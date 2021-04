Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20210410_A_Jobaratok_reunion_forgatasarol_posztolt_egy_fotot_Matthew_Perry","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92702108-0033-4578-9b61-deafc308e259","keywords":null,"link":"/elet/20210410_A_Jobaratok_reunion_forgatasarol_posztolt_egy_fotot_Matthew_Perry","timestamp":"2021. április. 10. 18:00","title":"A Jóbarátok reunion forgatásáról posztolt egy fotót Matthew Perry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az is kiderült, hogy a legtöbben Pfizerrel oltatnák be magukat.","shortLead":"Az is kiderült, hogy a legtöbben Pfizerrel oltatnák be magukat.","id":"20210409_fidesz_szavazok_ellenzek_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89638682-557b-4e2b-8737-8eaea0100ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_fidesz_szavazok_ellenzek_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 09. 07:00","title":"Több ellenzéki oltatná be magát, mint fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Televízió nagy korszakának egyik termékeny rendezője 89 éves volt. Számos hazafias témájú történelmi tévéfilm fűződik a nevéhez.","shortLead":"A Magyar Televízió nagy korszakának egyik termékeny rendezője 89 éves volt. Számos hazafias témájú történelmi tévéfilm...","id":"20210410_Elhunyt_Hajdufy_Miklos_televizios_filmrendezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c3817-570e-4e92-a33e-f68d747516bc","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_Elhunyt_Hajdufy_Miklos_televizios_filmrendezo","timestamp":"2021. április. 10. 08:59","title":"Elhunyt Hajdufy Miklós televíziós filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség teljes útlezárás mellett megkezdte a baleset helyszínelését.\r

\r

","shortLead":"A rendőrség teljes útlezárás mellett megkezdte a baleset helyszínelését.\r

\r

","id":"20210410_Halalos_baleset_tortent_a_49es_fouton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fd0cdb-3824-4643-88e6-81f939f68c9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Halalos_baleset_tortent_a_49es_fouton","timestamp":"2021. április. 10. 18:09","title":"Halálos baleset történt a 49-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1fa58-1908-4450-9f39-665efab4fa96","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már az előtt olvashatók a levelek, hogy a kézbesítő bedobná őket a postaládába. Ez a Német Posta új, a címzett számára ingyenes szolgáltatása március vége óta. ","shortLead":"Már az előtt olvashatók a levelek, hogy a kézbesítő bedobná őket a postaládába. Ez a Német Posta új, a címzett számára...","id":"202114_email_utan_jon_apostas_kukucs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89a1fa58-1908-4450-9f39-665efab4fa96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545a54a0-8c0a-4756-be65-31183d12fc40","keywords":null,"link":"/360/202114_email_utan_jon_apostas_kukucs","timestamp":"2021. április. 10. 11:15","title":"A német posta már előre, e-mailben kézbesíti bizonyos papír levelek tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42b7c66-9a92-4c9b-a293-43b5bac5582b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tiltsák be Orbánt! - firkantotta a falra videóüzenetében egy cseh rendezőpáros, akiknek filmje szerepel a budapesti online Cseh Filmkarneválon. A rövid üzenet film előtti levetítését azonban nem akarja engedni a cseh külügy. A rendezők emiatt játékfilmjük visszavonását fontolgatják.","shortLead":"Tiltsák be Orbánt! - firkantotta a falra videóüzenetében egy cseh rendezőpáros, akiknek filmje szerepel a budapesti...","id":"20210410_film_cseh_filmkarneval_cseh_kulugy_kulturalis_diplomacia_orban_viktor_oregfiuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d42b7c66-9a92-4c9b-a293-43b5bac5582b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37650451-d1b6-4f41-8800-26facdb2fd6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_film_cseh_filmkarneval_cseh_kulugy_kulturalis_diplomacia_orban_viktor_oregfiuk","timestamp":"2021. április. 10. 16:20","title":"Torkán akadt a cseh külügynek egy pesti cseh filmfesztiválra szánt orbánozó videóüzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két céggel bővülhet azon okostelefon-gyártók listája, melyek saját fejlesztésű lapkakészlettel biztosítják be magukat.","shortLead":"Két céggel bővülhet azon okostelefon-gyártók listája, melyek saját fejlesztésű lapkakészlettel biztosítják be magukat.","id":"20210409_processzor_xiaomi_oppo_5g_telekommunikacio_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f09f07c-bfad-4d51-8dc2-141b8c4b78d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_processzor_xiaomi_oppo_5g_telekommunikacio_okostelefon","timestamp":"2021. április. 09. 16:03","title":"Saját processzort tehet telefonjaiba a Xiaomi és az Oppo is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig sajnos kísértetiesen hasonló az idei év forgatókönyve a tavalyiéhoz a \"fesztiválok vs. járványhelyzet\" tekintetében. A kisebb rendezvények szervezői még reménykednek abban, hogy megtarthatják az eseményeket, de már megtörtént az első halasztás is. A Kolorádó szervezői most úgy kalkulálnak, hogy június helyett augusztusban kedvezőbbek lesznek a viszonyok a koncertek lebonyolításához.","shortLead":"Eddig sajnos kísértetiesen hasonló az idei év forgatókönyve a tavalyiéhoz a \"fesztiválok vs. járványhelyzet\"...","id":"20210409_Eltoltak_a_Kolorado_fesztivalt_augusztusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c27c7a-4320-4b8c-817c-aee94082d900","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Eltoltak_a_Kolorado_fesztivalt_augusztusra","timestamp":"2021. április. 09. 12:55","title":"Eltolták a Kolorádó fesztivált augusztusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]