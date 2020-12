Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karikó Katalin elmondása szerint sem a Magyar Tudományos Akadémia, sem a magyar innovációs miniszter nem gratulált még neki, de “ami késik, bizonyára nem múlik”. A biokémikus egy immunológussal együtt fedezte fel azt a módosított ribonukleinsavra épülő módszert, melyre alapozva készülnek most a legígéretesebb koronavírus-vakcinák.","shortLead":"Karikó Katalin elmondása szerint sem a Magyar Tudományos Akadémia, sem a magyar innovációs miniszter nem gratulált még...","id":"20201202_kariko_katalin_biontech_vakcina_koronavirus_biokemikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b69cf-117d-4f8d-8c75-3f420440e5f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_kariko_katalin_biontech_vakcina_koronavirus_biokemikus","timestamp":"2020. december. 02. 13:31","title":"Karikó Katalin a HVG-nek: számomra fontos, hogy minél hamarabb minél több ember megkapja a vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b4da22-c181-4fd8-9cde-2bde4567927b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Lassan negyven éve éli életét a Lillafüred melletti völgyben Hoitsy György, akinek a pisztrángjáért az ország másik feléből is elzarándokolnak a halkedvelők. A Lillafüredi Pisztrángtelep vezetője arról mesélt a hvg.hu-nak, milyen munka van emögött, de megismertük különleges tigrispisztrángjának a titkát és azt is, mit keres a bajai halászlében nori.","shortLead":"Lassan negyven éve éli életét a Lillafüred melletti völgyben Hoitsy György, akinek a pisztrángjáért az ország másik...","id":"20201203_lillafured_pisztrang_hoitsy_gyorgy_aranyszalag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6b4da22-c181-4fd8-9cde-2bde4567927b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8105db07-4612-4fd8-b048-0a9ad5647600","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_lillafured_pisztrang_hoitsy_gyorgy_aranyszalag","timestamp":"2020. december. 03. 20:00","title":"Akik mindenkinél jobban élvezik a hidegfrontot: Lillafüred híres pisztrángjai nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta lélegeztetőgépen volt. ","shortLead":"Napok óta lélegeztetőgépen volt. ","id":"20201203_Kis_Grofo_edesapja_Kozak_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=492990c5-b417-4299-9069-a987ab06dfb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318166e-0dd3-4c95-942c-6de1e9e0ccdf","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Kis_Grofo_edesapja_Kozak_Laszlo","timestamp":"2020. december. 03. 12:19","title":"Meghalt Kozák László, Kis Grófo édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azt kifogásolta, hogy valóban megvolt-e a Magyarország elleni eljárás elindításához szükséges kétharmad a szavazáskor.","shortLead":"A kormány azt kifogásolta, hogy valóban megvolt-e a Magyarország elleni eljárás elindításához szükséges kétharmad...","id":"20201203_Elutasithatja_az_Europai_Birosag_Magyarorszag_keresetet_a_Sargentiniugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe0b2a8-e855-4ce2-b87d-d3ff5c80aed8","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Elutasithatja_az_Europai_Birosag_Magyarorszag_keresetet_a_Sargentiniugyben","timestamp":"2020. december. 03. 10:15","title":"Elutasíthatja az Európai Bíróság Magyarország keresetét a Sargentini-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első- és másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Első- és másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20201203_onos_eso_ho_csapadek_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ef9062-2cb1-4afa-9264-49d5b998ae0d","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_onos_eso_ho_csapadek_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2020. december. 03. 06:19","title":"Ónos esőre figyelmeztetnek az ország nagy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak odaítélése terén”. ","shortLead":"A Szépírók Társaságának idén alakult női érdekvédelmi csoportja „drasztikus torzulásokat tárt fel az irodalmi díjak...","id":"20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3659427b-a892-4761-bb9f-3e7dc0473cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090c5979-f903-480f-8551-fe740022d122","keywords":null,"link":"/kultura/20201203_Megint_hol_vannak_a_nok_A_hazai_irodalmi_dijak_tobb_mint_80_szazalekat_ferfiak_kapjak","timestamp":"2020. december. 03. 12:24","title":"Megint hol vannak a nők? A hazai irodalmi díjak több mint 80 százalékát férfiak kapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4136 új beteget találtak. ","shortLead":"4136 új beteget találtak. ","id":"20201202_Eddig_a_legtobb_165_ember_hunyt_el_koronavirusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9f17ec-704e-4aca-a485-3e2cd00291a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Eddig_a_legtobb_165_ember_hunyt_el_koronavirusban","timestamp":"2020. december. 02. 09:13","title":"Eddig a legtöbb, 165 ember hunyt el koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85592e40-c5e1-4c8e-afd3-729471d9c484","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatvanpusztai majorságon, amely a miniszterelnök apjának nevén van, nem állt le a munka.","shortLead":"A hatvanpusztai majorságon, amely a miniszterelnök apjának nevén van, nem állt le a munka.","id":"20201203_orban_viktor_orban_gyozo_hatvanpusztai_majorsag_birtok_dronvideo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85592e40-c5e1-4c8e-afd3-729471d9c484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f12b40-94de-4929-bb7e-d2d2362b6d76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_orban_viktor_orban_gyozo_hatvanpusztai_majorsag_birtok_dronvideo","timestamp":"2020. december. 03. 19:06","title":"Drónvideón látni, mekkora építkezés zajlik az Orbán-család birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]