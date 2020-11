Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt napon 14 580 esetet regisztráltak az országban.","shortLead":"Csak az elmúlt napon 14 580 esetet regisztráltak az országban.","id":"20201121_Mar_tobb_mint_hatszazezer_fertozottet_azonositottak_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d38e22-597c-487a-90b7-e25c8f72b24d","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Mar_tobb_mint_hatszazezer_fertozottet_azonositottak_Ukrajnaban","timestamp":"2020. november. 21. 13:59","title":"Már több mint hatszázezer fertőzöttet azonosítottak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beadta a kérelmet az amerikai gyógyszerügyi hivatalhoz a BioNtech és a Pfizer a koronavírus elleni vakcinájuk sürgősségi engedélyeztetésére.","shortLead":"Beadta a kérelmet az amerikai gyógyszerügyi hivatalhoz a BioNtech és a Pfizer a koronavírus elleni vakcinájuk...","id":"20201120_pfizer_biontech_vakcina_engedelyeztetes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=119b6d43-87d8-4816-84ea-db4486d1194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5e4944-9002-46fd-ba8f-615b6e4fb151","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_pfizer_biontech_vakcina_engedelyeztetes_koronavirus","timestamp":"2020. november. 20. 19:18","title":"Már az engedélyeztetésnél tart a Pfizer vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936","c_author":"","category":"itthon","description":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez elsősorban a kórházban ápolt, de még nem súlyos állapotú betegek számára jó hír. ","shortLead":"Egymillió darab favipiravir tabletta Magyarországra érkezéséről számolt be a külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint...","id":"20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba17052b-d9d8-4b92-9488-ac92908ef936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb6bd55-fec4-478b-8177-e1b7626cd894","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Egymillio_tablettat_kaptunk_Japanbol_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. november. 21. 16:09","title":"Egymillió tablettát kaptunk Japánból a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e6fb57-73bf-44bd-ad21-c756d312f2c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha már kimozdulni nem tudunk, legalább hallgassuk meg egy zseniális honlapon a természet legcsodásabb vidékeinek hangjait.\r

\r

","shortLead":"Ha már kimozdulni nem tudunk, legalább hallgassuk meg egy zseniális honlapon a természet legcsodásabb vidékeinek...","id":"20201121_Zsenialis_honlap_belehallgathatunk_a_nemzeti_parkok_hangaiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87e6fb57-73bf-44bd-ad21-c756d312f2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bd6fc7-214f-484c-ba84-393c489fa13b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201121_Zsenialis_honlap_belehallgathatunk_a_nemzeti_parkok_hangaiba","timestamp":"2020. november. 21. 12:31","title":"Zseniális honlap: belehallgathatunk a nemzeti parkok hangjaiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4f8093-2979-4e07-b084-1de14f6099b1","c_author":"","category":"cegauto","description":"Esténként ingyen lehet majd parkolni a parkolóházakban miután Orbán Viktor aláírta az erre vonatkozó kormányrendeletet. ","shortLead":"Esténként ingyen lehet majd parkolni a parkolóházakban miután Orbán Viktor aláírta az erre vonatkozó kormányrendeletet. ","id":"20201121_Kormanyrendelet_hetfotol_ingyen_parkolhatunk_a_parkolohazakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e4f8093-2979-4e07-b084-1de14f6099b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dab655-be50-40f8-b440-68b1a8ce266b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Kormanyrendelet_hetfotol_ingyen_parkolhatunk_a_parkolohazakban","timestamp":"2020. november. 21. 18:49","title":"Kormányrendelet: hétfőtől ingyen parkolhatunk a parkolóházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyebek mellett az oktatók tudományos fokozatai, a hallgatók pontátlaga és a nyelvvizsgások aránya határozza meg, melyik egyetem hova került a toplistán a HVG Rangsor – Diploma 2021 című, most megjelenő kiadványban.","shortLead":"Egyebek mellett az oktatók tudományos fokozatai, a hallgatók pontátlaga és a nyelvvizsgások aránya határozza meg...","id":"20201120_felsooktatas_hvg_rangsor_diploma_2021_toplista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18656a1-9c97-41f7-8efa-db86c1a332bf","keywords":null,"link":"/360/20201120_felsooktatas_hvg_rangsor_diploma_2021_toplista","timestamp":"2020. november. 20. 06:35","title":"Kiváló oktatók, kiváló hallgatók – a 10 legjobb egyetem a HVG rangsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a második mentődolgozó áldozata a járványnak, aki a héten hunyt el. ","shortLead":"Ő a második mentődolgozó áldozata a járványnak, aki a héten hunyt el. ","id":"20201120_Koronavirusban_mentotiszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2b9e71-a881-4cfe-a669-bd9daa183892","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Koronavirusban_mentotiszt","timestamp":"2020. november. 20. 09:29","title":"Koronavírusban halt meg egy ceglédi mentőtiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hamis biztonságérzetet ad, ha a testhőmérséklet mérésével próbálják kiszűrni a koronavírust – állítja Tim Spector, a londoni King's College epidemiológusa. Az általánosan elterjedt (a magyar iskolákban és számos munkahelyen is alkalmazott) lázmérés ugyanis messze nem olyan perdöntő, mint azt gondolják. ","shortLead":"Hamis biztonságérzetet ad, ha a testhőmérséklet mérésével próbálják kiszűrni a koronavírust – állítja Tim Spector...","id":"202047_virusszures_szaglassal_szimatot_fogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a086007-8dba-46cf-869d-5526547fedc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1557d11-00f0-4d70-9599-103d6aad7699","keywords":null,"link":"/360/202047_virusszures_szaglassal_szimatot_fogtak","timestamp":"2020. november. 20. 12:00","title":"Járványszakértők szerint el kellene felejtenünk a lázmérést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]