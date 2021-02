Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf901e41-a150-4812-a3bc-2a4adf1a7369","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kidobásra ítélt narancs példáján keresztül mutatta be, hogyan születhetek újjá a gyümölcsök és a zöldségek. ","shortLead":"Egy kidobásra ítélt narancs példáján keresztül mutatta be, hogyan születhetek újjá a gyümölcsök és a zöldségek. ","id":"20210216_kozmetikum_narancs_elelmiszerhulladek_szepseghiba_elelmiszerpazarlas_fenntarthatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf901e41-a150-4812-a3bc-2a4adf1a7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f430b923-9d34-41c6-a247-a960c071b5cd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210216_kozmetikum_narancs_elelmiszerhulladek_szepseghiba_elelmiszerpazarlas_fenntarthatosag","timestamp":"2021. február. 16. 15:26","title":"Szépséghibás gyümölcsökből készít kozmetikumokat egy spanyol mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7e125a-3b5d-43a5-aa5d-25f406bfbb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének közös sikerének értékelte, hogy szerdán és pénteken meghallgatja a kormány a 25 ezresnél nagyobb településeket.","shortLead":"Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének közös sikerének értékelte, hogy szerdán és pénteken...","id":"20210216_onkormayzat_kormany_kompenzacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e7e125a-3b5d-43a5-aa5d-25f406bfbb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd2d112-8fa4-4e53-8c9e-b428d6719da7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_onkormayzat_kormany_kompenzacio","timestamp":"2021. február. 16. 15:35","title":"A héten tárgyal a kormány az önkormányzatokkal az iparűzési adó kompenzációjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten pár centi friss hóra kell számítani.","shortLead":"Északkeleten pár centi friss hóra kell számítani.","id":"20210217_onos_eso_havazas_kettosfront","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d9354f-f754-4225-8293-e40af0854e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_onos_eso_havazas_kettosfront","timestamp":"2021. február. 17. 05:29","title":"Ónos esővel, havazással és esővel érkezik egy kettősfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az utóbbi időszakban rég nem látott tempóban nő az olaj ára, és az elemzők szerint ez a trend aligha fordul meg a következő időszakban. Hiába zöldül világszerte a gazdaság, az átálláshoz is kell az olaj, így hiába a hurráoptimizmus, vélhetően egy ideig még velünk maradnak a fúrótornyok, és a benzin ára is inkább nőni fog, mint csökkenni.","shortLead":"Az utóbbi időszakban rég nem látott tempóban nő az olaj ára, és az elemzők szerint ez a trend aligha fordul meg...","id":"20210217_olajipar_olajar_zold_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6bbe6b-728b-4c00-94ff-87253361daba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_olajipar_olajar_zold_gazdasag","timestamp":"2021. február. 17. 11:00","title":"Évekig velünk maradhat a 400 forintos benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac556ae-8be9-4315-9b90-8991aef34750","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy koncerten fotózták le a diktátort a nejével.","shortLead":"Egy koncerten fotózták le a diktátort a nejével.","id":"20210217_Kim_Dzsong_Un_feleseg_ri_szol_dzsu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac556ae-8be9-4315-9b90-8991aef34750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f13ec0-ef87-4872-9e88-48ff3e0a4bc4","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Kim_Dzsong_Un_feleseg_ri_szol_dzsu","timestamp":"2021. február. 17. 06:52","title":"Egy év után bukkant fel ismét a nyilvánosság előtt Kim Dzsong Un felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a152ed0d-0843-4d2a-85a8-98c491e71c30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szupermasszív fekete lyukak a tudósok számára rendkívül izgalmas képződmények, ám ez nem jelenti azt, hogy a kisebbek ne keltenék fel az érdeklődésüket. Most például egy egész csoport ilyet találtak a Hubble űrteleszkóp segítségével.","shortLead":"A szupermasszív fekete lyukak a tudósok számára rendkívül izgalmas képződmények, ám ez nem jelenti azt, hogy a kisebbek...","id":"20210215_hubble_fekete_lyuk_urteleszkop_ngc_6397","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a152ed0d-0843-4d2a-85a8-98c491e71c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b73eb4-1e61-4316-8d00-572b940e5e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_hubble_fekete_lyuk_urteleszkop_ngc_6397","timestamp":"2021. február. 15. 14:03","title":"Egy átlagos fekete lyukat akartak tanulmányozni a tudósok, de sokkal érdekesebb dologra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44270f49-aa98-45c3-a155-be31d8a7dae2","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A legnagyobb kormánypárt, a Jog és Igazságosság elnöke a koalíción belüli ellentétek közepette főleg abban bízhat, hogy az ellenzék gyenge és szétszórt.","shortLead":"A legnagyobb kormánypárt, a Jog és Igazságosság elnöke a koalíción belüli ellentétek közepette főleg abban bízhat...","id":"20210215_Inog_a_lengyel_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44270f49-aa98-45c3-a155-be31d8a7dae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1650ff90-0dd2-4905-a8d4-aaa0ef01d5a1","keywords":null,"link":"/360/20210215_Inog_a_lengyel_kormany","timestamp":"2021. február. 15. 14:00","title":"Önállósodni kezdtek Kaczynski szövetségesei, inog a lengyel kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Három esetben merült csak fel, hogy a sofőr alkoholt fogyasztott.\r

","shortLead":"Három esetben merült csak fel, hogy a sofőr alkoholt fogyasztott.\r

","id":"20210216_Szabalytalan_teherauto_busz_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b6999-4238-466b-adc7-72a8c30fbf6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Szabalytalan_teherauto_busz_rendorseg","timestamp":"2021. február. 16. 09:35","title":"Egy hét alatt több mint nyolcszáz szabálytalan teherautóst és buszsofőrt kapcsolt le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]