Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 10 ezret közelíti a magyarországi halálos áldozatok száma.","shortLead":"A 10 ezret közelíti a magyarországi halálos áldozatok száma.","id":"20210104_koronavirus_aldozat_fertozott_magyarorszag_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f474989a-4edd-4662-94f7-cadc936c4fe7","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_koronavirus_aldozat_fertozott_magyarorszag_adatok","timestamp":"2021. január. 04. 09:04","title":"93 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók okostelefonokra, tabletekre, okosórákra letölthető appokra a tavalyi, mindenképpen különös esztendőben. És ebben a karácsonyi költekezés még benne sincsen.","shortLead":"Több mint 100 milliárd dollárt, azaz nagyjából 30 billió forintnak megfelelő összeget költöttek el a felhasználók...","id":"20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e52b625-e724-4c16-9b48-6b1cb9ca56a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f482f62-3794-4727-80e6-b1b09835aedd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_sensor_tower_statisztika_2020_alkalmazas_koltesek_apple_app_store_google_play_aruhaz","timestamp":"2021. január. 04. 08:33","title":"30 billió (!) forintot hagytunk az alkalmazásboltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cáfolta két magas rangú egészségügyi illetékes, köztük Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni munkacsoportjának virológusa vasárnap este Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábbi állítását, miszerint a járvánnyal kapcsolatos terjedési és halálozási adatok túlzóak.","shortLead":"Cáfolta két magas rangú egészségügyi illetékes, köztük Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni...","id":"20210103_Alig_par_ora_kellett_hogy_cafoljak_Trump_hangzatos_kijelenteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c34114-5878-47f2-8df4-6033aa71d030","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Alig_par_ora_kellett_hogy_cafoljak_Trump_hangzatos_kijelenteset","timestamp":"2021. január. 03. 19:49","title":"Alig pár óra kellett, hogy cáfolják Trump hangzatos kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Jonathan Wilsont, a Blizzard újságíróját nem csupán az új generációs futballszakírók legjobbjai között szokás emlegetni, de ő egyben azok közé is tartozik, akik a pályán látottakat és a sport történelmét is közelebb tudják hozni a nézőhöz. Az angol szakember újra könyvet írt, ezúttal a magyar fociról. Ebből a többi között kiderül az is, hogy az Aranycsapat csak az egyik nagy dolog, amivel Magyarország átírta a sporttörténelmet. Interjú.","shortLead":"Jonathan Wilsont, a Blizzard újságíróját nem csupán az új generációs futballszakírók legjobbjai között szokás...","id":"20210103_jonathan_wilson_aranycsapat_magyar_valogatott_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e862501-5b97-4efc-bfe2-b6a982adf585","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_jonathan_wilson_aranycsapat_magyar_valogatott_interju","timestamp":"2021. január. 03. 17:00","title":"\"Senkinek sem volt olyan hatása a világ futballjára, mint a magyaroknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisztességtelennek nevezte Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, hogy a kormány csaknem 2 milliárd forinttal több hozzájárulást kér Budapesttől az elővárosi közlekedés finanszírozására.\r

\r

","shortLead":"Tisztességtelennek nevezte Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, hogy a kormány csaknem 2 milliárd forinttal több...","id":"20210102_Tovabb_kopasztja_a_kormany_a_Fovarost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294a42e7-8623-45d5-b906-c92551c7e964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58fbc75-7789-4e74-9058-50cfb8bbd563","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_Tovabb_kopasztja_a_kormany_a_Fovarost","timestamp":"2021. január. 02. 20:22","title":"Tovább kopasztja a kormány a fővárost, Tüttő Kata szerint tisztességtelenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen társaságban járhatott a szerző? - tette fel a kérdést Ungár Péter a legújabb 11.-es online tankönyv láttán.","shortLead":"Milyen társaságban járhatott a szerző? - tette fel a kérdést Ungár Péter a legújabb 11.-es online tankönyv láttán.","id":"20210103_szexista_tankonyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00ef900-6a7a-42b0-9980-1f988d3ce882","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_szexista_tankonyv","timestamp":"2021. január. 03. 17:17","title":"A férfi politizál, a nő érzelmi életet él - újabb NER-tankönyv hirdeti a nemi sztereotípiákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18f3697-4755-4058-90fb-8d3c79d5abc3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmas tehertől szabadította meg a kormány az egyházi fenntartót azzal, hogy január 1-jétől átveszi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai épületeit.","shortLead":"Hatalmas tehertől szabadította meg a kormány az egyházi fenntartót azzal, hogy január 1-jétől átveszi a Pázmány Péter...","id":"202053__piliscsabai_campus__allami_kolonc__hagyma_hagymaval__bedolt_kupola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a18f3697-4755-4058-90fb-8d3c79d5abc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3d4253-f50b-4241-ae11-adf4b324b605","keywords":null,"link":"/360/202053__piliscsabai_campus__allami_kolonc__hagyma_hagymaval__bedolt_kupola","timestamp":"2021. január. 03. 13:30","title":"Egyháziból állami kolonc lett a Makovecz-féle Pázmány-campus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af7177f-8e98-4348-a423-d5755297b0f4","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: goodbye, földrengés, oltásharc, divatikon, BÚÉK.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210103_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6af7177f-8e98-4348-a423-d5755297b0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095b40cc-6ac9-46cd-a0b2-77c56957917b","keywords":null,"link":"/360/20210103_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. január. 03. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely magyar író lehet a bolygó bármely pontján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]