[{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek arról, hogy Magyarországon milyen oltóanyagot lehet használni.","shortLead":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek...","id":"20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7defae99-6dc5-4c9c-a4dd-89b26c1d4456","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 18. 15:45","title":"Szijjártó: Kínában a vakcinát a 60 év fölöttieknél is engedélyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Északkeleten havazni fog, akár 8 centiméternyi is hullhat.","shortLead":"Északkeleten havazni fog, akár 8 centiméternyi is hullhat.","id":"20210119_idojaras_figyelmeztetes_onos_eso_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd180d99-a2d6-428b-b0ea-7929553e3787","keywords":null,"link":"/elet/20210119_idojaras_figyelmeztetes_onos_eso_meteorologia","timestamp":"2021. január. 19. 20:38","title":"Hét megyében figyelmeztetnek ónos esőre a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7494da2b-6987-49f0-8065-779038d27a87","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Gyakorlatilag a tanácsrendszer visszaállítása történik azzal, hogy a válsághelyzetre hivatkozva a kormány elvonja az önkormányzatok szabadon elkölthető maradék forrásait is. A pénzszűke már a közszolgáltatásokat is rontja.\r

","shortLead":"Gyakorlatilag a tanácsrendszer visszaállítása történik azzal, hogy a válsághelyzetre hivatkozva a kormány elvonja...","id":"202102__varosok_csodveszelyben__adostop__megszoritasi_kenyszerek__prespolitika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7494da2b-6987-49f0-8065-779038d27a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209b4119-79ac-406f-b396-fc1a537b6f46","keywords":null,"link":"/360/202102__varosok_csodveszelyben__adostop__megszoritasi_kenyszerek__prespolitika","timestamp":"2021. január. 18. 14:00","title":"Fideszes vezette városban szűnhet meg az orvosi ügyelet a kormány megszorításai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a1982e-f5b9-4556-958e-33986f672dc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szervezet korábbi nyilatkozatokra alapozva írta azt a tagjainak, hogy május közepe előtt nem nyithatnak ki a hotelek és a vendéglátóhelyek. Miután a Kormányzati Tájékoztatási Központ és a Magyar Turisztikai Ügynökség is nekik ment ezért, visszavonták a tájékoztatójukat.\r

","shortLead":"A szervezet korábbi nyilatkozatokra alapozva írta azt a tagjainak, hogy május közepe előtt nem nyithatnak ki a hotelek...","id":"20210120_szallodak_ettermek_szovetsege_ktk_mtu_korlatozasok_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6a1982e-f5b9-4556-958e-33986f672dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176ccd76-98c6-4fcc-9044-506c80504ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20210120_szallodak_ettermek_szovetsege_ktk_mtu_korlatozasok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 20. 05:52","title":"Visszavonta tájékoztatóját a szállodák és éttermek szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezeteknek egy napjuk van, hogy aláírják a megállapodást.","shortLead":"A szakszervezeteknek egy napjuk van, hogy aláírják a megállapodást.","id":"20210119_Hosszabbitas_kollektiv_szerzodes_Dunaferr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528c73eb-5349-450a-81fe-c6049d50022d","keywords":null,"link":"/kkv/20210119_Hosszabbitas_kollektiv_szerzodes_Dunaferr","timestamp":"2021. január. 19. 17:52","title":"Meghosszabbítaná a kollektív szerződést a Dunaferr vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f77e7cc-4a67-4fd7-acc3-0e32e605995a","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A Covid-járványból azt a következtetést vonta le a kormányzat, hogy nem várhat tovább az egészségügy eddig halogatott reformjával. Ember nincs, aki átlátja azt a zűrzavart, ami ebből lett.","shortLead":"A Covid-járványból azt a következtetést vonta le a kormányzat, hogy nem várhat tovább az egészségügy eddig halogatott...","id":"202102__megszuno_halapenz__megugro_berek__ujabb_kozpontositas__belathatatlan_kilatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f77e7cc-4a67-4fd7-acc3-0e32e605995a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3881b4be-5ca6-4b24-a34f-0898c355bfe6","keywords":null,"link":"/360/202102__megszuno_halapenz__megugro_berek__ujabb_kozpontositas__belathatatlan_kilatasok","timestamp":"2021. január. 19. 07:00","title":"Átláthatatlan káosz lett abból, hogy a kormány hozzányúlt az egészségügyhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6a8378-7386-4db9-9052-806e9bfc900b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rio de Janeiróban tömegek vették semmibe a járványelőírásokat.","shortLead":"Rio de Janeiróban tömegek vették semmibe a járványelőírásokat.","id":"20210118_Milyen_jarvany_Tele_volt_a_Copacabana_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f6a8378-7386-4db9-9052-806e9bfc900b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5af5c1-770b-4795-96b6-65ce33fdd553","keywords":null,"link":"/elet/20210118_Milyen_jarvany_Tele_volt_a_Copacabana_a_hetvegen","timestamp":"2021. január. 18. 16:35","title":"Milyen járvány? Tele volt a Copacabana a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ne kövessék el a H1N1- és HIV-világjárványok idején elkövetett hibákat – kéri a tehetős országoktól Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.","shortLead":"Ne kövessék el a H1N1- és HIV-világjárványok idején elkövetett hibákat – kéri a tehetős országoktól Tedrosz Adhanom...","id":"20210118_who_moralis_bukas_szelen_a_vilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795781c6-7b98-43b7-b6f0-60b6bd8fbc6d","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_who_moralis_bukas_szelen_a_vilag","timestamp":"2021. január. 18. 21:24","title":"WHO-főigazgató: Katasztrofális morális bukás szélére sodródott a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]