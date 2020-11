Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eugen Russ társkereső portfóliójának jót tett a járvány.","shortLead":"Eugen Russ társkereső portfóliójának jót tett a járvány.","id":"202048_epicure_holding_randivonalak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f1cc80-8428-4022-85e0-5a9e5b83e198","keywords":null,"link":"/360/202048_epicure_holding_randivonalak","timestamp":"2020. november. 26. 12:00","title":"Már vagyonkezeléssel is foglalkozik a hazai randivonalak királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei bejelentette, hogy néhány idei és tavalyi készüléke még az év vége előtt megkapják az EMUI 11 nevű új felhasználói felületet. Van néhány olyan modell is, amelyre jövőre érkezik majd a frissítés. A többi készülék, úgy tűnik, kimarad.","shortLead":"A Huawei bejelentette, hogy néhány idei és tavalyi készüléke még az év vége előtt megkapják az EMUI 11 nevű új...","id":"20201126_huawei_emui_11_android_frissites_telefonok_tabletek_harmony_os","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eebde05-dfe5-46ef-ad07-d9cbd989493e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9d4518-52ff-43ad-b6dc-0f8f1135a189","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_huawei_emui_11_android_frissites_telefonok_tabletek_harmony_os","timestamp":"2020. november. 26. 11:38","title":"Kiadta a listát a Huawei: ezek az eszközök még biztosan kapnak Android-alapú frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e","c_author":"Bihari Ádám, Joó Hajnalka","category":"360","description":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják, amit a járvány gyors terjedésével kapcsolatban a végeken e napokban átélnek.","shortLead":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják...","id":"20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54837f8-7a27-4c6a-bf10-e6cb35d19c66","keywords":null,"link":"/360/20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"A járványról információt nem kapnak, a propagandának nem hisznek, a kórházaktól félnek a vidékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Globális terjedésével mutálódik a Covid–19-betegséget okozó új típusú koronavírus, de egyetlen igazolt mutáció sem tette képessé a gyorsabb terjedésre – mutatta ki egy nagyszabású tanulmány.","shortLead":"Globális terjedésével mutálódik a Covid–19-betegséget okozó új típusú koronavírus, de egyetlen igazolt mutáció sem...","id":"20201125_koronavirus_mutacio_kutatas_koronavirus_terjedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d8ec6b-659b-41cf-9bed-1ff7ebc12703","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_koronavirus_mutacio_kutatas_koronavirus_terjedese","timestamp":"2020. november. 25. 14:03","title":"Rengeteg mutációja van már a koronavírusnak, de egyik sem terjed gyorsabban az eredetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Benkő László és Mihály Tamás halála után néhány nappal jelent meg az új Omega-album, amelynek a megjelenési dátumát már régen kitűzték. A címének szomorú aktualitást ad a két zenész távozása. Az Omega valamilyen formában tovább zenél, tavasszal koncerteket is terveznek.



","shortLead":"Benkő László és Mihály Tamás halála után néhány nappal jelent meg az új Omega-album, amelynek a megjelenési dátumát már...","id":"20201125_Ezt_nagyon_meredeken_intezte_az_elet__Testamentum_cimmel_jelent_meg_az_uj_Omegaalbum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6579f478-00e0-4e59-944c-5cc2a868c056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826f6156-3858-4ccc-a892-2b847c7d42ff","keywords":null,"link":"/kultura/20201125_Ezt_nagyon_meredeken_intezte_az_elet__Testamentum_cimmel_jelent_meg_az_uj_Omegaalbum","timestamp":"2020. november. 25. 09:02","title":"„Ezt nagyon meredeken intézte az élet” – Testamentum címmel jelent meg az új Omega-album","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírus jelen van az iskolákban, a tanítás egyre nehezebb a kiesők miatt.","shortLead":"A vírus jelen van az iskolákban, a tanítás egyre nehezebb a kiesők miatt.","id":"20201126_Operativ_Torzs_rangsor_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86792866-bc7d-4926-8861-58573751b430","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_Operativ_Torzs_rangsor_teszteles","timestamp":"2020. november. 26. 13:20","title":"Operatív törzs: nincs rangsor, logisztikai alapon tesztelnek az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","shortLead":"Alberto Fernández argentin köztársasági elnök háromnapos nemzeti gyász hirdetett.","id":"20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a1dda3-0a3b-421e-88f4-f7936c89f772","keywords":null,"link":"/sport/20201126_buenos_aires_maradona_ravatal","timestamp":"2020. november. 26. 13:04","title":"A Buenos Aires-i elnöki palotában ravatalozták fel Maradonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatott kedd óta karanténban van, attól tartanak, hogy nem lesz 12 hadrafogható játékos a következő meccsre.","shortLead":"A válogatott kedd óta karanténban van, attól tartanak, hogy nem lesz 12 hadrafogható játékos a következő meccsre.","id":"20201125_koronavirus_kosarlabda_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fbf917-d1f7-4d2f-9566-bf929de23d49","keywords":null,"link":"/sport/20201125_koronavirus_kosarlabda_valogatott","timestamp":"2020. november. 25. 21:40","title":"Már öt koronavírusos kosaras van az EB-selejtezőre készülő magyar válogatottnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]