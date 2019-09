A BMW sajnálatos módon soha nem csinált szériaváltozatú M3-as kombit, az M5-ös Touring is elhalt az E61-es generáció nyomán, így nem marad más választása annak, aki ilyet szeretne, hogy az olyan tuningcégekhez fordul, mint az Alpina.

A német vállalat persze régi kapcsolatot ápol a bajor márkával, rendre megcsinálja azokat a hiánymodelleket, amely a BMW-nek valamiért túl sok lenne.

© Alpina

Ilyen a B5 Touring is, amely idén tavasszal mutatkozott be és ilyen a mostani B3 Touring is. Az Alpina kombijának 3.0 literes, soros, hathengeres, kétturbós motorjából 462 lóerőt hoztak ki és 700 Nm-es nyomatékot, amely 3000-es fordulatszámtól jelentkezik. Az Alpina B3 BiTurbo Touring a szokásos nyolcfokozatú, bár az a Alpina által átdolgozott váltót kapja az xDrive összkerékhajtási rendszerrel egyetemben.

© Alpina

© Alpina

© Alpina

© Alpina

Az Alpina egyelőre nem közölte a modell pontos menetdinamikai adatait, de akárcsak a B5 Touring, a kisebb modell is 300 km/h feletti tempóra képes. A cég a hagyományaihoz hűen a futóművön is módosított és a kormányzás is direktebb lett, miközben a menetmód opciók maradtak a szokásos Comfort, Comfort+, Sport és Sport+.

Az Alpina persze, ahogy szokott, finoman módosított a megjelenésen is. Mindez új karosszériaelemeken, mint az első ütköző, a könnyen felismerhető Alpina Classic felniken és a kék féknyergeken érhető tetten.

Az újdonság árát még nem tette közzé a tuningcég, de az első rendeléseket 2020-tól teljesítik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.