta...","id":"20201014_internet_szabadsagjog_szolaszabadsag_cenzura_diktatura_koronavirus_jarvany_freedom_house","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=297d4768-3253-4a24-9a4c-477626bf27f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137f7e47-1fae-4899-85b1-8b7ba776a788","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_internet_szabadsagjog_szolaszabadsag_cenzura_diktatura_koronavirus_jarvany_freedom_house","timestamp":"2020. október. 14. 18:03","title":"A koronavírus-járvány leple alatt csorbították az internet szabadságát a kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","shortLead":"A legfiatalabb áldozat 20 éves volt. Csütörtökön 171-en voltak lélegeztetőgépen.","id":"20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c287811-8da3-48c3-8380-63901d5c67f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552bfc1c-f136-467e-b519-8c1f0f84b75b","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_Koronavirus_33_halott_1293_uj_fertozott_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 16. 09:01","title":"Koronavírus: 33 halott, 1293 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig sem volt titok, hogy a Spar 0,000007 százalékos tulajdonosa a Tesco-Global Zrt.-nek, de nem sokat foglalkoztak vele. Most, hogy a G7 rátalált az információra, a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálni kezdte, rendben van-e ez így.","shortLead":"Eddig sem volt titok, hogy a Spar 0,000007 százalékos tulajdonosa a Tesco-Global Zrt.-nek, de nem sokat foglalkoztak...","id":"20201015_gvh_spar_tesco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44e501f-1552-4fef-8a3d-cfb1caabc9c2","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_gvh_spar_tesco","timestamp":"2020. október. 15. 19:59","title":"Most reagált a GVH arra, hogy a Sparnak 2008 óta tulajdonrésze van a magyar Tescóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b8aab-eae8-4faa-a3cf-1061f59bb94f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másodperceken múlt a tragédia az Egyesült Államokban néhány napja történt balesetben.","shortLead":"Másodperceken múlt a tragédia az Egyesült Államokban néhány napja történt balesetben.","id":"20201015_tehervonat_vasuti_atjaro_nyerges_vontato_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211b8aab-eae8-4faa-a3cf-1061f59bb94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c044ef1b-908f-488f-8b7b-d565cf78179c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_tehervonat_vasuti_atjaro_nyerges_vontato_baleset","timestamp":"2020. október. 15. 12:59","title":"Tehervonat kaszálta el a síneken ragadt kamiont – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bc049d-06ec-4412-a269-644964316318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német autóklub újítása az elektromos kerékpáron érkező segítség.","shortLead":"A német autóklub újítása az elektromos kerékpáron érkező segítség.","id":"20201014_Hamburgban_mar_a_Sarga_angyal_is_villanybringaval_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5bc049d-06ec-4412-a269-644964316318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6870e5bc-b486-4a3a-8124-6a4efa78ff55","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_Hamburgban_mar_a_Sarga_angyal_is_villanybringaval_jon","timestamp":"2020. október. 14. 18:58","title":"Hamburgban a sárga angyal is villanybringán érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350b406b-9b15-42fa-9974-e58431577f83","c_author":"HVG","category":"360","description":"Skapér Katalin ismert, Magyarországon aktív, a kormányzathoz közel álló üzleti körhöz kapcsolódik.","shortLead":"Skapér Katalin ismert, Magyarországon aktív, a kormányzathoz közel álló üzleti körhöz kapcsolódik.","id":"202042_chateau_de_chasse_vadaszkastely_jordan_hatterrel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350b406b-9b15-42fa-9974-e58431577f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89af01a5-259a-4ed0-9650-bb8c7b69c0b7","keywords":null,"link":"/360/202042_chateau_de_chasse_vadaszkastely_jordan_hatterrel","timestamp":"2020. október. 16. 12:30","title":"Magyar kastélyokra vethet szemet Jordánia tiszteletbeli konzuljának felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]