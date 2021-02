Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Arról szól a levél, hogy az önkormányzatok mekkora veszteségeket szenvedtek el a járvány és a kormány döntései miatt. Konszenzussal fogadta azt el a Megyei Jogú Városok Szövetsége, vagyis a kérdésben a fideszes városvezetők is egyetértenek.","shortLead":"Arról szól a levél, hogy az önkormányzatok mekkora veszteségeket szenvedtek el a járvány és a kormány döntései miatt...","id":"20210212_megyei_jogu_varosok_levele_gulyas_gergelynek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8bc675-6fcf-4e3e-94ef-71a351ebd0ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_megyei_jogu_varosok_levele_gulyas_gergelynek","timestamp":"2021. február. 12. 09:53","title":"Levélben kérnek segítséget Gulyástól a megyei jogú városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e3c76e-d231-49fd-aa10-364573b40221","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tó hullámai ráfagytak a korlátokra, a kövekre és a növényzetre.","shortLead":"A tó hullámai ráfagytak a korlátokra, a kövekre és a növényzetre.","id":"20210212_Jeg_alatt_a_Balaton_deli_partja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20e3c76e-d231-49fd-aa10-364573b40221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632a2340-bad9-44b8-9ec7-a047ac4a09f4","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Jeg_alatt_a_Balaton_deli_partja","timestamp":"2021. február. 12. 13:05","title":"Jég alatt a Balaton déli partja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-amerikai országban nagyon megugrott a fertőzöttek száma az utóbbi hónapokban.","shortLead":"A dél-amerikai országban nagyon megugrott a fertőzöttek száma az utóbbi hónapokban.","id":"20210212_Brazilia_Amazonas_virusmutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d735299c-de32-45b7-bfc9-eda0fc575c2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210212_Brazilia_Amazonas_virusmutacio","timestamp":"2021. február. 12. 05:31","title":"Háromszor annyira fertőző az amazonasi vírusmutáció a brazil miniszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f13d16-86ca-4f67-81ad-3631007b5b3f","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Magyar Power 25 – a hazai színtér erőviszonyai, 2020 / A lélek maga tehetetlen – Kicsiny Balázs a MODEM-ben / Várószoba – intervenciók a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban / Európa elfelejtett eretnekei – bogumil sírváros a Balkánon / Égből leesett dolgok – független galériák évértékelője / Provincializálható-e Európa? – a kulturális transzferről / Elszántság és kreativitás – 2020 a műtárgypiacon / A kultúra Noé-bárkája – 50 éves a genfi Bodmer-alapítvány / Szerelem vagy pénzszag? – a kortárs művek gyűjtéséről","shortLead":"Magyar Power 25 – a hazai színtér erőviszonyai, 2020 / A lélek maga tehetetlen – Kicsiny Balázs a MODEM-ben / Várószoba...","id":"20210212_Megjelent_a_Muerto_2021_februarmarciusi_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33f13d16-86ca-4f67-81ad-3631007b5b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae57cf60-82fd-4bee-8f7c-70defd460e43","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210212_Megjelent_a_Muerto_2021_februarmarciusi_lapszama","timestamp":"2021. február. 12. 12:10","title":"Megjelent a Műértő 2021. február-márciusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","shortLead":"A Karantén meló című film krízisdrámából még idejében átcsap a világ legkihaltabb városában zajló gyémántrablásba. ","id":"202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bec30171-42a3-45ac-8c80-9d6f07d83c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2751abe-6d6c-457a-a4d6-8481e6e8a8ef","keywords":null,"link":"/360/202106_film__egymas_nyakan_karanten_melo","timestamp":"2021. február. 12. 15:00","title":"Home office-ból indul a nagy karantén svindli, amelyhez Ben Stiller Zoomon asszisztál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha nem csináljuk meg a házi feladatot, akkor csak az ellenzéki helyeket osztogatjuk – állítja Hadházy Ákos. Szerinte kihagyott lehetőségeket az ellenzék a szavazók dinamizálására, a kormány ugyanis tart attól, ha egyszerre sok ember mondja el a véleményét. Ráadásul a hatalom eddig csak propagandával és titkolózással kezelte a járványt – mondja a független képviselő.\r

","shortLead":"Ha nem csináljuk meg a házi feladatot, akkor csak az ellenzéki helyeket osztogatjuk – állítja Hadházy Ákos. Szerinte...","id":"20210212_Elesben_Hadhazy_Akossal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04cd12c-1bd4-47da-9c50-b71a1003d426","keywords":null,"link":"/360/20210212_Elesben_Hadhazy_Akossal","timestamp":"2021. február. 12. 11:00","title":"Élesben Hadházy Ákossal: Durciztak rám, mert kimondtam a borsodi jelöltről, hogy egy náci svindler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Covid-kórházként működő galántai intézményt segítenek ki.","shortLead":"Egy Covid-kórházként működő galántai intézményt segítenek ki.","id":"20210211_lelegeztetogep_ajandek_galantai_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f38ed4-3470-417d-bc8c-52d2195273c6","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_lelegeztetogep_ajandek_galantai_korhaz","timestamp":"2021. február. 11. 17:34","title":"Tíz lélegeztetőgépet ajándékozott egy felvidéki kórháznak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Decemberben perelte be a volt barátnője, akkor azt mondta, nincs mentsége az alkoholizmusára és az agressziójára, a jogi csapata azonban most mindent tagad. ","shortLead":"Decemberben perelte be a volt barátnője, akkor azt mondta, nincs mentsége az alkoholizmusára és az agressziójára...","id":"20210212_Shia_LaBeouf_vadak_ugyved_tagadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec16619-e2f5-4228-8371-6394b24411df","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Shia_LaBeouf_vadak_ugyved_tagadas","timestamp":"2021. február. 12. 17:26","title":"Mégis tagadja Shia LaBeouf az ellene felhozott, korábban beismert bántalmazási vádakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]