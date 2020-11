Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37f6da51-dbbd-484e-8e9e-8303b12b71f7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből ismerkedtünk meg a normál hibrid hajtásláncú új Suzukival, amely kicsit olcsóbb mint az alapját adó Toyota és kiterjesztett garanciát vállalnak rá.","shortLead":"Testközelből ismerkedtünk meg a normál hibrid hajtásláncú új Suzukival, amely kicsit olcsóbb mint az alapját adó Toyota...","id":"20201126_beultunk_az_elso_hazai_suzuki_swacebe_mit_tud_a_8_millios_toyota_corolla_testver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37f6da51-dbbd-484e-8e9e-8303b12b71f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367f381b-ee2e-47f3-b882-0a4343553582","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_beultunk_az_elso_hazai_suzuki_swacebe_mit_tud_a_8_millios_toyota_corolla_testver","timestamp":"2020. november. 26. 07:59","title":"Beültünk az első hazai Suzuki Swace-be: mit tud a 8 milliós Toyota Corolla testvér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke magabiztosan nyilatkozott az ellenzék 2022-es esélyeiről, és kijelentette: ha közös listát kell állítaniuk, akkor úgy fognak tenni.","shortLead":"A Momentum elnöke magabiztosan nyilatkozott az ellenzék 2022-es esélyeiről, és kijelentette: ha közös listát kell...","id":"20201125_fekete_gyor_andras_momentum_volner_janos_valasztasi_torveny_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5911d5f-a2d6-4849-9d51-79a1a902be9e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_fekete_gyor_andras_momentum_volner_janos_valasztasi_torveny_ellenzek","timestamp":"2020. november. 25. 08:26","title":"Fekete-Győr: Volner javaslata nem befolyásolja a stratégiánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A saját maga által létrehozott kft-kbe és észszerűtlen projektekbe csorgatta az államtól kapott százmillióit az MSZP pártalapítványa. Megszereztük az elmúlt 5 év költéseit.","shortLead":"A saját maga által létrehozott kft-kbe és észszerűtlen projektekbe csorgatta az államtól kapott százmillióit az MSZP...","id":"202048__partalapitvany__mszp__tancsics_megcsufolasa__kapcsolati_toke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896a7325-2fb1-4bcf-bcb4-f4a09ee08be1","keywords":null,"link":"/360/202048__partalapitvany__mszp__tancsics_megcsufolasa__kapcsolati_toke","timestamp":"2020. november. 26. 13:00","title":"Pénznyelő portál, balatoni hétvége - erre költött az elmúlt 5 évben az MSZP pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Benkő László és Mihály Tamás halála után néhány nappal jelent meg az új Omega-album, amelynek a megjelenési dátumát már régen kitűzték. A címének szomorú aktualitást ad a két zenész távozása. Az Omega valamilyen formában tovább zenél, tavasszal koncerteket is terveznek.



","shortLead":"Benkő László és Mihály Tamás halála után néhány nappal jelent meg az új Omega-album, amelynek a megjelenési dátumát már...","id":"20201125_Ezt_nagyon_meredeken_intezte_az_elet__Testamentum_cimmel_jelent_meg_az_uj_Omegaalbum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826f6156-3858-4ccc-a892-2b847c7d42ff","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Ezt_nagyon_meredeken_intezte_az_elet__Testamentum_cimmel_jelent_meg_az_uj_Omegaalbum","timestamp":"2020. november. 25. 09:02","title":"„Ezt nagyon meredeken intézte az élet” – Testamentum címmel jelent meg az új Omega-album","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fa9d4f-54c7-465e-be95-9943f34d236a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy friss kormányhatározatból tudni ezt.","shortLead":"Egy friss kormányhatározatból tudni ezt.","id":"20201125_citadella_felujitas_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97fa9d4f-54c7-465e-be95-9943f34d236a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29576387-1b37-4211-b297-922c52dff8f7","keywords":null,"link":"/kkv/20201125_citadella_felujitas_magyar_kormany","timestamp":"2020. november. 25. 21:17","title":"20 milliárd forintot szán a kormány a Citadella felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","shortLead":"Az Audi TTS Competition Plus turbós benzinmotorja 10 lóerővel gazdagabb lett.","id":"20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a861bdc9-8954-4b14-9bcf-289a85cade84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240eb5a5-4a9b-4a66-8d4a-2dad9cfcd0e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_megerkezett_az_audi_tts_erosebb_uj_valtozata","timestamp":"2020. november. 25. 07:59","title":"Megérkezett az Audi TTS erősebb új változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Az egyén éljen túl vagy a többmilliárd földlakó? Vélemény.","shortLead":"Az egyén éljen túl vagy a többmilliárd földlakó? Vélemény.","id":"202048_emberi_tulsagosan_is_emberi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf91996-166f-4492-ac9f-cc49b6012190","keywords":null,"link":"/360/202048_emberi_tulsagosan_is_emberi","timestamp":"2020. november. 26. 17:00","title":"Ónody Gomperz Tamás: A választás tragikus szabadsága a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Mindkét oldalra játszana a kormány a börtönkártérítések kifizetéséről rendelkező javaslataival: az embertelen fogvatartás körülményei miatt megítélt összeget továbbra is ki kellene fizetni, de a pénzhez sokkal könnyebben hozzáférhetne az állam. Az igazságügyi tárca javaslatai között több olyan is szerepel, ami az áldozatokat segítené.","shortLead":"Mindkét oldalra játszana a kormány a börtönkártérítések kifizetéséről rendelkező javaslataival: az embertelen...","id":"20201125_torvenyjavaslat_bortonkarterites_fogvatartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e902ab1d-ffb7-4976-a08c-0a09aed7b74c","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_torvenyjavaslat_bortonkarterites_fogvatartas","timestamp":"2020. november. 25. 15:44","title":"Elkészült a törvényjavaslat: adótartozást is behajthatna a börtönkártérítésekből az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]