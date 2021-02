Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5efa4a07-f233-4335-b262-83f94e2fce46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tampa Bay Buccaneers irányítója hetedszer lett bajnok, több mint megérdemelt volt az ünneplés.","shortLead":"A Tampa Bay Buccaneers irányítója hetedszer lett bajnok, több mint megérdemelt volt az ünneplés.","id":"20210211_Elokerult_nehany_video_Tom_Brady_kicsit_sem_jozan_gyozelmi_bulijarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5efa4a07-f233-4335-b262-83f94e2fce46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8300018-32f4-4b0a-a822-c0a225a764c9","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Elokerult_nehany_video_Tom_Brady_kicsit_sem_jozan_gyozelmi_bulijarol","timestamp":"2021. február. 11. 10:49","title":"Előkerült néhány videó Tom Brady kicsit sem józan győzelmi bulijáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9aa79c4-4925-4fbd-a7ee-fa57215757aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Három könyvet foglaltak le a rendőrök, amiben VII. századból származó lapok is voltak. Egymilliárd forintot reméltek az orgazdák a műkincsekért.","shortLead":"Három könyvet foglaltak le a rendőrök, amiben VII. századból származó lapok is voltak. Vajon éhes vagy ideges?","id":"20210209_Merhesnek_erzi_magat_Es_mit_tesz_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae455f6-531f-448d-86bc-286217507c40","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210209_Merhesnek_erzi_magat_Es_mit_tesz_vele","timestamp":"2021. február. 09. 12:30","title":"Mérhesnek érzi magát? A sísportban többrendbelileg érintett volt külügyminiszter reakciója a hvg.hu cikkére.","shortLead":"Pályáink nem versenyképesek ugyan a szomszédos országokéival, de tanulásra, gyakorlásra, egészséget és élményt adni...","id":"20210209_Jeszenszky_Geza_Tobbet_is_lehetne_sizni_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5adce115-fde9-4b99-84c6-55105b039285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3103cd6d-aff8-42fb-996d-533b93790db7","keywords":null,"link":"/360/20210209_Jeszenszky_Geza_Tobbet_is_lehetne_sizni_Magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 09. 18:00","title":"Jeszenszky Géza: Többet is lehetne sízni Magyarországon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. Attól tartanak, hamarosan betiltják a filmet.","shortLead":"A Siess haza, vár a mama című dokumentumfilm alkotói Barta Tamás halálának évfordulójáig tették elérhetővé a filmet...","id":"20210210_Ingyenesen_nezhetove_tettek_az_LGT_legendas_gitarosarol_szolo_filmet_siess_haza_var_a_mama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6101413a-6da4-478d-a9b9-572c67745957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d490f7-02a2-46ce-852e-98d853d3c2e6","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Ingyenesen_nezhetove_tettek_az_LGT_legendas_gitarosarol_szolo_filmet_siess_haza_var_a_mama","timestamp":"2021. február. 10. 08:40","title":"Ingyenesen nézhetővé tették az LGT legendás gitárosáról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]